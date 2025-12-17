Vantage feirer trippel seier under Professional Trader Awards 2025
17 des, 2025, 16:38 GMT
PORT VILA, Vanuatu, 17. desember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage har blitt hedret med tre prestisjefylte titler under Professional Trader Awards 2025, arrangert av Holiston Media. Prisene anerkjente Vantage i kategoriene beste sosiale ansvar for bedrifter, mest pålitelige megler og beste megler for kopihandel.
Professional Trader Awards anerkjenner meglere som leverer fremragende tjenester til profesjonelle og aktive handelsfolk. I år bidro over 11 500 stemmer til utvalget av 16 vinnere. Prisene fokuserte opprinnelig på profesjonelle kontoer, og ble deretter utvidet for å gjenspeile bredere aspekter av handelsbransjen, inkludert teknologi, handelsbetingelser, utdanning og kundestøtte.
«Disse årlige prisene hedrer meglere som er ledende i handelsanalyse, utførelse, teknologi og ytelsesverktøy, samtidig som de leverer handelsbetingelser og kunderelasjonstjenester» sa Archie Humphries, direktør i Holiston Media. «Vinnerne av årets priser er de aller beste i bransjen.»
Vantages anerkjennelse i tre kategorier gjenspeiler det fortsatte fokuset på å utvikle handelsorienterte løsninger. Fra kopihandelsverktøy til en langvarig tilstedeværelse i bransjen, samt et CSR-program dedikert til meningsfull global innvirkning, understreker utmerkelsene Vantage som en ledende megler.
Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage, kommenterte: «Vi er virkelig beæret over å motta disse anerkjennelsene. Disse prisene gjenspeiler vår forpliktelse til kundene våre og det bredere handelssamfunnet, og de motiverer oss til å fortsette å innovere, bygge tillit og tilby løsninger i verdensklasse.»
For mer informasjon om Vantages prisbelønte tjenester, besøk Vantage Markets.
Om Vantage
Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktiva CFD-megler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.
Med 15 års markedserfaring går Vantage utover rollen som megler og gir en pålitelig handelsplattform som er utformet for å støtte kunder i å få tilgang til globale markeder.
Handle smartere @vantage
RISIKOADVARSEL: CFD-er er komplekse instrumenter og medfører en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. Sørg for at du forstår risikoen før du handler.
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt til informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, et tilbud eller oppfordring til noen finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke beregnet for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller forskrift. Leserne rådes til å søke uavhengig profesjonell rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til den fremlagte informasjonen er strengt på egen risiko.
