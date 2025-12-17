Vantage feirer trippel seier under Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17. desember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage har blitt hedret med tre prestisjefylte titler under Professional Trader Awards 2025, arrangert av Holiston Media. Prisene anerkjente Vantage i kategoriene beste sosiale ansvar for bedrifter, mest pålitelige megler og beste megler for kopihandel.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

Professional Trader Awards anerkjenner meglere som leverer fremragende tjenester til profesjonelle og aktive handelsfolk. I år bidro over 11 500 stemmer til utvalget av 16 vinnere. Prisene fokuserte opprinnelig på profesjonelle kontoer, og ble deretter utvidet for å gjenspeile bredere aspekter av handelsbransjen, inkludert teknologi, handelsbetingelser, utdanning og kundestøtte.

«Disse årlige prisene hedrer meglere som er ledende i handelsanalyse, utførelse, teknologi og ytelsesverktøy, samtidig som de leverer handelsbetingelser og kunderelasjonstjenester» sa Archie Humphries, direktør i Holiston Media. «Vinnerne av årets priser er de aller beste i bransjen.»

Vantages anerkjennelse i tre kategorier gjenspeiler det fortsatte fokuset på å utvikle handelsorienterte løsninger. Fra kopihandelsverktøy til en langvarig tilstedeværelse i bransjen, samt et CSR-program dedikert til meningsfull global innvirkning, understreker utmerkelsene Vantage som en ledende megler.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage, kommenterte: «Vi er virkelig beæret over å motta disse anerkjennelsene. Disse prisene gjenspeiler vår forpliktelse til kundene våre og det bredere handelssamfunnet, og de motiverer oss til å fortsette å innovere, bygge tillit og tilby løsninger i verdensklasse.»

For mer informasjon om Vantages prisbelønte tjenester, besøk Vantage Markets.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktiva CFD-megler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med 15 års markedserfaring går Vantage utover rollen som megler og gir en pålitelig handelsplattform som er utformet for å støtte kunder i å få tilgang til globale markeder.

Handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-er er komplekse instrumenter og medfører en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. Sørg for at du forstår risikoen før du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt til informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, et tilbud eller oppfordring til noen finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke beregnet for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller forskrift. Leserne rådes til å søke uavhengig profesjonell rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til den fremlagte informasjonen er strengt på egen risiko.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2846464/Vantage_Celebrates_Triple_Victory_Professional_Trader_Awards_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg