Vantage ने Professional Trader Awards 2025 में तिहरी जीत का समारोह मनाया

पोर्ट विला, वानुअतु, दिसंबर 16, 2025 /PRNewswire/ -- Vantage को Holiston Media द्वारा आयोजित Professional Trader Awards 2025 में तीन प्रतिष्ठित खिताबों से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों ने Vantage को Best Corporate Social Responsibility, Most Trusted Broker, और Best Copy Trading Broker की श्रेणियों में मान्यता दी है।

Professional Trader Awards पेशेवर और सक्रिय ट्रेडरों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले ब्रोकरों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष, 11,500 से अधिक वोटों के आधार पर 16 विजेताओं का चयन किया गया है। मूल रूप से पेशेवर खातों पर केंद्रित इन पुरस्कारों का ट्रेडिंग उद्योग की टेक्नोलॉजियों, व्यापार की स्थितियां, शिक्षा और ग्राहक सहायता सहित व्यापक पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विस्तार किया गया है।

Holiston Media के निदेशक, Archie Humphries, ने कहा, "ये वार्षिक पुरस्कार ट्रेडिंग विश्लेषण, निष्पादन, टेक्नोलॉजी और प्रदर्शन उपकरणों में अग्रणी भूमिका निभाने और ट्रेडिंग की शर्तें तथा ग्राहक संबंध सेवाएं प्रदान करने वाले ब्रोकरों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेता बिज़नेस में सर्वश्रेष्ठ हैं।"

तीन श्रेणियों में Vantage को मिली मान्यता ट्रेडर-उन्मुख समाधान विकसित करने पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाती है। कॉपी ट्रेडिंग टूल्स से लेकर उद्योग में लंबे समय से मौजूद रहने और सार्थक वैश्विक प्रभाव के लिए समर्पित CSR कार्यक्रम तक, ये जीतें Vantage को एक अग्रणी ब्रोकर के रूप में रेखांकित करती हैं।

Vantage के CEO, Marc Despallieres, ने टिप्पणी की: "इन सम्मानों को प्राप्त करके हम वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये पुरस्कार हमारे ग्राहकों और व्यापक ट्रेडिंग समुदाय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो हमें नवाचार जारी रखने, विश्वास बनाने और विश्व स्तरीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं।"

Vantage की अवॉर्ड-विजेता सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Vantage Markets पर जाएँ।

Vantage का परिचय

Vantage Markets (या Vantage) एक बहु-परिसंपत्ति CFD ब्रोकर है जो ग्राहकों को विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज़, सूचकांक, शेयर, ETFs और बॉन्ड सहित Contracts for Difference (CFDs) उत्पादों के ट्रेड के लिए एक तेज और शक्तिशाली सेवा तक पहुंच प्रदान करता है।

मार्केट में 15 वर्षों के अनुभव के साथ, Vantage ब्रोकर की भूमिका से आगे बढ़कर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो ग्राहकों को वैश्विक मार्केटों तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समझदारी से ट्रेड करें @vantage

जोखिम चेतावनी: CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट हैं और लाभ उठाने के कारण इनमें तेजी से धन की हानि होने का जोखिम अधिक रहता है। ट्रेडिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जोखिम को समझते हैं।

अस्वीकरण: यह आलेख केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया है और यह वित्तीय सलाह, किसी भी वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की प्रस्तुति या आग्रह नहीं है। यह सामग्री किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के निवासियों के लिए नहीं है जहां ऐसा वितरण या उपयोग स्थानीय कानून या विनियमन के विपरीत होगा। पाठकों को परामर्श दी जाती है कि वे कोई भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी इंडिपेंडेंट पेशेवर से परामर्श लें। प्रस्तुत जानकारी पर आपके द्वारा किया गया कोई भी भरोसा पूर्णतः आपके अपने जोखिम पर है।

