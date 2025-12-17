Vantage fejrer tredobbelt sejr ved Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17. december 2025 /PRNewswire/ -- Vantage er blevet hædret med tre prestigefyldte titler ved Professional Trader Awards 2025, arrangeret af Holiston Media. Priserne anerkendte Vantage i kategorierne Bedste samfundsansvar, Mest pålidelige mægler og Bedste mægler inden for kopihandel.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

Professional Trader Awards anerkender mæglere, der leverer fremragende service til professionelle og aktive tradere. I år bidrog over 11.500 stemmer til udvælgelsen af 16 vindere. Oprindeligt fokuseret på professionelle konti, blev priserne udvidet til at afspejle bredere aspekter af handelsbranchen, herunder teknologi, handelsbetingelser, uddannelse og kundesupport.

"Disse årlige priser hylder mæglere, der er førende inden for handelsanalyse, eksekvering, teknologi og performanceværktøjer, samtidig med at de leverer handelsbetingelser og kundeservices," siger Archie Humphries, direktør hos Holiston Media. "Vinderne af dette års priser er de allerbedste i branchen."

Vantages anerkendelse i tre kategorier afspejler virksomhedens fortsatte fokus på at udvikle handelsorienterede løsninger. Fra copy trading-værktøjer til en langvarig tilstedeværelse i branchen og et CSR-program dedikeret til meningsfuld global indflydelse understreger disse sejre Vantage som en førende mægler.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage, kommenterede: "Vi er virkelig beærede over at modtage disse anerkendelser. Disse priser afspejler vores dedikation til vores kunder og det bredere handelssamfund og motiverer os til at fortsætte med at innovere, opbygge tillid og tilbyde løsninger i verdensklasse."

For mere information om Vantages prisbelønnede tjenester, besøg Vantages hjemmeside.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multi-asset CFD-mægler, der tilbyder kunder adgang til en smidig og kraftfuld service til handel med Contracts for Difference (CFD'er), herunder Forex, råvarer, indekser, aktier, ETF'er og obligationer.

Med 15 års erfaring på markedet går Vantage ud over rollen som mægler og tilbyder en handelsplatform, der er designet til at hjælpe kunder med at få adgang til globale markeder.

handel smartere @vantage

RISIKOVARSEL: CFD'er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. Sørg for, at du forstår risiciene, inden du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er udelukkende til orientering og udgør ikke finansiel rådgivning, et tilbud eller en opfordring til at købe finansielle produkter eller tjenester. Indholdet er ikke beregnet til personer bosiddende i jurisdiktioner, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. Læsere opfordres til at søge uafhængig professionel rådgivning, inden de træffer investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillid, du sætter til de præsenterede oplysninger, er udelukkende på eget ansvar.

