Vantage Markets feirer dobbel triumf ved International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 29. august 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets "eller Vantage") er veldig glade for å kunngjøre sin anerkjennelse på den prestisjefylte International Business Magazine Awards 2024, hvor selskapet sikret seg to ettertraktede titler: Best Indices Trading Provider APAC 2024 og Best CFD Trading Provider APAC 2024.

Disse prisene understreker Vantages forpliktelse til å levere eksepsjonelle handelsopplevelser til sine tradere i utvalgte regioner i Asia-Stillehavet, inkludert innovative handelsløsninger, robust teknologi og en sømløs brukeropplevelse.

Tidligere i år forbedret Vantage sine tilbud om handel med indeks-CFD-er, med sterkt fokus på den utvalgte APAC-regionen. Januar 2024-oppdateringen introduserte viktige APAC-indekser, som for eksempel Straits Times Index (STI) og Taiwan Stock Exchange Index (TWSE). I mars styrket Vantage ytterligere sitt konkurransefortrinn ved å oppgradere sitt nettsted og app for å forbedre åpenhet og kostnadsbesparelser for tradere. Disse oppdateringene inkluderer høyere girings-alternativer, strammere spreads som reduserer handelskostnadene med opptil 15%, og avanserte verktøy for nøyaktige handelsbeslutninger. Vantage fortsetter å prioritere utvalgte APAC-markeder, og sikrer at tradere drar nytte av omfattende strategier og sterk beskyttelse.

Marc Despallieres, Chief Strategy og Trading Officer i Vantage, kommenterte prisene og sa: "Vi er utrolig stolte av å motta disse prisene, som gjenspeiler våre utrettelige anstrengelser for å møte og overgå forventningene til våre handelsmenn i den valgte APAC-regionen. Hos Vantage Markets streber vi etter å tilby det beste handelsmiljøet, og disse anerkjennelsene bekrefter vårt engasjement for perfeksjon."

Vantage har konsekvent vært i forkant av handelsbransjen med sin strategi for kontinuerlig forbedring og innovasjon, noe som sikrer at handelsmenn har tilgang til best mulige handelsbetingelser.

Ettersom Vantage fortsetter å utvide sitt fotavtrykk i den valgte APAC-regionen, tjener disse prisene som en motivasjon til å fortsette å presse grensene for hva tradere kan forvente fra en anerkjent handelsplattform.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 14 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

