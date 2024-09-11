Vantage Markets攬獲2024年國際商業雜誌雙項大獎

今年較早前，Vantage 加強了其指數差價合約交易產品，特別針對亞太地區。2024年 1 月的改版中，Vantage 引入了亞太地區的主要指數，包括海峽時報指數（STI）和台灣證券交易所指數（TWSE）。3 月，Vantage 升級了網站和應用程式，以提高透明度並為交易者節省成本，從而進一步增強競爭優勢。這些更新包括更高的槓桿率選項、更低的價差（交易成本最多可降低15 %），以及有助於交易者做出精確交易決策的先進工具。Vantage 繼續重點關注亞太市場，確保交易者受益於全面的策略和強有力的保護措施。

Vantage 的首席策略與交易官 Marc Despallieres 發表獲獎感言：「我們對獲得這些獎項感到無比自豪，這反映了我們在亞太區域滿足並超越交易者期望的努力。Vantage Markets 致力於提供最佳的交易環境，這些殊榮證明了我們追求卓越的決心。」

Vantage 一直走在交易行業的最前沿，透過不斷完善和創新，確保交易者獲得最佳的交易條件。

隨著 Vantage 繼續擴大其在亞太地區的影響力，這些獎項將激勵 Vantage 不斷超越交易者對知名交易平台的期望。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多種資產的差價合約經紀商，為客戶提供靈活、強大的差價合約（CFD）產品交易服務，包括外匯、商品、指數、股票、ETF 和債券。

憑借超過 14 年的市場經驗，Vantage 超越了經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在 App Store 或 Google Play 上下載 Vantage 應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的虧損可能會超過您的初始投資。

SOURCE Vantage