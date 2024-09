Vantage Markets remporte une double victoire aux International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou « Vantage ») est ravi d'annoncer sa reconnaissance lors des prestigieux International Business Magazine Awards 2024, où la société a obtenu deux titres convoités : Meilleur fournisseur de trading d'indices APAC 2024 et Meilleur fournisseur de trading de CFD APAC 2024.

Ces distinctions soulignent l'engagement de Vantage à offrir des expériences de trading exceptionnelles à ses traders dans certaines régions de l'Asie-Pacifique, notamment grâce à ses solutions de trading innovantes, à sa technologie robuste et à son expérience utilisateur fluide.

Au début de l'année, Vantage a amélioré son offre de négociation de CFD sur indices, en mettant l'accent sur la région APAC sélectionnée. La révision de janvier 2024 a introduit des indices clés de l'APAC, tels que le Straits Times Index (STI) et le Taiwan Stock Exchange Index (TWSE). En mars, Vantage a encore renforcé son avantage concurrentiel en modernisant son site web et son application afin d'améliorer la transparence et de permettre aux traders de faire des économies. Ces mises à jour comprennent des options à effet de levier plus élevé, des spreads plus serrés réduisant les coûts de négociation jusqu'à 15 %, et des outils avancés permettant de prendre des décisions de négociation précises. Vantage continue de donner la priorité à certains marchés de l'APAC, veillant à ce que les traders bénéficient de stratégies complètes et de protections solides.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations chez Vantage, a commenté ces récompenses en déclarant : « Nous sommes immensément fiers de recevoir ces prix, qui reflètent nos efforts incessants pour satisfaire et dépasser les attentes de nos traders dans la région APAC sélectionnée. Chez Vantage Markets, nous nous efforçons d'offrir le meilleur environnement de trading, et ces distinctions confirment notre engagement en faveur de l'excellence. »

Vantage a toujours été à la pointe de l'industrie du trading, avec sa stratégie d'amélioration continue et d'innovation, garantissant que les traders ont accès aux meilleures conditions de trading possibles.

Alors que Vantage continue d'étendre sa présence dans la région APAC sélectionnée, ces récompenses sont une motivation pour continuer à repousser les limites de ce que les traders peuvent attendre d'une plateforme de trading réputée.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier en CFD multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : La négociation de CFD comporte des risques importants. Vous pouvez éventuellement perdre plus que votre investissement initial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491425/Vantage_Markets_Celebrates_Double_Triumph_at_International_Business_Magazine_Awards_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg