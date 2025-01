Vantage Markets utvider innskuddsbonus til kopi-handelskontoer

PORT VILA, Vanuatu, 13. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, en leder innen nettbaserte handelsløsninger, har utvidet sin populære innskuddsbonuskampanje til å inkludere kopihandelskontoers, noe som øker mulighetene for signal-leverandører og kopierere til å øke sitt handelspotensial. Med et blomstrende samfunn på over 69 000 kopihandlere per desember 2024, understreker dette initiativet Vantages engasjement for å styrke handelsmenn globalt.

Vantage Markets Extends Deposit Bonus to Copy Trading Accounts

Innskuddsbonusen belønner nye og eksisterende brukere med ekstra kreditt på deres første og påfølgende innskudd. Ved innskudd kan brukere i utvalgte land bli tildelt gratis kreditter. Det maksimale beløpet varierer avhengig av region, fra 5 000 $ til 20 000 $.

Dette initiativet gjør det mulig for handelsmenn –både signalleverandører og kopierere – å:

Kunne å velge og kopiere strategier fra vårt mangfoldige utvalg av handelsmenn med et bredt spekter av produkter i porteføljen. Få tilgang til større markedseksponering med forbedret kapital via ekstra kreditter på første og påfølgende innskudd. Utvikle handelsferdigheter gjennom økt markedsandel. Å låse opp muligheter for høyere potensiell fortjeneste.

Å komme i gang med innskuddsbonusen er enkelt:

Åpne en kopihandelskonto: Tilgjengelig for både signalleverandører og kopierere. Gjør ditt første innskudd: Få opptil 500 $ i gratis bonuskreditter (basevaluta). Gjør påfølgende innskudd: Få en bonus på ekstra innskudd, begrenset basert på området ditt.

Austin Law, prosjektsjef for kopihandel ved Vantage Markets, delte følgende: «Veksten i våre kopihandelsmenn er et bevis på styrken i våre app-tilbud. Vi er glade for å gi brukerne enda større potensial til å handle sine favorittprodukter. Denne forbedringen understreker vårt engasjement for å fremme et levende og givende handelssamfunn.»

Programmet vil være en permanent funksjon i Vantage Markets sin utvidende pakke av fordeler, og gir både erfarne og nye handelsmenn verktøyene de trenger for å lykkes.

For nye handelsmenn : Ultralave inngangsbarrierer, avanserte kopieringsmoduser og tilgang til et blomstrende samfunn på over 86 000 handelsmenn.

: Ultralave inngangsbarrierer, avanserte kopieringsmoduser og tilgang til et blomstrende samfunn på over 86 000 handelsmenn. For erfarne handelsmenn: Gevinstdelingsalternativer på opptil 50 %, strategifleksibilitet og sømløs MT4/MT5-integrasjon.

Start din ferd innen kopihandel i dag

Last ned Vantage Markets -appen nå og lås opp en verden av robuste handelsfunksjoner og fordeler.

For mer informasjon, besøk Vantage Markets kopihandel .

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

trade smarter @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2594584/Vantage_Markets_Extends_Deposit_Bonus_Copy_Trading_Accounts.jpg