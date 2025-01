A Vantage Markets alarga o bónus de depósito às contas de Copy Trading

PORT VILA, Vanuatu, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, líder em soluções de negociação online, alargou a sua popular promoção do bónus de depósito para incluir as contas de Copy Trading, aumentando as oportunidades para os Fornecedores de Sinais e Copiadores aumentarem o respetivo potencial de negociação. Com uma comunidade próspera de mais de 69 mil "copy traders" em dezembro de 2024, esta iniciativa sublinha a dedicação da Vantage em capacitar os negociadores a nível global.

O bónus de depósito recompensa os utilizadores novos e atuais com crédito adicional no primeiro depósito e nos depósitos subsequentes. Após o depósito, os utilizadores em países selecionados podem ser recompensados com créditos complementares; o valor máximo varia consoante a região, podendo ir de 5000 a 20 000 USD.

Esta iniciativa permite aos negociadores, tanto fornecedores de sinais como copiadores:

Terem a capacidade de selecionar e copiar estratégias da nossa diversificada gama de negociadores com uma vasta gama de produtos no respetivo portefólio. Terem acesso a uma maior exposição ao mercado com capital melhorado através de créditos adicionais no primeiro depósito e nos depósitos subsequentes. Desenvolverem competências de negociação através do aumento da participação no mercado. Desbloquearem oportunidades para lucros potenciais mais elevados.

Começar a utilizar o bónus de depósito é simples:

Abrir uma conta de Copy Trading: disponível tanto para fornecedores de sinais como para copiadores. Fazer o primeiro depósito: receba até 500 USD em créditos de bónus complementares (moeda-base). Fazer depósitos subsequentes: aproveite um bónus em depósitos adicionais, com limite máximo, dependendo da sua região.

Austin Law, Gestor de Projetos de Copy Trading da Vantage Markets, partilhou: "O crescimento dos nossos "copy traders" é uma prova da força das nossas ofertas da aplicação. Estamos entusiasmados por oferecer aos utilizadores um potencial ainda maior para negociarem os seus produtos favoritos. Esta melhoria sublinha o nosso compromisso em promover uma comunidade de negociadores vibrante e gratificante."

O programa será um recurso permanente no crescente conjunto de benefícios da Vantage Markets, fornecendo aos negociadores experientes e principiantes as ferramentas necessárias para terem sucesso.

Para negociadores principiantes : barreiras de entrada extremamente baixas, modos de cópia avançados e acesso a uma comunidade próspera de mais de 86 mil negociadores.

: barreiras de entrada extremamente baixas, modos de cópia avançados e acesso a uma comunidade próspera de mais de 86 mil negociadores. Para negociadores experientes: opções de participação nos lucros até 50%, flexibilidade de estratégia e integração perfeita com MT4/MT5.

Comece hoje mesmo o seu percurso de Copy Trading

Descarregue já a aplicação Vantage Markets e desbloqueie um mundo de recursos e benefícios de negociação robustos.

Para mais informações, visite Copy Trading da Vantage Markets.

