Vantage Markets vinner "Best Multi-Asset Trading Platform" Award på Forex Expo Dubai

PORT VILA, Vanuatu, 12. november 2024 /PRNewswire/ -- Multi-asset megler, Vantage Markets (eller "Vantage") er stolt av å kunngjøre sin nylige anerkjennelse som "Best Multi-Asset Trading Platform" på Forex Expo Dubai 2024. Denne høyaktede anerkjennelsen fremhever Vantages løpende forpliktelse til å levere en omfattende og sømløs handelsopplevelse på tvers av en rekke aktiva-klasser, og styrke handelsmenn over hele verden.

Vantage Markets har vært urokkelig i sin jakt på handelskompetanse, kontinuerlig forbedret sin plattform for å gi tilgang til forex, indekser, råvarer og CFD-er, slik at handelsmennene er utstyrt med avanserte verktøy og innsikt for å navigere finansmarkedene. Denne prisen understreker selskapets engasjement for å bygge et allsidig og pålitelig handelsmiljø for sin globale brukerbase.

"I løpet av de siste 15 årene har vi fokusert på å utvikle en plattform som virkelig oppfyller kravene til dagens handelsmenn", sa Marc Despallieres, talsmann for Vantage Markets. "Å bli anerkjent som 'Best Multi-Asset Trading Platform' på en så respektert begivenhet som Forex Expo Dubai er et stolt øyeblikk for vårt team. Det gjenspeiler vår forpliktelse til kontinuerlig innovasjon og vårt oppdrag om å gi en plattform som handelsmenn kan stole på og regne med."

Forex Expo Dubai er en av regionens fremste arrangementer, som samler meglere, teknologiske ledere og handelsmenn for å utforske industriens fremskritt og feire kompetanse. Vantages anerkjennelse på denne begivenheten bekrefter sin rolle som leder i multi-asset trading, og understreker sitt rykte som et pålitelig valg for handelsmenn som søker ytelse og sikkerhet.

Denne prisen markerer enda en milepæl i Vantage Markets reise, og styrker sin posisjon som en multi-asset megler dedikert til å omdefinere bransjestandarder og levere et handelsmiljø bygget for suksess.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD-megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med differansekontraktsprodukter, inkludert valuta, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

