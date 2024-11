Vantage Markets remporte le prix de la « meilleure plateforme de négociation multi-actifs » à Forex Expo Dubai

PORT VILA, Vanuatu, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs, Vantage Markets (ou « Vantage ») est fier d'annoncer sa récente accolade en tant que « Meilleure plateforme de trading multi-actifs » à Forex Expo Dubaï 2024. Cette reconnaissance estimée souligne l'engagement continu de Vantage à offrir une expérience de trading exhaustive et transparente à travers une gamme de classes d'actifs, en donnant aux traders du monde entier les moyens d'agir.

Vantage Markets a été inébranlable dans sa poursuite de l'excellence du trading, améliorant continuellement sa plateforme pour fournir un accès au forex, aux indices, aux matières premières et aux CFD, en veillant à ce que les traders soient équipés d'outils avancés et d'aperçus pour naviguer sur les marchés financiers. Ce prix souligne l'engagement de la société à construire un environnement de trading polyvalent et fiable pour sa base mondiale de consommateurs.

« Au cours des 15 dernières années, nous nous sommes concentrés sur le développement d'une plateforme qui répond vraiment aux exigences des traders d'aujourd'hui », a indiqué Marc Despallieres, porte-parole de Vantage Markets. « Être reconnu comme la "meilleure plateforme de trading multi-actifs" lors d'un événement aussi respecté que Forex Expo Dubai est un moment de fierté pour notre équipe. Cela reflète notre engagement envers l'innovation continue et notre mission de fournir une plateforme à laquelle les traders peuvent faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter. »

Le Forex Expo Dubai est l'un des principaux événements de la région, réunissant des courtiers, des leaders technologiques et des traders pour explorer les progrès de l'industrie et célébrer l'excellence. La reconnaissance de Vantage lors de cet événement réaffirme son rôle de leader dans le trading multi-actifs, soulignant sa réputation de choix de confiance pour les traders à la recherche de performance et de sécurité.

Ce prix marque une nouvelle étape dans le parcours de Vantage Markets, renforçant sa position de courtier multi-actifs dédié à redéfinir les standards de l'industrie et à offrir un environnement de trading construit pour le succès.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

