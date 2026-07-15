Aliplast (Grupa Hera) umacnia pozycję lidera w zakresie regeneracji tworzyw sztucznych, przejmując 70% udziałów w Kronos Polymer Polska

BOLONIA, Włochy, 15 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Aliplast (Grupa Hera) umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie wysokiej jakości recyklingu tworzyw sztucznych. Polska spółka zależna Aliplast Polska podpisała wiążącą umowę dotyczącą nabycia 70% udziałów w Kronos Polymer Polska – nowej spółce, która powstanie w wyniku wydzielenia części działalności Kronos Polymer, polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem i przetwarzaniem polietylenu (PE).

With plants in Italy, France, Spain and Poland, Aliplast has developed an integrated industrial model: from the collection of plastic waste to its transformation into secondary raw material, to the production of 100,000 tonnes/year of recycled products (including PET and LDPE flakes and granules, PET sheet, LDPE film, PP and HDPE flakes). Its communication campaign invite people to overcome their prejudices and view recycled plastics as a strategic resource, when managed within a secure, certified and compliant European supply chain

Kronos Polymer prowadzi działalność w nowo wybudowanym zakładzie przemysłowym w Gniewie (województwo pomorskie) około 300 kilometrów od oddziału Aliplast Polska w Tuszynie. Nowa spółka objęta transakcją otrzyma zakład wyposażony w kompletną linię do sortowania, rozdrabniania i mycia polietylenu, o zainstalowanej zdolności produkcyjnej wynoszącej 12 tys. ton rocznie. Pozwoli to Aliplast stopniowo zwiększać skalę działalności również na lokalnym rynku poprzez prowadzenie recyklingu i regeneracji bezpośrednio na miejscu, co przełoży się na optymalizację przepływów materiałowych i logistyki.

Dzięki tej transakcji oraz innym realizowanym obecnie inwestycjom we Włoszech – takim jak zakład recyklingu sztywnych tworzyw sztucznych w Modenie oraz nowy zakład recyklingu polietylenu małej gęstości (PE-LD) w Borgolavezzaro w prowincji Novara – istniejące już w Grupie synergie przemysłowe zostaną dodatkowo wzmocnione. Aliplast zwiększy także elastyczność procesów recyklingu, podwajając swoje zdolności produkcyjne do ponad 210 tys. ton rocznie.

Aliplast kontynuuje strategię realizowaną w ostatnich latach, obejmującą zwiększanie zdolności produkcyjnych, także na rynkach zagranicznych, coraz większy nacisk na jakość i identyfikowalność materiałów pochodzących z recyklingu oraz rozwój wyspecjalizowanych kompetencji umożliwiających skuteczne odpowiadanie na potrzeby rynku europejskiego. Firma wykorzystuje przy tym swoją ugruntowaną obecność między innymi we Francji i Hiszpanii. Działania te nabierają obecnie jeszcze większego znaczenia, po tym jak rozporządzenie PPWR wprowadziło nowe europejskie zasady dotyczące projektowania i produkcji opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Z tego względu konieczne staje się całościowe przeanalizowanie łańcucha dostaw opakowań, również pod względem strukturalnym.

Dla firmy tak silnie zakorzenionej w Polsce jak Kronos Polymer partnerstwo z Aliplast stanowi istotną szansę na dalsze zdobywanie doświadczenia przemysłowego i zaawansowanej wiedzy specjalistycznej.

Nabycie przez Aliplast Polska 70% udziałów w Kronos Polymer Polska jest uzależnione od spełnienia standardowych warunków zawieszających (w tym zakończenia podziału spółki oraz przeniesienia pozwoleń środowiskowych). Oczekuje się, że warunki niezbędne do sfinalizowania transakcji zostaną spełnione do końca 2026 r.

„Transakcja ta umożliwi nam dalsze zwiększanie zdolności produkcyjnych Aliplast, zgodnie ze strategią Grupy Hera, w której regeneracja zasobów stanowi jeden z podstawowych filarów" – powiedział Michele Petrone, dyrektor generalny Aliplast. „Rozpoczęcie procesu, który doprowadzi do przejęcia większościowego pakietu udziałów w nowej spółce Kronos Polymer Polska, jest również zgodne z planem biznesowym spółki dominującej. Zakłada on dalszy rozwój w całym łańcuchu wartości usług związanych z gospodarką odpadami poprzez poszerzanie rynków docelowych. Wzmocnienie naszej obecności w Polsce, gdzie oddział Aliplast działa już od pewnego czasu, pozwoli nam wykorzystać obiecujący wzrost popytu na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w tym kraju".

Źródło: Aliplast (Hera Group)

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