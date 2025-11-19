Delta i Siemens łączą siły w obszarze rozwiązań zasilania, aby szybciej wdrażać centra danych, obniżać koszty i ograniczać emisję CO₂ w erze AI i chmury.

BANGKOK, 19 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Delta, jeden z wiodących światowych dostawców rozwiązań energetycznych oraz inteligentnych i zrównoważonych technologii, oraz Siemens Smart Infrastructure ogłosiły globalne partnerstwo mające na celu dostarczanie prefabrykowanych, modularnych rozwiązań energetycznych, które przyspieszają wdrażanie infrastruktury centrów danych, jednocześnie znacząco obniżając nakłady CAPEX. Współpraca ta zapewnia operatorom hyperscale i colocation przewagę strategiczną na silnie konkurencyjnym rynku centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję i przetwarzanie w chmurze – gwarantując najwyższą wydajność, efektywność energetyczną i niezawodność.

The Delta and Siemens Teams for the Global Strategic Partnership. From left to right: • DALIP SHARMA, President and General Manager, Delta Electronics EMEA • VICTOR CHENG, CEO, Delta Electronics (Thailand) • JIMMY YIIN, Executive Vice President of Global Business Operations, Delta Electronics • STEPHAN MAY, CEO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens • UWE GERBER, CFO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens • ADVAIT SUKHTANKAR, Vice President of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens

Victor Cheng, CEO Delta Electronics (Tajlandia), podkreślił: „Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wymaga ścisłej współpracy z silnymi partnerami – co stanowi kluczowy element długoterminowej strategii Delta. Podpisanie tej umowy w Tajlandii podkreśla strategiczne znaczenie naszych globalnych możliwości produkcyjnych i integracyjnych. Uruchamiając nasze centra integracyjne w regionach APAC i EMEA, wprowadzamy na rynek rozwiązanie o charakterze transformacyjnym: prefabrykowaną, modularną platformę, która umożliwia szybkie, lokalnie dostosowane dostawy, większą przewidywalność projektową i znacznie szybsze wprowadzenie nowych mocy na rynek."

Stephan May, CEO Electrification & Automation w Siemens Smart Infrastructure, dodał: „Nasze partnerstwo z Delta stanowi ważny kamień milowy w budowie centrów danych najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Łącząc dystrybucję energii elektrycznej i usługi inżynieryjne Siemens z wysokoefektywnymi rozwiązaniami UPS, bateryjnymi i chłodzenia Delta, wspólnie oferujemy prefabrykowane i elastyczne rozwiązanie, które może skrócić czas wdrożenia nawet o 50 procent. Takie podejście nie tylko zmniejsza ryzyko budowy dzięki większej przewidywalności, ale także poprawia efektywność energetyczną i wspiera długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju naszych klientów."

Jimmy Yiin, Executive Vice President Global Business Operations w Delta Electronics, Inc., uzupełnił: „Zaangażowanie Delta w efektywność energetyczną stanowi fundament tego porozumienia. Nasza wiedza w zakresie systemów energetycznych – od sieci aż po układ scalony – pozwala nam projektować architekturę bliżej obciążenia krytycznego. Nasze zasilacze awaryjne UPS, systemy bateryjne oraz zaawansowane technologie zarządzania termicznego są specjalnie zaprojektowane

z myślą o wysokiej gęstości mocy, jakiej wymaga era sztucznej inteligencji. Współpraca z Siemens umożliwia nam szybkie zwiększanie dostępności naszych zaawansowanych, energooszczędnych rozwiązań poprzez jeden, globalnie wspierany łańcuch dostaw w regionach EMEA

i APAC."

Sednem porozumienia jest dostarczanie prefabrykowanych, zintegrowanych kontenerowych rozwiązań zasilania (SKID, eHouse). Dzięki prefabrykacji i wstępnemu testowaniu tych systemów poza miejscem instalacji oraz ich zoptymalizowanemu układowi, rozwiązanie oferuje zestandaryzowane podejście typu „plug-and-play", które skraca czas wdrożenia nawet o 50%, zmniejsza ryzyko budowlane i maksymalizuje wykorzystanie cennej przestrzeni centrum danych. Dzięki zoptymalizowanemu układowi przestrzennemu, efektywny projekt pozwala ponadto obniżyć nakłady inwestycyjne (CAPEX) o nawet 20% oraz zredukować emisję CO₂ o nawet 27%, głównie dzięki znacząco ograniczonemu zużyciu betonu.

Siemens i Delta konsekwentnie stawiają na partnerstwa, które wzajemnie uzupełniają ich kompetencje i portfolio, aby zapewnić klientom najlepsze rezultaty. Łącząc kluczowych uczestników całego łańcucha wartości w ramach ekosystemu partnerów, podejście to sprzyja innowacjom oraz interoperacyjności niezbędnej do sprostania globalnym wyzwaniom w obszarze energii i centrów danych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.delta-emea.com

O firmie Delta

Firma Delta, założona w 1971 roku i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tajpej (kod: 2308), jest światowym liderem w dziedzinie zasilaczy impulsowych i produktów do zarządzania ciepłem, z dynamicznie rozwijającym się portfolio inteligentnych, energooszczędnych systemów i rozwiązań opartych na IoT w obszarach automatyzacji przemysłowej, automatyzacji budynków, zasilania telekomunikacyjnego, infrastruktury centrów danych, ładowania pojazdów elektrycznych, energii odnawialnej, magazynowania energii i wyświetlania. Celem Delta jest wspieranie rozwoju inteligentnej produkcji i zrównoważonych miast.

Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny kierujący się misją „Dostarczania innowacyjnych, czystych i energooszczędnych rozwiązań dla lepszego jutra", Delta wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje w dziedzinie energoelektroniki o wysokiej sprawności oraz model biznesowy oparty na zasadach ESG, aby stawiać czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu. Delta obsługuje klientów poprzez swoje biura sprzedaży, centra badawczo-rozwojowe i zakłady produkcyjne zlokalizowane w prawie 200 miejscach na 5 kontynentach.

W swojej historii Delta otrzymała liczne globalne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia biznesowe, innowacyjne technologie oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Od 2011 roku Delta znajduje się w światowym indeksie Dow Jones Sustainability™ (dawniej DJSI World Index) przez 14 kolejnych lat. Firma czterokrotnie uzyskała podwójną ocenę A w rankingu CDP za znaczący wkład w walkę ze zmianą klimatu i ochronę zasobów wodnych, a także przez osiem kolejnych lat była uznawana za Supplier Engagement Leader za rozwój zrównoważonego łańcucha wartości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2826265/Delta_Siemens_Strategic_Partner.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2826266/Delta_Siemens_Signing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727090/Delta_Electronics_logo.jpg