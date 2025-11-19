Delta y Siemens se alían para acelerar el despliegue de centros de datos y reducir costos y emisiones de carbono

BANGKOK, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en gestión energética y soluciones ecológicas inteligentes, y Siemens Smart Infrastructure han formalizado una alianza global para ofrecer soluciones de energía modulares y prefabricadas que aceleran el despliegue de infraestructuras de centros de datos y, al mismo tiempo, reducen significativamente el CAPEX. Esta colaboración proporciona a los operadores de centros de datos de hiperescala y de colocación una ventaja estratégica en el competitivo mercado de centros de datos para inteligencia artificial y servicios en la nube, garantizando el máximo rendimiento, eficiencia energética y fiabilidad.

The Delta and Siemens Teams for the Global Strategic Partnership. From left to right: • DALIP SHARMA, President and General Manager, Delta Electronics EMEA • VICTOR CHENG, CEO, Delta Electronics (Thailand) • JIMMY YIIN, Executive Vice President of Global Business Operations, Delta Electronics • STEPHAN MAY, CEO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens • UWE GERBER, CFO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens • ADVAIT SUKHTANKAR, Vice President of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens

Victor Cheng, CEO de Delta Electronics (Tailandia), señaló: «El rápido auge de la inteligencia artificial exige una colaboración activa con socios estratégicos, un elemento fundamental en la visión a largo plazo de Delta. Celebrar la firma de este acuerdo en Tailandia refuerza la importancia de nuestras capacidades globales de fabricación e integración. Al activar nuestros centros de integración en APAC y EMEA, ofrecemos al mercado una propuesta transformadora: una solución modular y prefabricada que garantiza entregas rápidas y localizadas, mayor certidumbre en los proyectos y una puesta en funcionamiento de nueva capacidad mucho más rápida».

«Nuestra colaboración con Delta representa un hito importante para la construcción de centros de datos en los mercados de mayor crecimiento del mundo», afirmó Stephan May, CEO de Electrificación y Automatización en Siemens Smart Infrastructure. «Al combinar la distribución eléctrica y los servicios de ingeniería de Siemens con las soluciones de UPS, baterías y refrigeración de alta eficiencia de Delta, estamos ofreciendo conjuntamente una solución prefabricada y personalizable que puede reducir el tiempo de puesta en marcha hasta la mitad. Este enfoque no solo disminuye el riesgo de construcción gracias a una mayor previsibilidad, sino que también mejora la eficiencia energética y contribuye a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de nuestros clientes».

Jimmy Yiin, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales de Delta Electronics, Inc., añadió:

«El compromiso de Delta con la eficiencia energética es un pilar fundamental de este acuerdo. Gracias a nuestra experiencia en soluciones de energía que abarcan desde la red eléctrica hasta el chip —lo que nos permite diseñar sistemas más próximos a la carga crítica—, nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), baterías y sistemas avanzados de gestión térmica están específicamente diseñados para responder a las exigencias de alta densidad de la era de la inteligencia artificial. La colaboración con Siemens nos permite ampliar rápidamente el alcance de nuestras soluciones avanzadas y eficientes a través de una cadena de suministro única con soporte global en EMEA y APAC».

El acuerdo se centra en el suministro de soluciones energéticas prefabricadas e integradas en contenedores (SKIDs y eHouses). Gracias a la prefabricación y a las pruebas previas fuera del lugar de instalación, junto con un diseño optimizado, la solución ofrece un enfoque estandarizado «plug-and-play» que reduce el tiempo de puesta en marcha hasta en un 50%, minimiza el riesgo de construcción y maximiza el espacio disponible en el centro de datos. Este diseño eficiente permite reducir el CAPEX hasta en un 20% y disminuir las emisiones de carbono hasta en un 27%, gracias al menor uso de hormigón».

Siemens y Delta apuestan por colaboraciones que complementen su experiencia y su cartera de soluciones para ofrecer los mejores resultados a sus clientes. Al conectar a los principales actores de toda la cadena de valor, este ecosistema de socios impulsa la innovación y fomenta la interoperabilidad necesaria para afrontar los mayores desafíos globales.

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971 y cotizada en la Bolsa de Valores de Taiwán (código: 2308), es líder mundial en fuentes de alimentación conmutadas y productos de gestión térmica, con un sólido portafolio de sistemas y soluciones inteligentes basados en IoT para el ahorro de energía en los campos de automatización industrial, automatización de edificios, energía para telecomunicaciones, infraestructura de centros de datos, carga para vehículos eléctricos, energías renovables, almacenamiento de energía y visualización, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la fabricación inteligente y de ciudades sostenibles. Como ciudadano corporativo de clase mundial guiado por su misión: "Ofrecer soluciones innovadoras, limpias y eficientes energéticamente para un mañana mejor", Delta aprovecha su competencia principal en electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo de negocio con criterios ESG integrados para abordar temas ambientales clave, como el cambio climático. Delta atiende a sus clientes a través de oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación en cerca de 200 ubicaciones en 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido diversos premios y reconocimientos globales por sus logros empresariales, tecnologías innovadoras y dedicación a los criterios ESG. Desde 2011, Delta ha sido incluida en el Índice Mundial de Mejores en su Clase de Dow Jones (anteriormente el DJSI World Index de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones™) durante 14 años consecutivos. Delta también ha sido reconocida cuatro veces con la doble A List de CDP por su importante contribución a la lucha contra el cambio climático y a la seguridad hídrica, y ha sido nombrada Supplier Engagement Leader por el desarrollo continuo de una cadena de valor sostenible durante 8 años consecutivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826265/Delta_Siemens_Strategic_Partner.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826266/Delta_Siemens_Signing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727090/Delta_Electronics_logo.jpg