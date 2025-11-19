Delta et Siemens renforcent leur collaboration pour optimiser l'infrastructure énergétique des centres de données à l'ère de l'IA et du cloud

BANGKOK, Nov. 19, 2025 /PRNewswire/ -- Delta, fournisseur mondial de premier plan de solutions énergétiques et de technologies intelligentes et durables, et Siemens Smart Infrastructure ont conclu un partenariat mondial visant à fournir des solutions énergétiques modulaires et préfabriquées permettant d'accélérer le déploiement des infrastructures de centres de données tout en réduisant considérablement les CAPEX. Cette coopération offre aux opérateurs hyperscale et colocation un avantage stratégique sur le marché très concurrentiel des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et au cloud computing, grâce à des performances, une efficacité énergétique et une fiabilité optimales.

Victor Cheng, CEO de Delta Electronics (Thaïlande), a déclaré : « Le boom rapide de l'intelligence artificielle exige une collaboration dynamique avec des partenaires solides – un élément essentiel de la stratégie à long terme de Delta. La signature de cet accord en Thaïlande souligne l'importance stratégique de nos capacités mondiales de fabrication et d'intégration. En mobilisant nos sites d'intégration en APAC et en EMEA, nous apportons au marché une solution véritablement transformative : une plateforme modulaire préfabriquée qui permet des livraisons rapides et localisées, une meilleure prévisibilité des projets et une mise sur le marché considérablement accélérée des nouvelles capacités. »

Stephan May, CEO Electrification & Automation chez Siemens Smart Infrastructure, a ajouté : « Notre partenariat avec Delta constitue une étape majeure pour la construction de centres de données dans les marchés connaissant la croissance la plus rapide au monde . En combinant la distribution électrique et les services d'ingénierie de Siemens avec les solutions UPS, batteries et refroidissement à haute efficacité de Delta, nous proposons ensemble une solution préfabriquée et hautement adaptable qui peut réduire le délai de mise sur le marché jusqu'à 50 %. Cette approche diminue non seulement les risques liés à la construction grâce à une meilleure prévisibilité, mais elle améliore également l'efficacité énergétique et contribue aux objectifs de durabilité à long terme de nos clients. »

Jimmy Yiin, Executive Vice President Global Business Operations chez Delta Electronics, Inc., a précisé : « L'engagement de Delta en faveur de l'efficacité énergétique est un pilier fondamental de cet accord. Notre expertise des systèmes énergétiques, du réseau jusqu'au composant, nous permet de concevoir l'architecture au plus près de la charge critique. Nos onduleurs (UPS), nos systèmes de batteries et nos technologies avancées de gestion thermique sont spécialement conçus pour les exigences de haute densité de l'ère de l'IA. La collaboration avec Siemens nous permet d'étendre rapidement la portée de nos solutions avancées et économes en énergie grâce à une chaîne d'approvisionnement unique et soutenue au niveau mondial en EMEA et en APAC. »

Au cœur de l'accord se trouve la fourniture de solutions énergétiques intégrées et préfabriquées en conteneurs (SKIDs, eHouses). Grâce à la préfabrication et aux tests préalables réalisés hors site, associés à une conception optimisée, la solution offre une approche standardisée « plug-and-play » qui réduit le délai de mise sur le marché jusqu'à 50 %, diminue les risques de construction et maximise l'utilisation de l'espace précieux du centre de données. Ce design efficace permet potentiellement jusqu'à 20 % de réduction des CAPEX et jusqu'à 27 % d'émissions de CO₂ en moins, grâce à l'utilisation nettement réduite de béton dans une configuration optimisée.

Siemens et Delta misent résolument sur des partenariats qui complètent leurs expertises et leurs portefeuilles afin d'obtenir les meilleurs résultats pour leurs clients. En connectant les principaux acteurs de toute la chaîne de valeur, cette approche fondée sur un écosystème de partenaires favorise l'innovation et l'interopérabilité nécessaires pour relever les grands défis mondiaux dans le domaine de l'énergie et des centres de données.

À propos de Delta

Fondée en 1971 et cotée à la Bourse de Taïwan (code : 2308), Delta est un leader mondial des alimentations électriques à découpage et des produits de gestion thermique. Son portefeuille en pleine expansion comprend des systèmes et solutions intelligents basés sur l'IoT pour l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation du bâtiment, de l'alimentation pour télécommunications, de l'infrastructure de centres de données, de la recharge de véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage d'énergie et de l'affichage, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables.

Entreprise citoyenne exemplaire, guidée par sa mission « Fournir des solutions innovantes, propres et économes en énergie pour un avenir meilleur », Delta met à profit sa compétence clé en électronique de puissance à haut rendement et son modèle d'entreprise intégrant les critères ESG pour répondre aux enjeux environnementaux majeurs tels que le changement climatique. Delta dessert ses clients à travers ses bureaux de vente, ses centres de R&D et ses usines de production répartis sur près de 200 sites dans 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et reconnaissances mondiaux pour ses réussites commerciales, ses technologies innovantes et son engagement envers l'ESG. Depuis 2011, Delta figure dans l'indice mondial Dow Jones Sustainability™ (anciennement DJSI World Index) depuis 14 années consécutives. Delta a également obtenu à quatre reprises la double note A du CDP pour sa contribution significative à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources en eau, et a été nommée Supplier Engagement Leader pour le développement continu d'une chaîne de valeur durable pendant 8 années consécutives.

