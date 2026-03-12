Firma Nordic Semiconductor wprowadza na rynek rozwiązanie z obszaru FOTA udostępniane dożywotnio za opłatą ryczałtową, które przygotuje klientów na przyjęcie aktu o cyberodporności

Platforma nRF Cloud oferuje producentom urządzeń wstępnie zintegrowane z urządzeniami Internetu rzeczy (IoT) firmy Nordic rozwiązanie dożywotniej aktualizacji oprogramowania układowego wychodzące na przeciw wymaganiom stawianym przez akt o cyberodporności.

NORYMBERGA, Niemcy, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, ogłasza dziś znaczący krok w przygotowaniu klientów do wejścia w życie unijnego aktu o cyberodporności (CRA), oferując w ramach platformy nRF Cloud płatną jednorazowo z góry, dożywotnią licencję na bezprzewodową aktualizację oprogramowania układowego (FOTA) i zarządzanie urządzeniami.

Cyber Resilience Act

Zgodnie z aktem o cyberodporności począwszy od 2027 roku producenci wdrażający urządzenia połączone na rynku europejskim będą zobowiązani dostarczać aktualizacje zabezpieczeń dotyczące zidentyfikowanych luk w przez cały okres eksploatacji każdego urządzenia. Dostępna dla wszystkich produktów bezprzewodowych niskiej mocy firmy Nordic, platforma nRF Cloud umożliwia deweloperom spełnienie wymagań dotyczących bezpiecznych aktualizacji w odpowiedzi na wymagania aktu o cyberodporności w ciągu kilku minut, a nie miesięcy, co pozwala uniknąć złożoności tworzenia własnej infrastruktury aktualizacji przy prostym, jednorazowym koszcie.

„Przygotowania do zapewnienia zgodności z unijnym aktem o cyberodporności znacznie zwiększą nakłady operacyjne i złożoność projektów dla producentów urządzeń", wyjaśnia François Baldassari, założyciel Memfault i wiceprezes ds. usług programowych w Nordic Semiconductor. „W związku z szybko zbliżającym się terminem wprowadzenia w życie aktu o cyberodporności firma Nordic oferuje swoim klientom rozwiązania, które upraszczają i przyspieszają proces zapewnienia zgodności".

Wstępnie zintegrowana z każdym urządzeniem firmy Nordic platforma nRF Cloud zapewnia producentom gotowe do użycia rozwiązanie spełniające wymagania unijnego aktu o cyberodporności (CRA) oraz amerykańskiego znaku zaufania cybernetycznego. Bazuje ono na zapewnieniu prostych i przewidywalnych kosztów bezpiecznych aktualizacji, możliwości audytu i długoterminowego wsparcia w całym cyklu życia produktu.

Kompletne rozwiązanie od mikroukładu po chmurę

Platforma nRF Cloud jest zintegrowana z ujednoliconym i skalowalnym zestawem rozwojowym oprogramowania — nRF Connect — i stanowi sprawdzone rozwiązanie typu mikroukład-chmura do bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania układowego wdrażane na dużą skalę.

Kluczowe możliwości:

Program ładujący MCUboot wbudowany w zestaw rozwojowy oprogramowania nRF Connect

Globalna sieć FOTA zoptymalizowana pod kątem urządzeń niskiej mocy

Gotowe biblioteki do aktualizacji FOTA w oparciu o bramy

Zautomatyzowane wdrażanie etapowe z analizą, monitorowaniem stanu i wycofywaniem

Intuicyjna konsola zarządzania flotą

Procesy zatwierdzania i niezmienialne dzienniki do audytu

Jednorazowe opłaty na cały okres użytkowania, które redefiniują ekonomikę FOTA

Tradycyjne podejścia do aktualizacji FOTA wymagają stałych opłat za korzystanie z chmury lub kosztownej infrastruktury niestandardowej. Firma Nordic Semiconductor zastępuje je ryczałtowym modelem rozliczeń za usługi FOTA, wprowadzając pojedynczą opłatą z góry, która obejmuje bezpieczne aktualizacje i zarządzanie urządzeniem przez cały okres jego eksploatacji. Zapewnia to możliwość długoterminowej konserwacji i zgodność z przepisami.

„Usługi FOTA na cały okres użytkowania sprawiają, że długoterminowe wsparcie dla urządzeń nie jest już obciążeniem kosztowym, ale przewagą konkurencyjną. Producenci mogą zapewnić bezpieczeństwo urządzeń oraz dostarczać funkcje, poprawki i ulepszenia wdrożonych urządzeń, nie martwiąc się o koszty i złożoność", wyjaśnia Baldassari. „Ponadto dzięki ujednoliceniu warstwy sprzętowej, programowej i chmurowej, zyskujemy gotowość do spełniania wymogów regulacyjnych od pierwszego dnia i zachowujemy stabilność przez lata, obniżając całkowity koszt posiadania i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek".

Nowa oferta zbudowana na zaufanych fundamentach firmy Memfault

Model FOTA z platformy nRF Cloud opiera się na infrastrukturze pierwotnie opracowanej przez firmę Memfault — platformie Internetu rzeczy (IoT) zapewniającej niezawodność i obserwowalność, przejętej przez firmę Nordic w 2025 r. Klienci mogą cieszyć się korzyściami systemu, który był sprawdzany w praktyce na milionach urządzeń i doskonalony przez lata prac rozwojowych.

Integracja technologii Memfault z platformą nRF Cloud pomaga firmie Nordic skupić się na zmniejszeniu nakładów na konserwację w cyklu życia i uproszczeniu zgodności z przepisami dzięki połączonej ofercie sprzętu, oprogramowania i usług. Ten ujednolicony stos umożliwia klientom sprawniejsze wprowadzanie produktów na rynek i ich konserwację w dłuższej perspektywie.

Dostępność

Oferta dożywotnich aktualizacji FOTA i zarządzania urządzeniami przez platformę nRF Cloud jest teraz dostępna dla wszystkich układów SoC Bluetooth® Low Energy z serii nRF54, nRF53 oraz nRF52, a także dla modułów komórkowego Internetu rzeczy (IoT) z serii nRF91. Ceny zaczynają się od 1 dolara za urządzenie, w zależności od wielkości floty i wymagań projektu.

