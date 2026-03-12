Nordic Semiconductor lance un forfait FOTA à vie pour préparer ses clients à l'application du Cyber Resilience Act

nRF Cloud offre aux fabricants d'appareils une solution valable à vie de mise à jour de firmware compatible CRA et pré-intégrée dans leurs appareils IoT Nordic

NUREMBERG, Allemagne, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil faible consommation, annonce ce jour une avancée majeure pour aider ses clients à se préparer au Cyber Resilience Act (CRA) applicable au sein de l'UE. nRF Cloud offre désormais un forfait FOTA (Firmware Over-the-Air) à vie, payable une seule fois et associé à une licence de gestion des appareils.

Cyber Resilience Act

Conformément au CRA, les fabricants déployant des objets connectés sur le marché de l'Union européenne devront fournir des mises à jour (MÀJ) de sécurité corrigeant les vulnérabilités identifiées tout au long de la durée de vie de chaque appareil, et ce dès 2027. Disponible pour l'ensemble du portefeuille de produits sans fil faible consommation de Nordic, nRF Cloud permet aux développeurs de respecter les exigences du CRA en matière de MÀJ de sécurité en quelques minutes, au lieu de plusieurs mois. En effet, avec un seul paiement valable à vie, nRF Cloud évite de devoir assumer la création complexe de sa propre infrastructure de mise à jour.

« La préparation de la mise en conformité avec le Cyber Resilience Act de l'UE ne va pas manquer d'allonger les délais et de complexifier les projets pour les fabricants d'appareils », remarque François Baldassari, fondateur de Memfault et vice-président des services logiciels chez Nordic Semiconductor. « L'entrée en vigueur du CRA approchant à grands pas, Nordic fournit des solutions pour simplifier et accélérer le processus de mise en conformité pour ses clients ».

Déjà intégré à chaque appareil comprenant des composants de Nordic, nRF Cloud fournit aux fabricants une solution de base clé en main pour adopter le CRA pour l'UE et le Cyber Trust Mark pour les États-Unis. Il est possible de respecter ces exigences en garantissant des MÀJ de sécurité, l'auditabilité et un support à long terme de façon simple et avec des coûts prévisibles, tout au long du cycle de vie du produit.

Une solution complète de la puce au cloud

nRF Cloud est intégré au kit de développement logiciel (SDK) unifié et évolutif de Nordic : nRF Connect SDK. Il constitue une solution FOTA de la puce au cloud ayant fait ses preuves, à déploiement évolutif.

Principales caractéristiques :

Bootloader MCUboot intégré au nRF Connect SDK

MCUboot intégré au nRF Connect SDK Réseau FOTA mondial optimisé pour les appareils à faible consommation

Bibliothèques FOTA prêtes à l'emploi pour les mises à jour via passerelle

Déploiements progressifs automatisés avec analyses, surveillance de l'état du parc et protection contre les retours en arrière (rollback)

Console intuitive de gestion de flotte

Outils de validation et journaux d'audit immuables

Une solution valable à vie qui redéfinit le marché FOTA

Les approches FOTA traditionnelles nécessitent des abonnements cloud permanents ou une infrastructure personnalisée onéreuse. Le modèle de forfait FOTA à vie de Nordic Semiconductor révolutionne le marché avec un paiement unique au lancement permettant les MÀJ sécurisées et la gestion des appareils tout au long de la durée de vie des appareils. Cela permet une maintenabilité et le respect continu des règlementations sur le long terme.

« Grâce à la solution FOTA à vie, le support technique des appareils sur le long terme, qui représentait auparavant un fardeau coûteux, devient un avantage compétitif. Les fabricants peuvent maintenir la sécurité de leur appareil et apporter de nouvelles capacités, corrections de bogues et améliorations aux appareils déployés sans se soucier des coûts ni de la complexité », souligne François Baldassari. « De plus, en unifiant les composants, les logiciels et les services cloud, nous facilitons la préparation au respect de la législation dès le début et de façon durable pour de nombreuses années, réduisant le coût de possession total et accélérant les délais de commercialisation. »

Une nouvelle offre basée sur l'infrastructure de Memfault

Le modèle FOTA de nRF Cloud est basé sur une infrastructure créée à l'origine pour Memfault, la plateforme de fiabilité et observabilité IoT rachetée par Nordic en 2025. Les clients bénéficient d'un système qui a été testé sur le terrain avec des millions d'appareils et affiné au fil de nombreuses années de développement.

L'intégration de la technologie Memfault à nRF Cloud vient soutenir l'objectif de Nordic visant à réduire les efforts de maintenance tout au long du cycle de vie et à simplifier la mise en conformité avec les règlementations sur le plan matériel, logiciel et de l'offre de services. Cette pile unifiée permet aux clients de commercialiser leurs produits connectés de façon plus efficace et assurer à leur maintenance sur le long terme.

Disponibilité

Le forfait FOTA à vie et la license de gestion des appareils nRF Cloud est d'ores et déjà disponible pour tous les SoC Bluetooth® Low Energy des séries nRF54, nRF53 et nRF52 de Nordic, ainsi que pour les modules IoT cellulaires de la série nRF91. Le prix unitaire démarre à 1 USD, selon la taille de la flotte et les exigences du projet.

En savoir plus sur les solutions FOTA à vie de Nordic.

Venez rencontrer Nordic Semiconductor sur le salon Embedded World 2026

Rendez-vous sur le salon Embedded World pour des démonstrations et des conférences, du 10 au 12 mars 2026 à Nuremberg, Hall 4A, Stand 310.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2931466/Nordic_Semiconductor.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2712720/5858446/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg