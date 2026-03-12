-Nordic Semiconductor lanza una solución FOTA de tarifa plana de por vida, preparando a los clientes para la Ley de Ciberresiliencia

nRF Cloud ofrece a los fabricantes de dispositivos una solución de actualización de firmware de por vida lista para CRA y preintegrada en sus dispositivos IoT de Nordic.

NÚREMBERG, Alemania, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, anunció hoy un paso significativo en la preparación de los clientes para la Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la UE, ya que nRF Cloud ahora ofrece una licencia FOTA (Firmware Over-the-Air) y de gestión de dispositivos por única vez y por adelantado.

Cyber Resilience Act

Según la CRA, los fabricantes que implementan dispositivos conectados en el mercado europeo deben proporcionar actualizaciones de seguridad para las vulnerabilidades identificadas durante la vida útil de cada dispositivo, a partir de 2027. Disponible en toda la cartera inalámbrica de bajo consumo de Nordic, nRF Cloud permite a los desarrolladores cumplir con los requisitos de actualización segura de la CRA en minutos en lugar de meses, evitando la complejidad de construir su propia infraestructura de actualización y con un simple coste único.

"Prepararse para el cumplimiento de la Ley de Ciberresiliencia de la UE añadirá una carga operativa significativa y complejidad a los proyectos de los fabricantes de dispositivos", explicó François Baldassari, fundador de Memfault y vicepresidente de Servicios de Software de Nordic Semiconductor. "Con la inminente entrada en vigor de la Ley de Ciberresiliencia, Nordic ofrece soluciones que simplifican y aceleran el proceso de cumplimiento para sus clientes".

Preintegrado en todos los dispositivos de Nordic, nRF Cloud ofrece a los fabricantes una base integral para la preparación para la CRA de la UE y el Marcado de Confianza Cibernética de EE.UU. Esto se logra garantizando actualizaciones seguras, auditabilidad y soporte a largo plazo, sencillos y con un coste predecible durante todo el ciclo de vida del producto.

Una solución completa desde el chip hasta la nube

nRF Cloud está integrado con el kit de desarrollo de software unificado y escalable de Nordic, el nRF Connect SDK, y proporciona una solución FOTA de chip a nube probada e implementada a escala.

Las capacidades clave incluyen:

Cargador de arranque MCUboot integrado en el SDK de nRF Connect

Red global de distribución FOTA optimizada para dispositivos de bajo consumo

Bibliotecas FOTA listas para usar para actualizaciones basadas en la puerta de enlace

Implementaciones automatizadas por etapas con análisis, monitorización del estado y reversión

Consola intuitiva de gestión de flotas

Flujos de trabajo de aprobación y registros de auditoría inmutables

Precios de por vida que redefinen la economía de FOTA

Los enfoques tradicionales de FOTA requieren tarifas de nube continuas o una costosa infraestructura personalizada. El modelo de FOTA de por vida de Nordic Semiconductor lo sustituye por una única tarifa inicial que cubre las actualizaciones seguras y la gestión del dispositivo durante toda su vida útil. Esto garantiza el mantenimiento a largo plazo y el cumplimiento normativo.

"La garantía FOTA de por vida convierte el soporte técnico a largo plazo de los dispositivos en una ventaja competitiva. Los fabricantes pueden mantener la seguridad de los dispositivos y ofrecer funciones, correcciones y mejoras a los dispositivos implementados sin preocuparse por los costes ni la complejidad", explicó Baldassari. "Además, al unificar el silicio, el software y la nube, logramos que la preparación regulatoria sea práctica desde el primer día y sostenible durante años, reduciendo el coste total de propiedad y acelerando el tiempo de comercialización".

Una nueva oferta basada en la sólida base de Memfault

El modelo FOTA de nRF Cloud se basa en la infraestructura desarrollada originalmente por Memfault, la plataforma de confiabilidad y observabilidad de IoT que Nordic adquirió en 2025. Los clientes se benefician de un sistema probado en campo en millones de dispositivos y perfeccionado durante años de desarrollo.

La integración de la tecnología Memfault en nRF Cloud respalda el enfoque de Nordic en reducir el esfuerzo de mantenimiento del ciclo de vida y simplificar el cumplimiento normativo mediante una oferta combinada de hardware, software y servicios. Esta plataforma unificada permite a los clientes comercializar productos conectados de forma más eficiente y mantenerlos a largo plazo.

Disponibilidad

La oferta de gestión de dispositivos y FOTA de por vida de nRF Cloud ya está disponible para todos los SoC Bluetooth® de bajo consumo de Nordic de las series nRF54, nRF53 y nRF52, así como para los módulos IoT celulares de la serie nRF91. El precio comienza en 1 dólar por dispositivo, según el tamaño de la flota y los requisitos del proyecto.

Obtenga más información sobre las soluciones FOTA de por vida de Nordic.

Conozca a Nordic Semiconductor en Embedded World 2026

Visite Nordic para ver demostraciones y debates en Embedded World, del 10 al 12 de marzo de 2026, Núremberg, pabellón 4A, stand 310.

