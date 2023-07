Firma YOFC, międzynarodowy dostawca światłowodów i kabli, prezentuje bogatą ofertę produktów i rozwiązań podczas MWC Shanghai 2023

Cyfrowa przyszłość w jasnych barwach.

SZANGHAJ, 1 lipca 2023 r /PRNewswire/ -- Spółka Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) uczestniczy w Mobile World Congress Shanghai 2023 („MWC Shanghai 2023"), gdzie na stanowisku N2.B10 prezentuje innowacyjne produkty i rozwiązania reklamowane sloganem „Lighting up the Digital Future" („Cyfrowa przyszłość w jasnych barwach"). Reprezentują one bardzo różnorodne kategorie, takie jak nowe światłowody i nowe materiały, infrastruktura sieci obliczeniowych, komunikacja morska, cyfrowa i inteligentna produkcja, energia cyfrowa, transport cyfrowy oraz życie cyfrowe z technologią F5G. MWC Shanghai 2023 uważany jest za największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży komunikacji mobilnej w Azji. Uczestnicząc w nim, YOFC pokazuje swój potencjał, jeśli chodzi o kreowanie wartości dla klientów i wnoszenie wkładu we wzrost gospodarki cyfrowej poprzez innowacje technologiczne.

ChatGPT szybko zdobył międzynarodową popularność, co świadczy o jego ogromnym potencjale zrewolucjonizowania gospodarki i społeczeństwa. Pojawienie się chatbota AI oraz innych przełomowych technologii cyfrowych spowoduje przyspieszenie transformacji cyfrowej różnych branż. Nie Lei, prezes YOFC, wygłosił wystąpienie podczas odbywającego się w ramach MWC Shanghai 2023 forum towarzyszącego zatytułowanego „Digital Everything - Building Digital Nations" („Totalna cyfryzacja - budowa cyfrowych państw"), w którym podkreślił rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania oraz rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw. Wskazał też na pilną potrzebę stworzenia silnej infrastruktury cyfrowej, która zapewni wyższą przepustowość, niższą latencję oraz większą niezawodność potrzebne do obsługi eksplodującej ilości danych. W celu wykorzystania tej bezprecedensowej szansy YOFC aktywnie uczestniczy w rozwijaniu środowiska cyfrowego - spółka przeszła ewolucję od producenta specjalizującego się w produkcji światłowodów i kabli po firmę oferującą kompleksowe rozwiązania.

YOFC stawia na rozwój innowacyjnych światłowodów i kabli. Wprowadzając do oferty produkty i rozwiązania w obszarze wysokowydajnych światłowodów i kabli z serii BRIGHTS , spółka zamierza stworzyć inteligentny, wydajny, bezpieczny i stabilny ekosystem sieci optycznej dla wszystkich scenariuszy zastosowania, zoptymalizować i zmodernizować infrastrukturę cyfrową oraz przyczynić się do wzrostu gospodarki cyfrowej. W dziedzinie komunikacji morskiej YOFC pracuje nad stworzeniem ekosystemu cyfrowego dla transmisji transoceanicznej poprzez eksplorację środowisk morskich i pokonywanie ograniczeń geograficznych. Ponadto firma priorytetowo traktuje rozwój kluczowych technologii na potrzeby cyfrowej produkcji, takich jak bliźniaki cyfrowe czy Big Data w przemyśle, kształtując nową erę inteligentnych systemów produkcji. YOFC stworzyła również innowacyjny system inteligentnej sieci energetycznej, który napędza transformację cyfrową w sektorze energetycznym. Jeśli chodzi o sektor transportowy, spółka wdraża technologie cyfrowe w systemach kolejowych, które zapewniają bezpieczną i wydajną obsługę cyfrowych miast. YOFC oferuje też minimalistyczne, wydajne i niezawodne rozwiązanie typu pre-connected dla aplikacji sieci stałych piątej generacji, wspierając rozwój inteligentnej infrastruktury z myślą o budowie lepszej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Od 2014 r. YOFC rozwija działalność międzynarodową w państwach i regionach mieszczących się w sferze zainteresowania Inicjatywy Pasa i Szlaku. Spółka posiada pięć zakładów produkcyjnych w Brazylii, Indonezji, Polsce i RPA, a także ponad 50 oddziałów i biur zamiejscowych poza Chinami. Udało jej się zbudować globalną sieć marketingowo-usługową obejmującą ponad 90 państw i regionów na całym świecie, co pozwala jej wnosić czynny wkład w budowę globalnej infrastruktury cyfrowej.

Gospodarka cyfrowa wciąż stanowi siłę napędową globalnego rozwoju i postępu, dlatego spółka YOFC, w myśl hasła reprezentującego jej misję: „Smart Link Better Life" („Inteligentna łączność, lepsze życie"), stawia na rozwój zasięgu połączeń światłowodowych na całym świecie. YOFC dąży do zniwelowania podziałów cyfrowych poprzez rozpowszechnianie światołowodów na całym świecie przy jednoczesnym wzmacnianiu światłowodowych fundamentów gospodarki cyfrowej poprzez dostarczanie najwyższej klasy produktów i rozwiązań z myślą o budowie społeczeństwa, które wspólnie troszczy się o przyszłość ludzkości.

