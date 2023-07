YOFC, le fournisseur mondial de fibres optiques et de câbles, présente une vaste gamme de produits et de solutions au MWC Shanghai 2023

Éclairer l'avenir numérique

SHANGHAI, 1 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) participe au Mobile World Congress Shanghai 2023 (« MWC Shanghai 2023 »), où elle présente ses produits et solutions innovants au stand N2.B10 sous le thème « Éclairer l'avenir numérique ». L'exposition couvre un large éventail de catégories telles que les nouvelles fibres optiques et les nouveaux matériaux, l'infrastructure de réseau informatique, la communication maritime, la fabrication numérique et intelligente, l'énergie numérique, le transport numérique et la vie numérique F5G. Le MWC Shanghai 2023 est reconnu comme étant l'événement le plus important et le plus influent d'Asie concernant la communication mobile. La présence de YOFC à cet événement souligne la capacité de l'entreprise à créer de la valeur pour les clients et à contribuer à la croissance de l'économie numérique grâce à l'innovation technologique.

ChatGPT a rapidement acquis une reconnaissance mondiale depuis son lancement au début de l'année, mettant en évidence son immense potentiel pour révolutionner l'économie et la société. L'avènement du chatbot IA et d'autres technologies numériques de pointe devrait accélérer la transformation numérique dans divers secteurs. S'exprimant lors du sous-forum « Digital Everything - Building Digital Nations » (LE tout-virtuel : bâtir des nations numériques) lors du MWC Shanghai 2023, Nie Lei, vice-président de YOFC, a insisté sur les demandes numériques croissantes et les entreprises émergentes. Il a également souligné le besoin critique d'une infrastructure numérique robuste offrant une bande passante élargie, une latence plus faible et une fiabilité améliorée pour répondre à l'explosion des données. Pour tirer parti de cette opportunité sans précédent, YOFC a pris des mesures proactives pour participer au développement numérique, passant d'un fabricant spécialisé dans les fibres optiques et les câbles à un fournisseur de solutions holistiques.

YOFC s'est engagée à développer des fibres optiques et des câbles nouveaux et innovants. En déployant BRIGHTS , la série de produits et de solutions de fibres optiques et de câbles à haute performance, l'entreprise vise à créer un écosystème de réseau optique intelligent, efficace, sûr et stable pour des applications dans tous les scénarios, à optimiser et mettre à niveau l'infrastructure numérique, et à soutenir la croissance de l'économie numérique. Dans le domaine de la communication marine, YOFC crée un écosystème numérique pour la transmission transocéanique en explorant les environnements marins et en surmontant les limites géographiques. En outre, l'entreprise accorde la priorité à l'avancement de technologies clés pour la fabrication numérique comme les jumeaux numériques et le big data industriel, favorisant ainsi une nouvelle ère de fabrication intelligente. YOFC a également créé un système de réseau intelligent innovant qui propulse la transformation numérique du secteur de l'énergie. Dans le secteur des transports, l'entreprise intègre des technologies numériques aux systèmes ferroviaires, assurant ainsi une exploitation sûre et efficace des villes numériques. En outre, la société fournit une solution pré-connectée minimaliste, efficace et fiable pour les applications de réseau fixe de cinquième génération, permettant le développement d'une infrastructure intelligente avec pour objectif ultime de construire un avenir numérique meilleur pour tous.

Depuis 2014, YOFC étend ses activités internationales dans les pays et les régions ciblés par la Nouvelle route de la soie. Avec cinq sites de production au Brésil, en Indonésie, en Pologne et en Afrique du Sud, ainsi que plus de 50 filiales et succursales à l'extérieur de son marché d'origine situé en Chine, la société a construit un réseau mondial de marketing et de services couvrant plus de 90 pays et régions à travers le monde, facilitant la construction d'une infrastructure numérique mondiale.

Comme l'économie numérique demeure un moteur de développement et de progrès mondiaux, YOFC, sur la base de sa mission de « Smart Link Better Life » (UN lien intelligent, une vie meilleure), se consacre à l'extension des connexions par fibre optique dans le monde entier. La société vise à combler le fossé numérique en favorisant l'adoption de la fibre optique à l'échelle mondiale, tout en renforçant la base entièrement optique de l'économie numérique grâce à la fourniture de produits et de solutions de premier ordre, contribuant à l'édification d'une communauté partageant un avenir commun pour l'humanité.

