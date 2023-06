A fornecedora global de fibras óticas e cabos YOFC apresenta extensa linha de produtos e soluções no MWC Shanghai 2023

Iluminando o Futuro Digital

XANGAI, 30 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) participam do Mobile World Congress Shanghai 2023 ("MWC Shanghai 2023") no estande N2.B10, onde estão apresentando seus produtos e soluções inovadores sob o tema "Iluminando o Futuro Digital" ("Lighting up the Digital Future"). A exposição abrange uma ampla gama de categorias, incluindo Novas Fibras Óticas e Novos Materiais, Infraestrutura de Rede de Computação, Comunicação Marítima, Manufatura Digital e Inteligente, Energia Digital, Transporte Digital e Vida Digital F5G. O MWC Shanghai 2023 é reconhecido como o maior e mais influente evento de comunicações móveis da Ásia. A presença da YOFC no evento destaca sua capacidade de criar valor para os clientes e contribuir para o crescimento da economia digital por meio da inovação tecnológica.

O ChatGPT ganhou reconhecimento global rapidamente desde seu lançamento no início deste ano, destacando seu imenso potencial de revolucionar a economia e a sociedade. O advento do chatbot de IA e outras tecnologias digitais de ponta está preparado para acelerar a transformação digital em vários setores. Ao discursar no subfórum "Digital Everything — Building Digital Nations" durante o MWC Shanghai 2023, Nie Lei, vice-presidente da YOFC, enfatizou as crescentes demandas digitais e os negócios emergentes. Ele também destacou a necessidade crítica de uma infraestrutura digital robusta que ofereça maior largura de banda, menor latência e melhor confiabilidade para acomodar a explosão de dados. Para aproveitar essa oportunidade sem precedentes, a YOFC tomou medidas proativas para participar do desenvolvimento digital, evoluindo de um fabricante especializado em fibra ótica e cabos para um fornecedor de soluções holísticas.

A YOFC está empenhada em desenvolver fibras óticas e cabos inovadores. Ao lançar a série BRIGHTS de produtos e soluções de cabos e fibra ótica de alto desempenho, a empresa pretende criar um ecossistema de rede ótica inteligente, eficiente, seguro e estável para aplicações em todos os cenários, otimizar e atualizar a infraestrutura digital e apoiar o crescimento da economia digital. No campo da Comunicação Marinha, a YOFC cria um ecossistema digital para transmissão transoceânica, explorando ambientes marinhos e superando limitações geográficas. Além disso, a empresa prioriza o avanço das principais tecnologias para fabricação digital, como gêmeos digitais e big data industrial, promovendo uma nova era de fabricação inteligente. A YOFC também criou um sistema inovador de rede inteligente (smart grid) que impulsiona a transformação digital do setor de energia. No setor de transportes, a empresa incorpora tecnologias digitais aos sistemas ferroviários, garantindo a operação segura e eficiente das cidades digitais. Além disso, a empresa fornece uma solução pré-conectada minimalista, eficiente e confiável para aplicações de rede fixa de quinta geração, capacitando o desenvolvimento de infraestrutura inteligente, com o objetivo final de construir um futuro digital melhor para todos.

Desde 2014, a YOFC vem expandindo suas operações internacionais em países e regiões visados pela Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative). Com cinco instalações de produção no Brasil, Indonésia, Polônia e África do Sul, juntamente com mais de 50 subsidiárias e escritórios fora de seu mercado doméstico da China, a empresa construiu uma rede global de marketing e serviços que abrange mais de 90 países e regiões em todo o mundo, facilitando a construção de infraestrutura digital global.

Como a economia digital continua sendo uma força motriz para o desenvolvimento e o progresso global, a YOFC, com base em sua missão "Smart Link Better Life", se dedica a ampliar as conexões de fibra ótica em todo o mundo. A empresa tem como objetivo preencher o abismo digital, promovendo a adoção de fibras óticas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que fortalece a base totalmente ótica da economia digital por meio do fornecimento dos melhores produtos e soluções, contribuindo, em última análise, para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

