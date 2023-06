YOFC, globaler Anbieter von Glasfasern und Glasfaserkabeln, präsentiert auf dem MWC Shanghai 2023 sein umfangreiches Angebot an Produkten und Lösungen

Die digitale Zukunft erhellen

SHANGHAI, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) nimmt am Mobile World Congress Shanghai 2023 („MWC Shanghai 2023") am Stand N2.B10 teil, wo das Unternehmen seine innovativen Produkte und Lösungen unter dem Motto „Lighting up the Digital Future" vorstellt. Die Ausstellung deckt ein breites Spektrum an Kategorien ab, darunter neue optische Fasern und neue Materialien, Computernetzwerkinfrastruktur, Seeverkehrskommunikation, digitale und intelligente Fertigung, digitale Energie, digitaler Transport und F5G Digital Life. Der MWC Shanghai 2023 gilt als die größte und einflussreichste Veranstaltung für mobile Kommunikation in Asien. Die Teilnahme von YOFC an der Veranstaltung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, durch technologische Innovation einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen und zum Wachstum der digitalen Wirtschaft beizutragen.

YOFC makes an impressive appearance at MWC Shanghai 2023 image_2

ChatGPT hat seit seiner Einführung zu Beginn dieses Jahres schnell weltweite Anerkennung gefunden und sein immenses Potenzial zur Revolutionierung von Wirtschaft und Gesellschaft unterstrichen. Das Aufkommen von KI-Chatbots und anderen hochmodernen digitalen Technologien wird die digitale Transformation in verschiedenen Branchen beschleunigen. In seiner Rede auf dem Unterforum „Digital Everything – Building Digital Nations" während des MWC Shanghai 2023 betonte Nie Lei, Vizepräsident von YOFC, die wachsenden digitalen Anforderungen und aufstrebenden Unternehmen. Er wies auch auf den dringenden Bedarf an einer robusten digitalen Infrastruktur hin, die eine höhere Bandbreite, geringere Latenzzeiten und verbesserte Zuverlässigkeit bietet, um der Datenexplosion gerecht zu werden. Um diese beispiellose Chance zu nutzen, hat YOFC proaktive Schritte unternommen, um an der digitalen Entwicklung teilzuhaben und sich von einem spezialisierten Hersteller von Glasfasern und Glasfaserkabeln zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter zu entwickeln.

YOFC hat sich der Entwicklung neuer innovativer Glasfasern und Kabel verschrieben. Mit der Einführung der BRIGHTS -Serie von leistungsstarken Glasfaser- und Glasfaserkabelprodukten und -lösungen zielt das Unternehmen darauf ab, ein intelligentes, effizientes, sicheres und stabiles optisches Netzwerk-Ökosystem für alle Anwendungssituationen zu schaffen, die digitale Infrastruktur zu optimieren und zu verbessern und das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Im Bereich der Seeverkehrskommunikation schafft YOFC ein digitales Ökosystem für die transozeanische Übertragung, indem es die Meeresumwelt erforscht und geografische Grenzen überwindet. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien für die digitale Fertigung wie Digital Twins und Industrial Big Data und fördert damit eine neue Ära der intelligenten Fertigung. YOFC hat außerdem ein innovatives Smart Grid-System entwickelt, das die digitale Transformation des Energiesektors vorantreibt. Im Verkehrssektor integriert das Unternehmen digitale Technologien in Bahnsysteme und sorgt so für einen sicheren und effizienten Betrieb digitaler Städte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine minimalistische, effiziente und zuverlässige Vorschaltlösung für Festnetzanwendungen der fünften Generation, die die Entwicklung intelligenter Infrastrukturen fördert, mit dem letztendlichen Ziel, eine bessere digitale Zukunft für alle zu schaffen.

Seit 2014 baut YOFC seine internationalen Aktivitäten in Ländern und Regionen aus, die die Initiative Neue Seidenstraße anpeilen. Mit fünf Produktionsstätten in Brasilien, Indonesien, Polen und Südafrika sowie mehr als 50 Tochtergesellschaften und Niederlassungen außerhalb seines Heimatmarktes China hat das Unternehmen ein globales Marketing- und Servicenetz in über 90 Ländern und Regionen weltweit aufgebaut, das den Aufbau einer globalen digitalen Infrastruktur ermöglicht.

Da die digitale Wirtschaft weiterhin eine treibende Kraft für die globale Entwicklung und den Fortschritt ist, setzt sich YOFC auf der Grundlage seiner Mission „Smart Link Better Life" für den weltweiten Ausbau von Glasfaserverbindungen ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Kluft zu überbrücken, indem es die Einführung von Glasfasern weltweit fördert und gleichzeitig die rein optische Grundlage der digitalen Wirtschaft durch die Bereitstellung erstklassiger Produkte und Lösungen stärkt, um letztlich zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamem Zukunft für die Menschheit beizutragen.

https://en.yofc.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2143971/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2143970/image_2.jpg

SOURCE YOFC