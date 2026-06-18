Huawei rozwija ekosystem aplikacji zdrowotnych i fitness dla serii HUAWEI WATCH FIT 5, wzmacniając zaangażowanie na rzecz dobrostanu kobiet

Nowe partnerstwa z aplikacjami Life: Period Tracker, Clue i The Ginger Club potwierdzają rosnące zainteresowanie zewnętrznych deweloperów platformą urządzeń do noszenia Huawei.

LONDYN, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei ogłosiła dalszą rozbudowę ekosystemu aplikacji zdrowotnych i fitness dostępnych dla nowo wprowadzonej na rynek serii HUAWEI WATCH FIT 5, umacniając strategię budowy otwartej platformy rozwijanej we współpracy z partnerami, która dostarcza użytkownikom realną wartość w codziennym życiu. Najnowsze rozszerzenia obejmują aplikację Life: Period Tracker - uznane na całym świecie rozwiązanie wspierające zdrowie kobiet, Clue - najpopularniejszą na świecie aplikację do monitorowania cyklu menstruacyjnego stworzoną przez kobiety, oraz The Ginger Club - społeczność biegową opartą na wiedzy o fizjologii kobiet. Dzięki nim użytkowniczki zyskują dostęp do zaawansowanego monitorowania cyklu, analiz zdrowotnych opartych na danych i spersonalizowanych planów treningowych bezpośrednio na nadgarstku.

The HUAWEI WATCH FIT 5 Series integrates Clue, Life: Period Tracker, and The Ginger Club, bringing cycle tracking, biometric insights, and body-synced training together in one wearable ecosystem built for women's everyday wellbeing.

Aplikacje są dostępne za pośrednictwem HUAWEI AppGallery dla wszystkich modeli z serii HUAWEI WATCH FIT 5. Odzwierciedlają one szerszą ambicję Huawei, jaką jest przyciąganie najlepszych twórców aplikacji do ekosystemu urządzeń do noszenia firmy oraz zapewnienie im platformy, integracji danych i dostępu do użytkowników umożliwiających tworzenie rozwiązań zdrowotnych realnie poprawiających codzienne funkcjonowanie.

Platforma tworzona z myślą o zdrowiu kobiet

Ponieważ zdrowie kobiet stanowi jeden z kluczowych priorytetów strategicznych Huawei, zespół odpowiedzialny za rozwój ekosystemu ściśle współpracował z partnerami, aby seria HUAWEI WATCH FIT 5 oferowała znacznie więcej niż tylko liczenie kroków. Life: Period Tracker umożliwia użytkowniczkom rejestrowanie danych dotyczących cyklu menstruacyjnego, objawów, samopoczucia oraz intensywności krwawienia bezpośrednio z poziomu zegarka, dyskretnie i bez konieczności sięgania po smartfon.

Osobom poszukującym bardziej zaawansowanych analiz Clue oferuje integrację z aplikacją Huawei Health, dzięki której dane dotyczące snu i temperatury ciała rejestrowane przez zegarek są uwzględniane w analizie cyklu. Rozwiązanie to wspiera bardziej spersonalizowane i oparte na danych podejście do monitorowania zdrowia. Integracja, dostępna w ramach subskrypcji Clue Plus, pozwala użytkowniczkom w pełni wykorzystać dane już gromadzone przez zegarek.

Od danych z nadgarstka do inteligentnego treningu

The Ginger Club, założony przez cenioną trenerkę biegową Candelę Pérez, przenosi koncentrację ekosystemu na zdrowiu kobiet również do obszaru wyników sportowych. W ramach subskrypcji The Ginger Club użytkowniczki otrzymują plany treningowe - od dystansu 5 km po maraton - opracowane z uwzględnieniem poszczególnych faz cyklu menstruacyjnego.

Dzięki płynnej synchronizacji z serią HUAWEI WATCH FIT 5 aplikacja wykorzystuje także dane w czasie rzeczywistym dotyczące tempa biegu, tętna oraz regeneracji organizmu, pomagając określić, kiedy warto zwiększyć intensywność treningu, a kiedy postawić na odpoczynek. W efekcie zegarek staje się rzeczywistym osobistym trenerem wspierającym użytkowniczkę każdego dnia.

Partnerstwa te pokazują rosnącą atrakcyjność platformy urządzeń do noszenia Huawei. Lekka konstrukcja przeznaczona do całodziennego noszenia zapewnia większą ciągłość gromadzenia danych i wyższe zaangażowanie użytkowników, tworząc atrakcyjne środowisko dla deweloperów chcących docierać do ludzi w rzeczywistych momentach ich życia.

Zaproszenie do otwartego ekosystemu

Z okazji premiery nowi nabywcy urządzeń z serii HUAWEI WATCH FIT 5 otrzymają bezpłatny trzymiesięczny dostęp do wersji premium aplikacji Life: Period Tracker o wartości 15 euro oraz trzymiesięczny bezpłatny okres próbny usługi Clue Plus. Inicjatywa ta wpisuje się w zobowiązanie Huawei do tworzenia ekosystemu, który od pierwszego dnia oferuje użytkownikom wymierne korzyści.

Dla deweloperów i marek działających w dziedzinie zdrowia droga do współpracy pozostaje otwarta. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację za pośrednictwem Health Kit, czy tworzenie natywnych aplikacji do HUAWEI AppGallery, Huawei zapewnia narzędzia, interfejsy API i wsparcie we wprowadzaniu produktów na rynek, umożliwiające tworzenie atrakcyjnych rozwiązań dla urządzeń do noszenia. Ponadto seria HUAWEI WATCH FIT 5 obsługuje płatności zbliżeniowe za pośrednictwem Curve Pay, a także zapewnia dostęp do programu Huawei MultiPass, obejmującego członkostwo Huawei Health+ i ekskluzywne korzyści oferowane przez popularne aplikacje sportowe, fitness i lifestyle'owe, takie jak komoot, Naviki, URUNN i FIIT.

Marki związane ze zdrowiem i deweloperzy zainteresowani tworzeniem rozwiązań dla platformy urządzeń do noszenia Huawei mogą zapoznać się z możliwościami współpracy za pośrednictwem Huawei Developer Portal pod adresem: https://developer.huawei.com/consumer/en/.