Huawei erweitert sein Gesundheits- und Fitness-Ökosystem mit der HUAWEI WATCH FIT 5 Serie und verstärkt damit sein Engagement für das Wohlbefinden von Frauen

Neue App-Partnerschaften mit Life: Period Tracker, Clue und The Ginger Club signalisieren eine zunehmende Dynamik für Drittentwickler, die auf der Wearable-Plattform von Huawei entwickeln

LONDON, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat den weiteren Ausbau seines App-Ökosystems rund um Gesundheit und Fitness für die neu vorgestellte HUAWEI WATCH FIT 5 Serie angekündigt und bekräftigt damit seine Strategie, eine offene, partnerorientierte Plattform aufzubauen, die den Nutzern im Alltag einen echten Mehrwert bietet. Zu den neuesten Ergänzungen zählen Life: Period Tracker, die weltweit beliebte App für Frauengesundheit; Clue, der von Frauen für Frauen entwickelte Nr. 1-Tracker für Periode und Zyklus; sowie The Ginger Club, eine Lauf-Community, die sich an der weiblichen Physiologie orientiert und fortschrittliche Zyklusverfolgung, datengestützte Gesundheitserkenntnisse sowie personalisierte Trainingspläne direkt auf das Handgelenk bringt.

The HUAWEI WATCH FIT 5 Series integrates Clue, Life: Period Tracker, and The Ginger Club, bringing cycle tracking, biometric insights, and body-synced training together in one wearable ecosystem built for women's everyday wellbeing.

Die Apps sind über die HUAWEI AppGallery für alle Modelle der HUAWEI WATCH FIT 5-Serie verfügbar. Sie sind Ausdruck eines umfassenderen Ziels: die besten App-Entwickler für das Wearable-Ökosystem von Huawei zu gewinnen und ihnen die Plattform, die Datenintegrationen sowie die Nutzerreichweite zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um Gesundheitslösungen zu entwickeln, die das tägliche Leben wirklich verbessern.

Eine Plattform rund um das Thema Frauengesundheit

Da die Gesundheit von Frauen eine klare strategische Priorität darstellt, hat das Ökosystem-Team von Huawei eng mit Partnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die HUAWEI WATCH FIT 5 Serie mehr kann als nur Schritte zählen. Mit Life: Period Tracker können Nutzerinnen ihre Zyklusdaten, Symptome, ihre Stimmung und die Stärke ihrer Blutung direkt über die Uhr erfassen – diskret und ohne zum Smartphone greifen zu müssen.

Für Nutzerinnen, die eine tiefergehende Analyse wünschen, ermöglicht die Integration von Clue in die Huawei Health-App die Einbindung von Schlafdaten und Körpertemperaturmesswerten der Uhr in die Zyklusanalyse und bietet so individuellere und datengestützte Einblicke in die Gesundheit. Die Integration ist im Rahmen eines Clue Plus-Abonnements verfügbar und bietet Nutzerinnen die Möglichkeit, die Daten, die ihre Uhr bereits erfasst, optimal zu nutzen.

Von den Daten am Handgelenk zum intelligenten Coaching

The Ginger Club, gegründet von der renommierten Lauftrainerin Candela Pérez, nutzt den Fokus des Ökosystems auf die Gesundheit von Frauen, um die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Mit einem Ginger-Club-Abonnement werden Trainingspläne – von 5 km bis zum Marathon – entsprechend den Phasen des Menstruationszyklus zusammengestellt. Darüber hinaus nutzt die App durch die nahtlose Synchronisierung mit der HUAWEI WATCH FIT 5 Serie Echtzeitdaten zu Tempo, Herzfrequenz und Erholung, um den Nutzerinnen Hinweise zu geben, wann sie sich mehr anstrengen und wann sie sich ausruhen sollten, wodurch die Uhr zu einem echten Trainingsbegleiter wird.

Diese Partnerschaften verdeutlichen die wachsende Attraktivität der Wearable-Plattform von Huawei: Das leichte Design, das den ganzen Tag über getragen werden kann, ermöglicht eine höhere Datenkontinuität und eine stärkere Nutzerbindung und bietet damit ein überzeugendes Angebot für Entwickler, die Menschen in den entscheidenden Momenten ihres Lebens erreichen möchten.

Eine Einladung zu einem offenen Ökosystem

Anlässlich der Markteinführung erhalten Käufer der neuen HUAWEI WATCH FIT 5 Serie ein exklusives dreimonatiges Premium-Abonnement für Life: Period Tracker im Wert von 15 € kostenlos sowie eine dreimonatige kostenlose Testversion von Clue Plus – als Teil des Engagements von Huawei, sein Ökosystem vom ersten Tag an wirklich lohnenswert zu gestalten.

Für Entwickler und Gesundheitsmarken steht der Weg zur Zusammenarbeit offen: Ob durch die Integration von Health Kit oder die Entwicklung nativer Apps für die HUAWEI AppGallery – Huawei stellt die Tools, APIs und Unterstützung bei der Markteinführung bereit, um überzeugende Wearable-Erlebnisse auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus unterstützt die HUAWEI WATCH FIT 5 Serie auch kontaktloses Bezahlen mit Curve Pay sowie den Zugriff auf Huawei MultiPass, einschließlich der Huawei Health+-Mitgliedschaft und exklusiver Vorteile bei beliebten Sport-, Fitness- und Lifestyle-Apps wie komoot, Naviki, URUNN und FIIT.

Entwickler und Gesundheitsmarken, die daran interessiert sind, Anwendungen für die Wearable-Plattform von Huawei zu entwickeln, können sich über das Huawei Developer Portal unter https://developer.huawei.com/consumer/en/ über Möglichkeiten einer Partnerschaft informieren.