Huawei élargit son écosystème de santé et de fitness avec la gamme HUAWEI WATCH FIT 5, renforçant ainsi son engagement pour le bien-être féminin

Les nouveaux partenariats dans le domaine des applications avec Life: Period Tracker, Clue et The Ginger Club témoignent de l'essor croissant des développeurs tiers qui créent des applications sur la plateforme des appareils portables de Huawei

LONDRES, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé la poursuite de l'expansion de son écosystème d'applications consacrées à la santé et au fitness sur la nouvelle gamme HUAWEI WATCH FIT 5, renforçant ainsi sa stratégie visant à créer une plateforme ouverte, axée sur les partenaires, qui procure une valeur ajoutée concrète et quotidienne aux utilisateurs. Parmi les dernières nouveautés, on trouve Life : Period Tracker, l'application dédiée à la santé féminine reconnue dans le monde entier ; Clue, l'application n° 1 de suivi des règles et du cycle menstruel dirigée par des femmes ; et The Ginger Club, une communauté de coureuses fondée autour de la physiologie féminine, qui propose un suivi avancé du cycle, des informations sur la santé basées sur des données et des programmes d'entraînement personnalisés, le tout directement à votre poignet.

The HUAWEI WATCH FIT 5 Series integrates Clue, Life: Period Tracker, and The Ginger Club, bringing cycle tracking, biometric insights, and body-synced training together in one wearable ecosystem built for women's everyday wellbeing.

Ces applications sont disponibles via HUAWEI AppGallery sur tous les modèles de la gamme HUAWEI WATCH FIT 5. Les applications reflètent une ambition plus large : attirer les meilleurs développeurs d'applications vers l'écosystème des appareils connectés de Huawei et leur fournir la plateforme, les intégrations de données et l'audience nécessaires afin de créer des expériences de santé qui améliorent véritablement la vie quotidienne.

Une plateforme dédiée à la santé féminine

La santé des femmes constituant une priorité stratégique évidente, l'équipe chargée de l'écosystème chez Huawei a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires afin de s'assurer que la gamme HUAWEI WATCH FIT 5 aille au-delà du simple comptage de pas. Life: Period Tracker permet aux utilisatrices d'enregistrer les données relatives à leur cycle, leurs symptômes, leur humeur et l'intensité de leurs règles directement depuis leur montre, en toute discrétion et sans avoir à utiliser leur téléphone.

Pour les utilisatrices désirant une analyse plus approfondie, l'intégration de Clue à l'application Huawei Health permet d'intégrer les données relatives au sommeil et les mesures de température corporelle enregistrées par la montre dans l'analyse des cycles, offrant ainsi des informations de santé plus personnalisées et fondées sur les données. Disponible avec un abonnement Clue Plus, cette intégration permet aux utilisatrices de tirer le meilleur parti des données déjà enregistrées par leur montre.

Des données enregistrées au poignet à l'accompagnement intelligent

Fondé par Candela Pérez, entraîneuse de course à pied de renom, le Ginger Club transpose l'approche axée sur la santé des femmes propre à cet écosystème dans le domaine de la performance sportive. Avec un abonnement au Ginger Club, les programmes d'entraînement, du 5 km au marathon, sont conçus en fonction des phases du cycle menstruel. En outre, grâce à une synchronisation fluide avec la gamme HUAWEI WATCH FIT 5, l'application s'appuie sur des données en temps réel concernant l'allure, la fréquence cardiaque et la récupération pour indiquer aux utilisateurs quand redoubler d'efforts et quand se reposer, faisant ainsi de la montre un véritable compagnon d'entraînement.

Ces partenariats illustrent l'attrait croissant de la plateforme dédiée aux appareils portables de Huawei : grâce à sa conception légère permettant un port tout au long de la journée, ce dispositif garantit une meilleure continuité des données et un engagement accru des utilisatrices, offrant ainsi une solution particulièrement intéressante aux développeurs qui souhaitent toucher les utilisateurs dans les moments authentiques de leur vie.

Une invitation à rejoindre un écosystème ouvert

Pour fêter ce lancement, les nouveaux acheteurs d'une montre de la gamme HUAWEI WATCH FIT 5 bénéficient d'un abonnement Premium exclusif gratuit de trois mois, d'une valeur de 15 €, à Life: Period Tracker, ainsi qu'un essai gratuit de 3 mois de Clue Plus, dans le cadre de l'engagement de Huawei à rendre son écosystème véritablement enrichissant dès le premier jour.

Pour les développeurs et les marques du secteur de la santé, la voie de la collaboration est ouverte : que ce soit via l'intégration de Health Kit ou le développement d'applications natives pour HUAWEI AppGallery, Huawei fournit les outils, les API et l'accompagnement à la commercialisation nécessaires pour proposer au marché des expériences captivantes dans le domaine des appareils portables. En outre, la gamme HUAWEI WATCH FIT 5 prend également en charge les paiements sans contact via Curve Pay, ainsi que l'accès à Huawei MultiPass, qui inclut l'abonnement à Huawei Health+ et des avantages exclusifs proposés par des applications populaires dédiées au sport, au fitness et au mode de vie, telles que komoot, Naviki, URUNN et FIIT.

Les développeurs et les marques du secteur de la santé souhaitant créer des applications pour la plateforme des appareils portables de Huawei sont invités à explorer les possibilités de partenariat par l'intermédiaire du portail des développeurs Huawei, à l'adresse : https://developer.huawei.com/consumer/en/.