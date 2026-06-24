HUAWEI Watch Faces zapraszają do realizowania każdego celu tego lata

MADRYT, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Tego lata, HUAWEI Watch Faces wprowadza sezonową kolekcję opartą na jednej prostej idei - każdy krok się liczy, każdy cel ma znaczenie Niezależnie od tego, czy dążysz do pobicia własnego rekordu, świętujesz zwycięski moment, czy po prostu w pełni korzystasz z uroków sezonu, HUAWEI Watch Faces sprawia, że Twój nadgarstek staje się odzwierciedleniem Twoich ambicji, ulubionego sportu i stylu.

Tarcza zegarka na każdy cel, każdy nastrój i każdą chwilę

Your goals. Your style. The HUAWEI WATCH FIT 5 Series brings the summer's most exciting watch face collection to life: sport-inspired designs that track your every step and celebrate every milestone.

Dzięki ponad 100 000 dostępnych wzorów - od sportowych, kontrastowych ekranów po eleganckie tarcze na co dzień - HUAWEI Watch Faces daje użytkownikom swobodę wyrażania siebie i swojego nastroju w każdej chwili. Tryb treningowy o poranku, elegancki minimalizm na letnią kolację, odważny i pełen energii styl na weekend - odpowiednia tarcza jest zawsze dostępna jednym dotknięciem.

Letnia kolekcja jest już dostępna w nowo wprowadzonej serii HUAWEI WATCH FIT 5, najcieńszym i najbardziej stylowym smartwatchu Huawei do tej pory, a także w szerokiej gamie zegarków HUAWEI. Niezależnie od tego, jak się ruszasz, znajdziesz tarczę dla siebie.

Gwiazdy kolekcji

Tarcza Goal Panda (Nazwa tarczy: „Collect Football")

Bohaterka letniej kolekcji. Panda na tle stadionu - radosna, wyrazista i natychmiast rozpoznawalna. Tym, co sprawia, że ta tarcza jest naprawdę wyjątkowa, jest jej reakcja na ruch użytkownika: co każde 1000 kroków na tarczy pojawia się nowa piłka. Po osiągnięciu 10 000 kroków piłki zmieniają się w jedną złotą piłkę, a panda zdobywa koronę i puchar. To licznik codziennych celów w postaci świętowania - zdrowie, motywacja i duch sezonu, a wszystko na Twoim nadgarstku.

Tarcza Football Panda jest dostępna w cenie 0,49 euro lub bezpłatnie dla użytkowników z subskrypcją pakietu VIP.

Tarcza Tennis (Nazwa tarczy: „Le Pouls du Court")

Dla tych, którzy żyją letnim sezonem na kortach trawiastych, ta tarcza przenosi precyzję i elegancję tenisa prosto na nadgarstek. Czyste linie, kolorystyka inspirowana kortem oraz prezentowane w czasie rzeczywistym parametry fitness, które dorównują intensywności każdego seta. To tarcza dla użytkowników, którzy wiedzą, że każdy punkt - podobnie jak każdy krok - jest celem wartym zdobycia.

Tarcza Football (Nazwa tarczy: „Football Set")

Dla tych, którzy chcą poczuć się, jakby byli w samym centrum akcji, tarcza Football przenosi użytkownika na boisko. Bujna trawa w tle, pierścień w stylu stadionowym pełniący jednocześnie funkcję podziałki minutowej oraz wyrazista piłka 3D w centrum sprawiają, że jest to jedna z najbardziej immersyjnych sportowych tarcz w kolekcji. Kroki, tętno, dystans i czas są prezentowane z czytelnością tablicy wyników - wyraziście, w czasie rzeczywistym i z myślą o aktywności.

Jeden miesiąc bezpłatnie: HUAWEI Watch Faces VIP

Gotowi odkryć całą kolekcję? Przez ograniczony czas Huawei oferuje jeden bezpłatny miesiąc usługi Watch Faces VIP użytkownikom w 19 europejskich krajach [1]. VIP odblokowuje nieograniczone pobieranie z całego katalogu premium: bez opłat za pojedyncze tarcze i bez limitów, w tym także tarczę Goal Panda. Wypróbuj nową tarczę każdego dnia, połącz sport ze stylem i znajdź te, które poruszą Cię najbardziej. Użytkownicy kwalifikujących się zegarków w uczestniczących regionach mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, odwiedzając sekcję VIP w sklepie Huawei Watch Faces.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. na kwalifikujących się urządzeniach: HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH FIT 4, HUAWEI WATCH FIT 3 Series, HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH Ultimate Series oraz HUAWEI WATCH D2.

Jak zacząć:

Pobierz aplikację HUAWEI Health. Połącz urządzenie: zsynchronizuj je automatycznie lub ręcznie przez HUAWEI Health App > Urządzenia. Przejdź do tarcz zegarka: HUAWEI Health App > Urządzenia > Tarcze zegarka.

Dowiedz się więcej

Przeglądaj katalog HUAWEI Watch: https://consumer.huawei.com/uk/wearables/

Pobierz HUAWEI Health: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/health/

HUAWEI Watch Faces - kolekcja letnia i losowanie nagród: https://bit.ly/4v6JHU3

[1] Kraje, w których dostępna jest darmowa oferta VIP: Turcja, Polska, Niemcy, Rumunia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Finlandia, Portugalia, Austria, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Dania, Węgry, Norwegia, Holandia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2998142/Live_Every_Goal_HUAWEI_Watch_Faces.jpg