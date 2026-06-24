HUAWEI Watch Faces lädt Sie ein, diesen Sommer jedes Ziel zu erreichen

MADRID, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- In diesem Sommer bringt HUAWEI Watch Faces eine Saison-Kollektion auf den Markt, die auf einer einfachen Idee basiert: Jeder Schritt und jedes Ziel zählen. Ganz gleich, ob Sie eine persönliche Bestzeit verfolgen, einen Siegesmoment feiern oder einfach das Beste aus der Saison machen – die Huawei Watch Faces verwandeln Ihr Handgelenk in ein Spiegelbild Ihrer Ambitionen, Ihres Sports und Ihres Stils.

Ein Zifferblatt für jedes Ziel, jede Stimmung, jeden Moment

Your goals. Your style. The HUAWEI WATCH FIT 5 Series brings the summer's most exciting watch face collection to life: sport-inspired designs that track your every step and celebrate every milestone.

Mit mehr als 100.000 verfügbaren Designs – von kontrastreichen Sportanzeigen bis hin zu eleganten Alltagszifferblättern – bieten die HUAWEI-Zifferblätter den Nutzern die Freiheit, jederzeit auszudrücken, wer sie sind und wie sie sich fühlen. Trainingsmodus am Morgen, schlicht und minimalistisch für ein Sommerdinner, auffällig und festlich für das Wochenende: Das passende Zifferblatt ist immer nur einen Fingertipp entfernt.

Die Sommerkollektion ist ab sofort auf der neu vorgestellten HUAWEI WATCH FIT 5-Serie – der bislang dünnsten und stilvollsten Smartwatch von Huawei – sowie auf einer Vielzahl weiterer HUAWEI-Uhren verfügbar. Egal, wie Sie sich bewegen, es gibt ein passendes Zifferblatt dafür.

Die Stars der Kollektion

Goal-Panda-Zifferblatt (Name des Zifferblatts: „Collect Football")

Der Star der Sommerkollektion. Ein Panda vor der Kulisse eines Stadions – fröhlich, auffällig und auf den ersten Blick erkennbar. Was dieses Zifferblatt jedoch wirklich besonders macht, ist das, was passiert, wenn Sie sich bewegen: Alle 1.000 Schritte erscheint ein neuer Fußball auf dem Zifferblatt. Erreichen Sie 10.000 Schritte, verwandeln sich die Fußbälle in einen einzigen goldenen Ball, während der Panda eine Krone und einen Pokal erhält. Es ist ein Tracker für tägliche Ziele, getarnt als Feier: Gesundheit, Motivation und der Geist der Saison – alles an Ihrem Handgelenk.

Das „Football-Panda"-Zifferblatt ist für 0,49 € erhältlich oder kostenlos für Nutzer mit einem VIP-Paket-Abonnement.

Tennis-Zifferblatt (Name des Zifferblatts: „Le Pouls du Court")

Für alle, die für die Sommer-Rasenplatzsaison leben, bringt dieses Zifferblatt die Präzision und Eleganz des Tennis an Ihr Handgelenk. Klare Linien, eine vom Tennisplatz inspirierte Farbpalette und Echtzeit-Fitnessdaten, die der Intensität jedes Satzes entsprechen. Ein Zifferblatt für Nutzer, die wissen, dass jeder Punkt – genau wie jeder Schritt – ein Ziel ist, das es wert ist, verfolgt zu werden.

Fußball-Zifferblatt (Name des Zifferblatts: „-Football Set")

Für alle, die das Gefühl haben möchten, mitten im Geschehen zu sein, versetzt das Fußball-Zifferblatt Sie direkt auf den Platz. Ein üppiger Rasen im Hintergrund, eine Lünette im Stadionstil, die gleichzeitig als Minutenskala dient, und ein lebhafter 3D-Ball in der Mitte machen dieses Zifferblatt zu einem der fesselndsten Sport-Zifferblätter der Kollektion. Schritte, Herzfrequenz, Distanz und Zeit werden so übersichtlich wie auf einer Anzeigetafel dargestellt – markant, in Echtzeit und auf Bewegung ausgelegt.

Ein Monat kostenlos: HUAWEI Watch Faces VIP

Bereit, die gesamte Kollektion zu entdecken? Für begrenzte Zeit bietet Huawei Nutzern in 19 europäischen Märkten¹ einen kostenlosen Monat „Watch Faces VIP" an. Mit VIP stehen Ihnen unbegrenzte Downloads aus dem gesamten Premium-Katalog zur Verfügung: keine Zahlungen pro Zifferblatt, keine Beschränkungen – einschließlich des Goal-Panda-Zifferblatts. Probieren Sie jeden Tag ein neues Zifferblatt aus, verbinden Sie Sport mit Stil und finden Sie die Zifferblätter, die Sie begeistern. Nutzer von teilnahmeberechtigten Uhren in den teilnehmenden Regionen können die kostenlose Testversion nutzen, indem sie den VIP-Bereich im Huawei Watch Faces Store besuchen.

Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2026 auf teilnahmeberechtigten Geräten: Serie HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH FIT 4, Serie HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 5, Serie HUAWEI WATCH Ultimate und HUAWEI WATCH D2.

So geht es los:

Laden Sie die HUAWEI Health App herunter Schließen Sie Ihr Gerät an: automatische oder manuelle Synchronisierung über die HUAWEI Health App > Geräte Watch Faces eingeben: HUAWEI Health App > Geräte > Watch Faces

Mehr erfahren

Entdecken Sie den HUAWEI Uhrenkatalog: https://consumer.huawei.com/uk/wearables/

HUAWEI Health herunterladen: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/health/

HUAWEI Watch Faces – Sommerkollektion & Gewinnspiel: https://bit.ly/4v6JHU3

¹ Das Angebot für einen kostenlosen VIP-Monat ist verfügbar in folgenden Ländern: Türkei, Polen, Deutschland, Rumänien, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Finnland, Portugal, Österreich, Schweiz, Tschechische Republik, Slowakei, Schweden, Dänemark, Ungarn, Norwegen, Niederlande.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998142/Live_Every_Goal_HUAWEI_Watch_Faces.jpg