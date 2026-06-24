Les cadrans de montre HUAWEI vous invitent à atteindre tous vos objectifs cet été

MADRID, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cet été, HUAWEI lance une collection saisonnière de cadrans de montre qui s'articulent autour d'une idée simple: chaque pas compte, chaque objectif a son importance. Que vous cherchiez à battre votre record personnel, à célébrer une victoire ou tout simplement à profiter pleinement de la saison, les cadrans de montre HUAWEI à votre poignet reflètent votre ambition, votre sport et votre style.

Un cadran de montre pour chaque objectif, chaque humeur, chaque instant

Your goals. Your style. The HUAWEI WATCH FIT 5 Series brings the summer's most exciting watch face collection to life: sport-inspired designs that track your every step and celebrate every milestone.

Disponible dans plus de 100 000 designs disponibles, allant des cadrans sportifs aux contrastes marqués aux cadrans élégants adaptés au quotidien, les cadrans de montre HUAWEI offrent aux utilisateurs la liberté d'exprimer qui ils sont et ce qu'ils ressentent, à tout moment. Tenue sportive le matin, tenue élégante et minimale pour un dîner estival, tenue audacieuse et festive le week-end : le visage qui vous convient est toujours à portée de clic.

La collection d'été est désormais disponible sur la toute nouvelle gamme HUAWEI WATCH FIT 5, la montre Huawei connectée la plus fine et la plus élégante à ce jour, ainsi que sur une large gamme de montres HUAWEI. Quelle que soit la façon dont vous vous déplacez, vous trouverez la montre qui convient à votre style de vie.

Les pièces phares de la collection

Cadran de montre Goal Panda (Nom du cadran: « Collect Football »)

La pièce phare de la collection estivale. Un panda, avec un stade en arrière-plan, joyeux, audacieux et immédiatement reconnaissable. Mais ce qui rend ce visage vraiment unique, c'est ce qui se passe lorsque vous bougez : tous les 1 000 pas, un nouveau ballon de football apparaît sur le cadran. Au bout de 10 000 pas, les ballons de football se transforment en un seul ballon doré et le panda remporte une couronne et une coupe. Cette montre est un outil de suivi des objectifs quotidiens déguisé en célébration : santé, motivation et esprit des fêtes, à votre poignet.

Le cadran de montre « Football Panda » est disponible au prix de 0,49 €, ou gratuitement pour les utilisateurs disposant d'un abonnement VIP.

Cadran de montre Tennis (Nom du cadran: « Le Pouls du Court »)

Les passionnés de tennis apprécieront ce cadran de montre qui, au poignet, apporte la précision et l'élégance du tennis. Il se caractérise par des lignes épurées, une palette de couleurs inspirée des courts de tennis et des données fitness en temps réel qui s'adaptent à l'intensité de chaque série. Un cadran de montre destiné aux utilisateurs qui savent que chaque point, tout comme chaque pas, est un objectif qui mérite d'être poursuivi.

Cadran de montre « Football » (Nom du cadran: « Football Set »)

Pour ceux qui veulent avoir l'impression d'être au cœur de l'action, le cadran de montre « Football » vous plonge au cœur du terrain. Une pelouse luxuriante en toile de fond, une lunette sous forme de piste des minutes, et un ballon 3D aux couleurs vives au centre en font l'un des cadrans sportifs les plus immersifs de la collection. Le nombre de pas, la fréquence cardiaque, la distance et le temps s'affichent avec la clarté d'un tableau d'affichage: en gros caractères, en temps réel et en fonction du mouvement.

Un mois gratuit: cadrans de montre VIP HUAWEI

Prêt à découvrir toute la collection? Pendant une durée limitée, Huawei offre un mois gratuit d'abonnement aux cadrans de montre VIP aux utilisateurs de 19 marchés européens¹. L'abonnement VIP vous donne accès à un nombre illimité de téléchargements dans tout le catalogue premium: pas de frais par cadran, aucune limite, y compris pour le cadran de montre Goal Panda. osez un nouveau look chaque jour, alliez sport et style, et découvrez ceux qui vous inspirent. Les utilisateurs de montres éligibles résidant dans les régions participantes peuvent accéder à l'essai gratuit en se rendant dans la section VIP de la boutique de cadrans de montre Huawei.

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2026 sur les appareils éligibles : série HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH FIT 4, série HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 5, série HUAWEI WATCH Ultimate et HUAWEI WATCH D2.

Pour commencer:

Téléchargez l'application HUAWEI Health Connectez votre appareil: synchronisation automatique ou manuelle via l'application HUAWEI Health > Appareils Découvrez les cadrans de montre: Application HUAWEI Health > Appareils > Cadrans de montre

En savoir plus

Découvrez le catalogue des montres HUAWEI: https://consumer.huawei.com/uk/wearables/

Téléchargez HUAWEI Health: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/health/

Cadrans de montre HUAWEI – Collection d'été et tirage au sort: https://bit.ly/4v6JHU3

¹ Offre d'un mois gratuit pour les membres VIP disponible dans les pays suivants: Turquie, Pologne, Allemagne, Roumanie, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Finlande, Portugal, Autriche, Suisse, République tchèque, Slovaquie, Suède, Danemark, Hongrie, Norvège, Pays-Bas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2998142/Live_Every_Goal_HUAWEI_Watch_Faces.jpg