Pierwsze na świecie: rozwiązania Hoymiles w zakresie innowacyjnego montażu mikrofalowników zaoszczędzają 70% czasu

HANGZHOU, Chiny, 19 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ — firma Hoymiles, wiodący dostawca inteligentnej energii i producent mikrofalowników, planuje wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania montażowego do instalacji fotowoltaicznych z wieloma lub jednym mikrofalownikiem, które skraca czas instalacji o 70%.

Czerpiąc inspirację z koncepcji modułowych, takich jak klocki LEGO, inżynierowie Hoymiles ustanawiają nowy standard branżowy, który upraszcza proces instalacji, poprawia elastyczność, obniża koszty i sprawia, że budowanie systemów fotowoltaicznych jest przyjemniejsze.

Co jest istotą nowego rozwiązania?

Rozwiązanie instalacyjne Hoymiles zawiera dwa zestawy akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla instalacji fotowoltaicznych: jeden dostosowany do systemów wykorzystujących wiele mikrofalowników, a drugi do mniejszych instalacji wykorzystujących pojedynczy mikrofalownik.

Rozwiązanie wykorzystujące złącza magistralowe

Rozwiązanie, składające się z zestawu akcesoriów do łączenia wielu mikrofalowników w obrębie instalacji, obejmuje nowe złącze magistralowe, złącze przewodu przedłużającego, narzędzie do rozłączania i wiele innych. Dzięki gotowym komponentom klienci będą spędzać znacznie mniej czasu na konfigurowaniu instalacji z mikrofalownikami.

Złącze terenowe:

Jest to rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o instalacjach z jednym mikrofalownikiem wykorzystywanych w domach jednorodzinnych. Umożliwia ono bezpośrednie podłączenie mikrofalownika do przewodu prądu przemiennego w celu podłączenia do sieci. W ten sposób umożliwiamy minimalizację nakładów pracy i obniżenie kosztów.

Dlaczego Hoymiles wprowadza nowe rozwiązanie instalacyjne?

Koszt i czas to najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez użytkowników i instalatorów systemów fotowoltaicznych (oraz wszystkie inne osoby pracujące w branży fotowoltaicznej). Tradycyjne konfiguracje zazwyczaj wymagają pracochłonnego ręcznego rozłączania, zdejmowania izolacji i układania okablowania; tego wymagają praktycznie wszystkie instalacje. Hoymiles ma na celu odejście od tradycyjnej metody instalacji w celu obniżenia barier technicznych i poprawy doświadczenia klienta, aby montaż instalacji fotowoltaicznej był bezproblemowy.

„Często innowacja polega nie tylko na wdrażaniu zupełnie nowych koncepcji lub technologii, ale także na modernizacji i powtarzaniu obecnych rozwiązań, aby procedury były prostsze dla klientów" — powiedział dyrektor produktu Hoymiles, Steven Zhang. „Nasze nowe akcesoria znacząco upraszczają proces instalacji, co oznacza, że instalatorzy mogą wykonać więcej instalacji, a nawet że właściciele domów mogą podjąć samodzielną próbę montażu instalacji, ponieważ nasze moduły plug-and-play nie wymagają umiejętności technicznych".

Co wyróżnia to rozwiązanie i akcesoria?

Zupełnie nowe rozwiązanie instalacyjne Hoymiles przewyższa tradycyjne rozwiązania w kilku kluczowych obszarach. Innowacje ostatecznie przekładają się na niższe koszty, krótszy czas montażu i wyższą jakość instalacji.

Prawdziwe plug-and-play

Akcesoria minimalizują skomplikowane obrabianie i ręczne układanie okablowania, eliminując problemy spowodowane nieprawidłowym okablowaniem i ostatecznie poprawiając jakość instalacji. Co więcej, nowe rozwiązanie nie wykorzystuje złączy męskich i żeńskich, co zapobiega pomyleniu złączy. Oryginalna konstrukcja plug-and-play pozwala zaoszczędzić 70% czasu podczas montażu.

Fenomenalna elastyczność

Akcesoria mogą być używane od razu, przy minimalnym przygotowaniu i z wykorzystaniem niewielkiej ilości przewodów, zapewniając kontrolę jakości od samego początku. Firma Hoymiles oferuje również różne rozmiary gotowych przewodów, co pozwala klientom mieszać i dopasowywać komponenty zgodnie z wymaganiami projektu co zmniejsza koszty materiałów.

Kompatybilność przede wszystkim

Nowe akcesoria perfekcyjnie współpracują z obecną serią mikrofalowników jednofazowych HMS, więc klienci nie muszą się martwić o problemy z kompatybilnością.

Prosta budowa systemowa

Dzięki mniejszej liczbie akcesoriów w pakiecie, w porównaniu z tradycyjnymi opcjami połączeń, klienci muszą jedynie wykonać proste obliczenia dla swoich inwestycji i projektów instalacji, co zmniejsza możliwość powstania odpadów materiałowych.

Niezrównana niezawodność

Zaprojektowane do pracy w temperaturze od -40°C do +85°C akcesoria mogą wytrzymać wyższe natężenia prądu, gdy system fotowoltaiczny jest w użyciu. Wiodący stopień ochrony IP68, podkreśla pełną ochronę przed ciałami stałymi i wodą, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład podczas burzy.

Wprowadzając nowe rozwiązanie instalacyjne na rynek, Hoymiles jeszcze bardziej obniża bariery techniczne dla instalacji fotowoltaicznych. Użytkownicy nie tylko zaoszczędzą dużo czasu podczas konfigurowania swoich systemów fotowoltaicznych, ale także przekonają się, że proces montażu może być interesujący, wciągający i ekscytujący.

Kontakt: Joseph pan, +86-13666606299, [email protected]

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2057015/Hoymiles_PRN_video_global.mp4

