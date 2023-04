Wereldprimeur: Hoymiles' innovatieve installatieoplossing voor micro-omvormers bespaart 70% aan tijd

HANGZHOU, China, 19 april 2023 /PRNewswire/ -- Hoymiles, toonaangevende leverancier van slimme energie en fabrikant van micro-omvormers, staat op het punt om een innovatieve installatieoplossing te lanceren voor PV-systemen met meerdere micro-omvormers en enkelvoudige micro-omvormers, waardoor 70% aan installatietijd wordt bespaard.

De ingenieurs van Hoymiles zetten een nieuwe standaard voor de industrie, geïnspireerd door modulaire concepten zoals LEGO-stenen, waarmee het installatieproces wordt vereenvoudigd, de flexibiliteit wordt verbeterd, de kosten worden verlaagd en het bouwen van zonnesystemen een aangenamere ervaring wordt.

Wat is de nieuwe installatieoplossing?

De installatieoplossing van Hoymiles bestaat uit twee sets accessoires die speciaal zijn ontworpen voor PV-systemen: de ene op maat gemaakt voor systemen met meerdere micro-omvormers en de andere voor kleinere systemen met een enkele micro-omvormer.

Stamconnector-oplossing:

Deze oplossing bestaat uit een set accessoires waarmee meerdere micro-omvormers in een systeem kunnen worden aangesloten en bevat onder andere een nieuwe stamconnector, een verlengkabelconnector en een ontkoppelingstool. Met deze kant-en-klare componenten zijn klanten aanzienlijk minder tijd kwijt aan het configureren van hun micro-omvormersysteem.

Veldconnector:

Deze oplossing is ontworpen voor systemen met een enkele micro-omvormer voor toepassingen in huis. Gebruikers kunnen de micro-omvormer hiermee direct op de AC-kabel aansluiten en gebruik maken van het elektriciteitsnet. Dit bespaart geld en energie.

Waarom heeft Hoymiles de nieuwe installatieoplossing uitgebracht?

Tijd en geld zijn topprioriteiten voor gebruikers en installateurs van zonne-energie en voor anderen die in de zonne-industrie werken. Traditionele installaties vereisen over het algemeen veel handmatig werk bij het ontkoppelen, strippen en bedraden, wat vrijwel alle systemen nodig hebben. Hoymiles streeft ernaar de traditionele installatiemethode nieuw leven in te blazen om het voor klanten eenvoudiger te maken om PV-installaties in elkaar te zetten.

"Innovatie houdt niet alleen het uitbrengen van compleet nieuwe concepten of technologieën in, maar ook het aanpassen en verbeteren van bestaande oplossingen om het de klanten eenvoudiger te maken", zegt Hoymiles Productdirecteur Steven Zhang. "Onze nieuwe accessoires zullen het installatieproces aanzienlijk vereenvoudigen, wat betekent dat installateurs meer systemen kunnen plaatsen en huiseigenaren hun systemen ook zelf kunnen installeren, aangezien onze plug-and-play niet veel technische inspanning vereist."

Wat onderscheidt de oplossing en accessoires van andere?

De gloednieuwe installatieoplossing van Hoymiles presteert op verschillende belangrijke gebieden beter dan traditionele oplossingen. Deze innovaties vertalen zich uiteindelijk in lagere kosten, minder installatietijd en hogere kwaliteit.

Werkelijke plug-and-play

De accessoires minimaliseren ingewikkelde verwerking en handmatig bedraden , elimineren problemen die worden veroorzaakt door onjuiste bedrading en verbeteren uiteindelijk de kwaliteit van de installatie. Bovendien maakt de nieuwe oplossing geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke connectoren, waardoor het verwisselen van connectoren geen probleem is. Dit ware plug-and-play-ontwerp bespaart 70% aan installatietijd .

Ultieme flexibiliteit

De accessoires kunnen direct met minimale voorbereiding en bedrading worden gebruikt, waardoor kwaliteitscontrole vanaf het begin gegarandeerd is. Hoymiles biedt ook kant-en-klare kabels in verschillende maten, waardoor klanten componenten door elkaar en samen kunnen gebruiken naargelang de vereisten van het project. Dit zal tevens de materiaalkosten verlagen.

Ontworpen voor compatibiliteit

De nieuwe accessoires zijn perfect compatibel met de huidige HMS-serie enkelfasige micro-omvormers, zodat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over compatibiliteitsproblemen.

Eenvoudig systeemontwerp

Met minder accessoires in het pakket in vergelijking met traditionele verbindingsopties , hoeven klanten slechts eenvoudige berekeningen uit te voeren voor hun projecten en systeemontwerpen, wat materieel afval verminderd.

Onverslaanbare betrouwbaarheid

De accessoires zijn ontworpen om te werken binnen een omgevingstemperatuur van -40 °C tot +85 °C en kunnen hogere stroomsterkten aan wanneer het PV-systeem in gebruik is. Bovendien benadrukt de toonaangevende IP68-classificatie dat er volledige bescherming is tegen vaste stoffen en water, zelfs in barre weersomstandigheden zoals stormen.

Door deze nieuwe installatieoplossing op de markt te brengen, legt Hoymiles de technische drempels voor zonne-installatie nog lager. Gebruikers zullen niet alleen veel tijd besparen bij het installeren van hun zonnesystemen, maar zullen het installatieproces zelfs interessant en leuk vinden.

Contact: Joseph pan, +86-13666606299, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2057015/Hoymiles_PRN_video_global.mp4

SOURCE Hoymiles Power Electronic Inc