Pioneira no mundo: solução inovadora para microinversores da Hoymiles reduz o tempo de instalação em 70%

HANGZHOU, China, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Hoymiles, líder no fornecimento de energia inteligente e na fabricação de microinversores, está prestes a lançar uma solução inovadora para sistemas fotovoltaicos com um ou mais microinversores, que reduz o tempo de instalação em 70%.

Inspirando-se no conceito de construção em módulos dos brinquedos LEGO, os engenheiros da Hoymiles estão criando um novo padrão do setor, capaz de simplificar o processo de instalação, aumentar a flexibilidade, reduzir os custos e tornar mais agradável a construção de sistemas de energia solar.

Qual é a nova solução de instalação?

A solução de instalação da Hoymiles conta com dois grupos de acessórios projetados especificamente para sistemas fotovoltaicos: um deles é próprio para sistemas que utilizam vários microinversores; e o outro é voltado para sistemas menores que usam apenas um microinversor.

Solução de conector do tronco:

composta por um conjunto de acessórios para conectar vários microinversores em um sistema, essa solução inclui um novo conector do tronco, um conector de cabo de extensão, uma ferramenta de desconexão, dentre outros. Com esses componentes prontos para uso, os clientes economizarão bastante tempo na instalação do sistema de microinversores.

Conector de campo:

projetada para sistemas com apenas um microinversor em uso residencial, essa solução permite que os usuários conectem o microinversor diretamente ao cabo CA para completar a conexão com a rede. Com isso, é possível minimizar os esforços na instalação e reduzir os custos.

Por que a Hoymiles lançou essa nova solução de instalação?

Custo e tempo são prioridade para os usuários e instaladores de sistemas de energia solar (como também para qualquer outra pessoa que trabalhe nesse ramo). As configurações convencionais geralmente exigem um grande esforço manual para desconectar, desencapar e conectar os fios. Praticamente todos os sistemas demandam esse tipo de trabalho. O objetivo da Hoymiles é reformular os métodos tradicionais de instalação para reduzir as barreiras técnicas e melhorar a experiência do cliente, de modo a facilitar as instalações fotovoltaicas.

"A inovação não envolve apenas a criação de novos conceitos ou tecnologias, mas também a adaptação e o aperfeiçoamento das soluções existentes para simplificar as coisas para os clientes", explica Steven Zhang, diretor de produtos da Hoymiles. "Nossos novos acessórios simplificarão muito o processo de instalação. Com isso, os instaladores poderão trabalhar em mais sistemas e os usuários também poderão tentar instalar os próprios sistemas, pois nossa tecnologia plug and play não exige tanto esforço técnico".

O que diferencia a solução e os acessórios?

A nova solução de instalação da Hoymiles supera as soluções tradicionais em vários quesitos fundamentais. Essas inovações se traduzem em custos mais baixos, menor tempo e maior qualidade da instalação.

Plug and play de verdade

Os acessórios minimizam o processamento complexo e o trabalho manual de ligação dos fios, eliminando problemas causados pela ligação incorreta e melhorando a qualidade da instalação. Além disso, a nova solução não distingue conectores macho e fêmea , evitando a troca de conectores. Esse design plug and play genuíno economiza 70% no tempo de instalação.

Máxima flexibilidade

Os acessórios podem ser usados imediatamente, com o mínimo de preparação e ligação de fios, o que garante o controle de qualidade desde o início. A Hoymiles também oferece diferentes tamanhos de cabos prontos para uso, permitindo que os clientes misturem e combinem componentes de acordo com as necessidades do projeto e reduzam os custos de material.

Projetados para compatibilidade

Os novos acessórios são perfeitamente compatíveis com a atual série HMS de microinversores monofásicos , para que os clientes não precisem se preocupar com questões de compatibilidade.

Projeto fácil do sistema

Como o número de acessórios no conjunto é menor do que com as opções de conexão tradicionais, os clientes precisam apenas fazer cálculos simples para o projeto e o design do sistema, reduzindo o desperdício de material.

Confiabilidade insuperável

Projetados para operar na faixa de temperatura ambiente de -40 °C a 85 °C, os acessórios podem operar com correntes mais altas quando o sistema fotovoltaico estiver em uso. E com a classificação avançada IP68, há proteção total contra sólidos e água, mesmo em condições meteorológicas adversas como tempestades.

Ao lançar essa nova solução de instalação no mercado, a Hoymiles reduz ainda mais as barreiras técnicas para a instalação da energia solar. Os usuários não apenas economizarão um tempo considerável ao configurar os sistemas de energia solar, mas também acharão o processo de instalação interessante e divertido.

FONTE Hoymiles Power Electronic Inc

