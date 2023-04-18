Dünyada ilk: Hoymiles'ın yenilikçi mikro inverter kurulum çözümü kurulum süresini %70 azaltıyor

HANGZHOU, Çin, 19 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Lider akıllı enerji hizmet sağlayıcısı ve mikro inverter üreticisi Hoymiles, çoklu mikro inverter ve tekli mikro inverter PV sistemleri için kurulum süresini %70 azaltan yenilikçi bir kurulum çözümünü piyasa sürmeye hazırlanıyor.

LEGO blok gibi modüler konseptlerden esinlenen Hoymiles mühendisleri, kurulum sürecini basitleştiren, esnekliği artıran, maliyetleri azaltan ve güneş enerjisi sistemi kurulumunu daha eğlenceli bir deneyime dönüştüren yeni bir sektör standardı oluşturuyor.

Yeni kurulum çözümü nedir?

Hoymiles kurulum çözümünde, PV sistemleri için özel olarak tasarlanmış iki aksesuar grubu bulunur; bunlardan biri birden fazla mikro inverter kullanılan sistemler, diğeri ise tek mikro inverter kullanılan daha küçük sistemler içindir.

Ana hat konnektörü çözümü:

Bir sistemdeki çok sayıda mikro inverteri bağlamaya yönelik bir dizi aksesuardan oluşan bu çözüm, yeni bir ana hat konnektörü, uzatma kablosu konnektörü, bağlantı kesme aracı ve daha fazlasını içerir. Bu kullanıma hazır bileşenler sayesinde müşteriler mikro inverter sistemlerini çok daha kısa sürede kuracaktır.

Saha konnektörü:

Konut uygulamalarındaki tek mikro inverterli sistemler için tasarlanmış bu çözüm kullanıcıların mikro inverteri doğrudan AC kablosuna bağlayarak şebeke bağlantısını tamamlamasına imkân verir. Böylece kurulum çabası en aza iner ve maliyetler azalır.

Hoymiles, yeni kurulum çözümünü neden piyasaya sürüyor?

Maliyet ve zaman, kullanıcılar ve güneş enerjisi sistemi kurulumcuları (ve güneş enerjisi işinde çalışan diğer kişiler) için birinci önceliktir. Geleneksel kurulumlarda genellikle kapsamlı manuel bağlantı kesme, sıyırma ve kablo çekme işlemleri yapılmalıdır ve bunlar neredeyse tüm sistemlerde gereklidir. Hoymiles, PV kurulumlarını zahmetsiz hale getirmek amacıyla teknik engelleri azaltıp müşteri deneyimini artıracak şekilde geleneksel kurulum yöntemini değiştirmeyi amaçlıyor.

"İnovasyon çoğunlukla tamamen yeni konsept veya teknolojiler sunmaktan ibaret değildir, bunun yanında müşteriler için sistemi kolaylaştıracak şekilde mevcut çözümleri güçlendirip yenilemek de yeniliktir" şeklinde vurguluyor Ürün Müdürü Steven Zhang. "Yeni aksesuarlarımız kurulum sürecini büyük ölçüde basitleştirecek, yani tak ve çalıştır parçalarımız çok fazla teknik çaba gerektirmediği için montajcılar daha fazla sistemin kurulumunu tamamlayabilir, hatta ev sahipleri kendi sistemlerini kendileri kurmayı deneyebilir."

Bu çözüm ve aksesuarları farklı kılan nedir?

Hoymiles'ın yepyeni kurulum çözümü birçok önemli alanda geleneksel çözümlerden üstündür. Bu inovasyonlar sonucunda maliyet ve kurulum süresi azalır ve daha yüksek kurulum kalitesi elde edilir.

Tam anlamıyla tak ve çalıştır

Aksesuarlar, karmaşık işlem ve manuel kablo bağlantısı ihtiyacını en aza indirerek hatalı kablo bağlantısının sebep olduğu sorunları ortadan kaldırır ve böylece kurulumu daha kaliteli hale getirir. Ayrıca, yeni çözümde erkek ve dişi konnektörler arasında ayrım yapmaya gerek yoktur, böylece konnektörleri karıştırma riski de ortadan kalkar. Bu özgün tak ve çalıştır tasarımı sayesinde kurulum süresi %70 azalır.

Maksimum esneklik

Aksesuarlar minimum hazırlık ve kablo bağlantısıyla hemen kullanılarak en başından kalite kontrol sağlanabilir. Hoymiles farklı boyutlarda kullanıma hazır kablolar da sunarak müşterilerin proje gereksinimlerine göre bileşenleri karıştırıp eşleştirmesine ve malzeme maliyetlerini azaltmasına imkân verir.

Uyumluluk için tasarlandı

Yeni aksesuarlar, mevcut HMS serisi tek fazlı mikro inverterler ile tamamen uyumludur, böylece müşterilerin uyumluluk konusunda endişelenmesine gerek yoktur.

Kolay sistem tasarımı

Geleneksel bağlantı seçeneklerine kıyasla pakette daha az aksesuar bulunması sayesinde müşterilerin tek yapması gereken malzeme israfını azaltacak şekilde projeleri ve sistem tasarımları için basit hesaplamalar yapmaktır.

Rakipsiz güvenilirlik

-40°C ila +85°C arasındaki ortam sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanmış aksesuarlar, PV sistemleri kullanılırken daha yüksek akımları kaldırabilir. IP68 üst düzey koruma derecesi de fırtına gibi zorlu hava koşullarında bile katı maddelere ve suya karşı tamamen koruma sağlandığını gösteriyor.

Hoymiles bu yeni kurulum çözümünü piyasaya sürerek güneş enerjisi sistemi kurulumunun önündeki teknik engelleri daha da azaltıyor. Kullanıcılar kendi güneş enerjisi sistemlerini kurarken yalnızca zamandan büyük ölçüde tasarruf etmekle kalmayacak aynı zamanda kurulum işlemini ilgi çekici, cazip ve eğlenceli bulacaktır.

Iletisim: Joseph pan, +86-13666606299, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2057015/Hoymiles_PRN_video_global.mp4

SOURCE Hoymiles Power Electronic Inc