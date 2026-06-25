RDW: holenderski system opłat drogowych dla samochodów ciężarowych różni się od innych europejskich systemów poboru opłat

GRONINGEN, Holandia, 25 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Od 1 lipca 2026 r. w Holandii zacznie obowiązywać opłata drogowa dla samochodów ciężarowych naliczana za każdy przejechany kilometr. Choć podobne systemy funkcjonują już w wielu krajach europejskich, holenderskie rozwiązanie różni się pod kilkoma istotnymi względami. RDW ostrzega, że przewoźnicy, którzy nie przygotują się odpowiednio do nowych zasad, narażają się na kary finansowe lub zakłócenia działalności.

A truck passes a sign indicating the truck toll in the Netherlands.

„Podczas rozmów z zagranicznymi kierowcami zauważyliśmy, że nie zawsze są oni w pełni świadomi zasad funkcjonowania holenderskiego systemu opłat drogowych dla samochodów ciężarowych - powiedział Jan Strijk, dyrektor ds. poboru opłat w RDW. - Przewoźnicy często zakładają, że system działa tak samo jak w innych krajach Europy, tak jednak nie jest. Różnice te mogą prowadzić do niepotrzebnych problemów na drodze. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie przed wjazdem do Holandii".

Urządzenie pokładowe (OBU) musi być zawsze włączone

W Holandii urządzenie pokładowe OBU musi pozostawać włączone przez cały czas, nawet na drogach nieobjętych opłatami. Jest to odmienne rozwiązanie niż w Niemczech, Czechach, Polsce, Słowacji, na Węgrzech i w Bułgarii, gdzie urządzenie musi być aktywne wyłącznie na odcinkach objętych opłatami. Kierowcom zaleca się sprawdzenie przed wyjazdem, czy urządzenie działa prawidłowo i czy wskaźnik sygnalizacyjny świeci na zielono. W przypadku wyłączonego lub niesprawnego urządzenia może zostać nałożona kara.

W Holandii nie funkcjonuje system biletowy

W przeciwieństwie do Niemiec Holandia nie oferuje możliwości opłacania pojedynczych przejazdów ani zakupu jednorazowych biletów. Każdy samochód ciężarowy musi być wyposażony w sprawne urządzenie OBU dostarczone przez autoryzowanego dostawcę usług. RDW autoryzował sześciu działających na skalę międzynarodową dostawców Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS) oraz zawarł umowę z jednym dostawcą krajowym.

Przewoźnicy powinni zaopatrzyć się w urządzenie OBU jeszcze przed pierwszym wjazdem do Holandii. Jeżeli nie jest to możliwe, krajowy operator NedLinq udostępnia punkty odbioru urządzeń przy granicach. OBU można odebrać po zawarciu umowy online lub na miejscu. Urządzenia NedLinq działają wyłącznie na terenie Holandii. Dokładne lokalizacje punktów odbioru są dostępne na stronie www.nedlinq.nl.

Ograniczona liczba zwolnień

Opłata drogowa obejmuje wszystkie pojazdy kategorii N2 i N3 o dopuszczalnej masie technicznej przekraczającej 3500 kg, w tym samochody ciężarowe, samochody dostawcze oraz niektóre pojazdy typu pick-up. W porównaniu z takimi krajami jak Niemcy czy Belgia, Holandia przewiduje bardzo ograniczoną liczbę zwolnień. Wyłączone z obowiązku uiszczania opłat są jedynie określone pojazdy, takie jak pojazdy służb ratunkowych, pojazdy wojskowe oraz niektóre pojazdy specjalistyczne.

Przewoźnikom zaleca się zatem wcześniejsze sprawdzenie, czy dany pojazd kwalifikuje się do zwolnienia, oraz złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.vrachtwagenheffing.nl/en/register-an-exemption.

Pojazdy bezemisyjne również podlegają opłacie

Bezemisyjne samochody ciężarowe również podlegają holenderskiej opłacie drogowej, jeśli ich masa przekracza 4250 kg. Choć stawki dla takich pojazdów są znacząco niższe niż w przypadku emitujących więcej zanieczyszczeń ciężarówek, nie korzystają one z pełnego zwolnienia, jak ma to miejsce w niektórych innych krajach, m.in. w Niemczech i Belgii. W Holandii zwolnione z opłaty są wyłącznie bezemisyjne samochody ciężarowe o masie do 4250 kg.

Wpływy wrócą do sektora transportowego

Znaczna część wpływów z opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych będzie ponownie inwestowana w sektor transportu drogowego w ramach systemu redystrybucji wpływów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na dotacje do pojazdów bezemisyjnych oraz rozwój infrastruktury ładowania. W ten sposób holenderski system ma bezpośrednio wspierać transformację w kierunku bardziej ekologicznego transportu drogowego.

Przygotuj się przed wyruszeniem w trasę

Wprowadzając opłatę drogową dla samochodów ciężarowych, Holandia dołącza do grona państw stosujących podobne systemy poboru opłat w Europie. Jednocześnie RDW podkreśla, że znajomość specyficznych holenderskich przepisów jest niezbędna, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów i zakłóceń działalności.

Więcej informacji na temat holenderskiej opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych można znaleźć na stronie www.trucktoll.nl.