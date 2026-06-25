RDW : le péage pour les poids lourds aux Pays-Bas diffère des autres systèmes de péage européens

GRONINGUE, Pays-Bas, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les Pays-Bas introduisent un péage pour les poids lourds calculé au kilomètre à compter du 1er juillet 2026. Bien que de nombreux pays européens disposent déjà de systèmes similaires, l'approche néerlandaise se distingue sur plusieurs points. La RDW prévient que les transporteurs qui ne sont pas correctement préparés s'exposent à des amendes ou à des perturbations.

A truck passes a sign indicating the truck toll in the Netherlands.

« Lors de nos entretiens avec des conducteurs étrangers, nous avons constaté qu'ils n'étaient pas toujours parfaitement informés du fonctionnement du péage néerlandais pour les poids lourds », explique Jan Strijk, directeur du service de perception des péages à la RDW. « Les transporteurs partent souvent du principe que le système est le même que dans les autres pays européens, mais ce n'est pas le cas. Ces différences peuvent entraîner des problèmes inutiles sur la route. Il est donc important de bien se préparer avant d'entrer aux Pays-Bas. »

Le chronotachygraphe doit toujours être activé

Aux Pays-Bas, le chronotachygraphe doit toujours être activé, même sur les routes sans péage. La situation est différente dans des pays comme l'Allemagne, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, où le chronotachygraphe ne doit être activé que sur les routes à péage. Il est conseillé aux conducteurs de vérifier avant leur départ que leur chronotachygraphe fonctionne correctement et que le voyant lumineux est vert, car un appareil éteint ou défectueux peut entraîner une amende.

Les Pays-Bas ne disposent pas d'un système de tickets

Les Pays-Bas ne disposent pas d'un système de paiement à la course ou au trajet unique, comme c'est le cas en Allemagne. Chaque camion doit être équipé d'un chronotachygraphe en état de marche fourni par un prestataire de services agréé. La RDW a agréé six prestataires du Service européen de péage électronique (EETS) actifs à l'échelle internationale et a passé un contrat avec un prestataire national.

Les transporteurs doivent se procurer un chronotachygraphe avant de pénétrer pour la première fois sur le territoire néerlandais. Si cela n'est pas possible, l'opérateur national NedLinq propose des points de retrait de chronotachygraphes à la frontière. Un chronotachygraphe peut y être retiré une fois le contrat conclu en ligne ou sur place. Les chronotachygraphes NedLinq ne fonctionnent qu'aux Pays-Bas. Rendez-vous sur www.nedlinq.nl pour connaître les adresses exactes.

Nombre limité d'exemptions

Le péage pour poids lourds s'applique à tous les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale technique est supérieure à 3 500 kg, y compris les camions, les fourgons de livraison et certains pickups. Par rapport à des pays comme l'Allemagne et la Belgique, les Pays-Bas appliquent un nombre très limité d'exceptions. Seuls certains véhicules spécifiques sont exemptés, tels que les véhicules des services d'urgence, les véhicules militaires et certains véhicules spécialisés.

Il est donc conseillé aux transporteurs de vérifier au préalable si un véhicule peut bénéficier d'une exemption et, le cas échéant, d'en faire la demande en temps utile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.vrachtwagenheffing.nl/en/register-an-exemption

Les véhicules zéro émission restent soumis au péage pour poids lourds

Les camions à zéro émission sont également soumis au péage néerlandais pour les poids lourds s'ils dépassent 4 250 kg. Bien que les tarifs applicables à ces véhicules soient nettement inférieurs à ceux des camions plus polluants, ils ne bénéficient pas d'une exemption totale comme cela peut être le cas dans d'autres pays, tels que l'Allemagne et la Belgique. Aux Pays-Bas, seuls les camions à zéro émission d'un poids maximal de 4 250 kg sont exemptés.

Les recettes sont réinvesties dans le secteur des transports

Une grande partie des recettes issues du péage pour poids lourds aux Pays-Bas sera réinvestie dans le secteur du transport routier grâce à un système de réaffectation des recettes. Par exemple, via des subventions en faveur des véhicules zéro émission et des infrastructures de recharge. Le système néerlandais soutient ainsi directement la transition vers un transport routier plus propre.

Préparez-vous avant de prendre la route

Avec la mise en place du péage pour les poids lourds, les Pays-Bas s'alignent sur les systèmes de péage européens existants. Par ailleurs, la RDW souligne qu'il est essentiel de bien comprendre les règles propres aux Pays-Bas afin d'éviter des coûts imprévus ou des perturbations.

Pour plus d'informations sur le péage pour poids lourds aux Pays-Bas, consultez le site www.trucktoll.nl.