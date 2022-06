Smart AdServer zmienia nazwę na Equativ

Założona w 2006 r. jako dział jednego z wydawców mediów cyfrowych spółka Smart uzyskała niezależność w 2015 r., by następnie zdobyć pozycję globalnego, wysoce rentownego przedsiębiorstwa z 3-krotnym wzrostem przychodów netto w ciągu ostatnich 3 lat, z 31 mln euro w 2019 r. do 100 mln euro oczekiwanych w 2022 r. Firma działa obecnie w 14 krajach i zatrudnia w zintegrowanych zespołach blisko 500 osób, które ściśle ze sobą współpracują, aby zapewniać klientom dostęp do najlepszych w swojej klasie technologii, eksperckiej wiedzy oraz możliwości rynkowych.

Ciągły wzrost zbiega się ze strategią pionowej integracji firmy — przejściem od platformy zorientowanej na podaż do kompleksowego, globalnego rozwiązania wraz z rozwojem oferty zorientowanej na stronę popytową oraz CTV. Firma Equativ pozostaje zaangażowana we wspieranie otwartej sieci, oferując ekosystemowi reklamy cyfrowej skalowalną, niezależną alternatywę dla monopolistycznych platform realizujących model „walled gardens".

„Marka Equativ oznacza autentyczną integrację naszych zespołów w ramach jednego, scalonego podmiotu" — zauważa Arnaud Créput, dyrektor generalny firmy Equativ. „Ta ewolucja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie otwartej sieci na efektywną platformę, na której podaż i popyt współistnieją i współdziałają ze sobą, z poszanowaniem dla konsumentów. Dostarczamy branży kompleksowy asortyment narzędzi oraz ekspercką wiedzę, ułatwiając odzyskanie kontrolę nad działaniami reklamowymi, a także zapewniając przejrzystość, prywatność, aktywację danych pochodzących bezpośrednio od konsumentów, lepsze raportowanie oraz wydajność i efektywność kosztową. Innymi słowy, spełniamy oczekiwania, które pojawiły się już w pierwszych dniach istnienia technologii reklamowych. To właśnie jest celem firmy Equativ".

About Equativ:

Equativ is the new single name for Smart AdServer, DynAdmic and LiquidM—three proven innovators in advertising technology. Our vertically integrated company provides brand and privacy-safe solutions that empower our clients to achieve maximum impact while respecting the rights of consumers. The union combines client expertise and engineering excellence to serve the interests of both the supply-side and demand-side with equal professionalism and technical sophistication.

Headquartered in Paris and New York, Equativ operates globally with a team of more than 450 in 20 offices. We offer the market our own independent ad server, SSP, buyer tools, and media services to fulfill the promise of advertising technology.

Learn more at Equativ.com.

