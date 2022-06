Smart AdServer reformula a marca como Equativ

Fundada em 2006 dentro de uma editora de mídia digital, a Smart tornou-se independente em 2015 e floresceu como um empreendimento global extremamente lucrativo com um crescimento de receita líquida triplicado nos últimos 3 anos, de 31 milhões de euros em 2019 para 100 milhões de euros esperados em 2022. Atualmente, a empresa opera em 14 países, com cerca de 500 funcionários em equipes totalmente integradas, colaborando lado a lado para oferecer aos clientes acesso às melhores tecnologias, expertise e oportunidades de mercado da categoria.

O crescimento contínuo coincide com a estratégia de integração vertical da empresa, que passa de uma plataforma orientada para a oferta para uma solução abrangente e global com o desenvolvimento de sua demanda e ofertas de CTV. A Equativ continua comprometida em apoiar a web aberta, oferecendo ao ecossistema de publicidade digital uma alternativa escalonável e independente às plataformas "walled-garden" monopolistas.

"A marca Equativ representa a verdadeira integração de nossas equipes sob uma única entidade unificada", disse Arnaud Créput, CEO da Equativ. "Esta evolução responde à necessidade da web aberta de um mercado eficiente onde a oferta e a demanda coexistem e interagem de ponta a ponta em nossa plataforma, respeitando o consumidor. Oferecemos ao setor uma gama completa de ferramentas e expertise para retomar o controle de suas atividades de publicidade, ao mesmo tempo em que garantimos transparência, privacidade, ativação de dados de primeira parte, melhores relatórios, desempenho e eficiência de custos. Essa tem sido a promessa da tecnologia da publicidade desde os primórdios. A Equativ se dedica a cumprir essa promessa."

About Equativ:

Equativ is the new single name for Smart AdServer, DynAdmic and LiquidM—three proven innovators in advertising technology. Our vertically integrated company provides brand and privacy-safe solutions that empower our clients to achieve maximum impact while respecting the rights of consumers. The union combines client expertise and engineering excellence to serve the interests of both the supply-side and demand-side with equal professionalism and technical sophistication.

Headquartered in Paris and New York, Equativ operates globally with a team of more than 450 in 20 offices. We offer the market our own independent ad server, SSP, buyer tools, and media services to fulfill the promise of advertising technology.

Learn more at Equativ.com.

FONTE Smart AdServer

