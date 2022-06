Smart AdServer ahora se llama Equativ

Fundada en 2006 dentro de una editorial de medios digitales, Smart se independizó en 2015 y desde entonces ha prosperado como un negocio global y altamente rentable con un crecimiento que ha triplicado los ingresos netos en los últimos tres años, de 31 millones de euros en 2019 a 100 millones de euros previstos en 2022. La empresa opera actualmente en 14 países y cuenta con cerca de 500 empleados en equipos totalmente integrados que colaboran estrechamente para ofrecer a los clientes acceso a las mejores tecnologías, conocimientos y oportunidades de mercado.

El crecimiento continuado coincide con la estrategia de integración vertical de la empresa, que pasa de ser una plataforma orientada a la oferta a una solución global y completa gracias al desarrollo de su demanda y sus ofertas de CTV. Equativ mantiene su compromiso de apoyar la web abierta ofreciendo al ecosistema publicitario digital una alternativa independiente y escalada a las plataformas monopolísticas y cerradas.

«La marca Equativ representa la verdadera integración de nuestros equipos bajo una única entidad unificada», comenta Arnaud Créput, CEO de Equativ. «Esta evolución responde a la necesidad de la web abierta de tener un mercado eficiente en el que coexistan la oferta y la demanda e interactúen de principio a fin en nuestra plataforma respetando al mismo tiempo al consumidor. Proporcionamos a la industria toda una gama de herramientas y conocimientos para recuperar el control de sus actividades publicitarias, al tiempo que garantizamos la transparencia, privacidad, activación de datos de primera mano, y mejores informes, rendimiento y rentabilidad. Esa ha sido la promesa de la tecnología publicitaria desde sus orígenes. Equativ se dedica a cumplir esa promesa».

Equativ is the new single name for Smart AdServer, DynAdmic and LiquidM—three proven innovators in advertising technology. Our vertically integrated company provides brand and privacy-safe solutions that empower our clients to achieve maximum impact while respecting the rights of consumers. The union combines client expertise and engineering excellence to serve the interests of both the supply-side and demand-side with equal professionalism and technical sophistication.

Headquartered in Paris and New York, Equativ operates globally with a team of more than 450 in 20 offices. We offer the market our own independent ad server, SSP, buyer tools, and media services to fulfill the promise of advertising technology.

