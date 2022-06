Smart AdServer change de nom et devient Equativ

Le nom Equativ renforce l'idée d'un traitement égal de chaque client, via l'interopérabilité, l'équité et la traçabilité au sein de l'industrie. Equativ facilite les interactions entre acheteurs et vendeurs de médias,en proposant un parcours publicitaire moins complexe, plus transparent et plus efficace qui bénéficie à l'ensemble des acteurs de notre industrie.

Fondée en 2006 au sein d'AuFéminin.com, Smart est devenue indépendante en 2015. La société a connu une forte expansion à l'international et une croissance record – avec un chiffre d'affaires net multiplié par 3 au cours des 3 dernières années passant de 31 M€ en 2019 à 100 M€ prévus en 2022 – lui permettant ainsi de rejoindre le prestigieux programme French Tech 120. L'entreprise opère désormais dans 14 pays avec près de 500 employés, qui collaborent main dans la main pour fournir aux clients un accès aux meilleures technologies, expertises et opportunités de marché.

Cette croissance continue coïncide avec la stratégie d'intégration verticale de l'entreprise - passant d'une plateforme pour les éditeurs « supply » à une solution globale et complète, portée notamment par le développement de ses offres destinées aux agences et annonceurs » et ses solutions CTV. Equativ s'engage à soutenir l'open web en offrant à l'écosystème de la publicité digitale une réelle alternative indépendante aux plateformes monopolistiques des géants du web

« La marque Equativ permet d'intégrer nos équipes au sein d'une même entité unifiée, déclare Arnaud Créput, CEO d'Equativ. Cette évolution répond à la nécessité de proposer à l'open web une place de marché efficace, où l'offre et la demande coexistent et interagissent de bout en bout sur notre plateforme et dans le respect du consommateur. Nous fournissons à l'industrie une gamme complète d'outils et d'expertises pour reprendre le contrôle de leurs activités publicitaires tout en assurant la transparence, la confidentialité, l'activation des données propriétaires, un meilleur reporting, ainsi que la performance pour les annonceurs et l'efficacité coût pour les éditeurs. C'est la mission première de l'adtech depuis ses débuts, et Equativ s'engage à tenir cette promesse."

About Equativ:

Equativ is the new single name for Smart AdServer, DynAdmic and LiquidM—three proven innovators in advertising technology. Our vertically integrated company provides brand and privacy-safe solutions that empower our clients to achieve maximum impact while respecting the rights of consumers. The union combines client expertise and engineering excellence to serve the interests of both the supply-side and demand-side with equal professionalism and technical sophistication.

Headquartered in Paris and New York, Equativ operates globally with a team of more than 450 in 20 offices. We offer the market our own independent ad server, SSP, buyer tools, and media services to fulfill the promise of advertising technology.

