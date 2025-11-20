Ważna premiera firmy Merus Power: pierwszy akumulatorowy system magazynowania energii typu grid-forming w krajach skandynawskich

YLÖJÄRVI, Finlandia, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Merus Power uruchomiła pierwszy w krajach skandynawskich akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) tworzący sieć energetyczną (grid-forming, GFM) dla swojego szwajcarskiego klienta, firmy Alpiq. System magazynowania energii o mocy 30 MW / 36 MWh, uruchomiony w Valkeakoski w Finlandii, spełnia wymagania określone przez Fingrid, fińskiego operatora systemu przesyłowego (TSO), dotyczące magazynów energii tworzących sieć na dużą skalę. Funkcjonalność tej technologii została zweryfikowana i zatwierdzona przez Fingrid poprzez symulacje i wymagające testy terenowe.

Rozwiązania BESS tworzące sieć są w stanie samodzielnie wspierać sieć energetyczną podczas zakłóceń i awarii. Magazyn energii Merus Power wzmacnia stabilność sieci i umożliwia bardziej płynną integrację odnawialnych źródeł energii z systemem energetycznym.

Nowa technologia rewolucjonizuje rolę magazynów energii

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań energoelektronicznych podążających za siecią (grid-following), dostarczany przez Merus Power akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) tworzący sieć (grid-forming) może niezależnie utrzymywać napięcie i częstotliwość, poprawiać stabilność sieci i wspierać system zasilania podczas zakłóceń. Ta zdolność umożliwia na przykład utworzenie sieci po awarii zasilania i sprawia, że magazynowanie energii aktywnie przyczynia się do stabilności sieci.

Tworzenie sieci oznacza, że system magazynowania energii lub inne źródło zasilania nie tylko podąża za istniejącą siecią, ale może niezależnie ustanawiać i utrzymywać napięcie i częstotliwość sieci. Dzięki temu może służyć jako podstawa stabilności sieci nawet w sytuacjach awaryjnych. Urządzenia działające z tradycyjnym sterowaniem podążającym za siecią, takie jak turbiny wiatrowe, wymagają odpowiedniej ilości mocy tworzącej sieć, aby działać stabilnie. Dlatego systemy magazynowania energii tworzące sieć odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dalszego rozwoju wytwarzania energii odnawialnej.

Projekt ma znaczenie historyczne, ponieważ firma Fingrid opublikowała swoje pierwsze wymagania dotyczące funkcji tworzenia sieci w magazynach energii typu D i C dopiero latem 2023 roku. Firma Merus Power z powodzeniem opracowała tę technologię i wprowadziła ją do użytku komercyjnego w ciągu zaledwie dwóch lat. Instalacja przeszła proces weryfikacji, który obejmował zarówno rozbudowane wymagania modelowe, jak i wymagające testy terenowe, wykazując swoją niezawodność i zdolność do wzmacniania stabilności sieci.

„Jesteśmy dumni, że Merus Power jest pierwszą firmą w krajach skandynawskich, która uruchomiła akumulatorowy system magazynowania energii tworzący sieć. Osiągnięcie to świadczy o najwyższym poziomie wiedzy specjalistycznej fińskiego rozwoju produktów oraz naszej zdolności do szybkiego i niezawodnego reagowania na nowe wymagania związane z transformacją ekologiczną. Bezpieczeństwo dostaw i cyberbezpieczeństwo są również kluczowymi wartościami w naszej działalności, ponieważ systemy magazynowania energii stanowią część infrastruktury krytycznej. Projekt ten wzmacnia naszą pozycję jako znaczącego europejskiego dostawcy rozwiązań w zakresie magazynowania energii i wspiera nasz strategiczny cel, jakim jest budowa bardziej zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego" - mówi Kari Tuomala, dyrektor generalny Merus Power.

„Pierwszy system magazynowania energii tworzący sieć, opracowany w krajach skandynawskich, stanowi ważny krok w kierunku jeszcze czystszego i bardziej elastycznego systemu elektroenergetycznego. Cieszy fakt, że nowe rozwiązania technologiczne, takie jak to, są wprowadzane do systemu elektroenergetycznego w celu zapewnienia jego niezawodnego działania i umożliwienia rozwoju energii odnawialnej w sieci. Fingrid ściśle współpracuje z twórcami technologii i otwarcie patrzy w przyszłość" - mówi Asta Sihvonen-Punkka, dyrektor generalny Fingrid Oy.

Merus Power i Alpiq odpowiedzialni za sukces

W tym projekcie firma Merus Power pełniła rolę dewelopera, dostawcy i wykonawcy EPC (inżynieria, zaopatrzenie i budowa), nadzorując cały proces od uzyskania pozwoleń i projektowania po produkcję, dostawę i uruchomienie. Systemy magazynowania energii firmy Merus Power oparte są na technologii opracowanej i wyprodukowanej we własnym zakresie. Silny nacisk na opracowywanie systemów tworzących sieć energetyczną dodatkowo wzbogaca nasze rozwiązania i umacnia naszą pozycję lidera technologicznego.

Projekt, zlecony przez szwajcarską firmę energetyczną Alpiq, jest również jej pierwszym systemem magazynowania energii tworzącym sieć energetyczną. Projekt umacnia pozycję Alpiq jako dostawcy elastycznych rozwiązań energetycznych na europejskim rynku energii i wspiera rozwój energii odnawialnej.

„Ten pierwszy system magazynowania energii typu grid-forming stanowi dla nas ważny kamień milowy i doskonały przykład tego, jak współpraca i innowacje mogą przyspieszyć transformację ekologiczną. W Alpiq z dumą wykorzystujemy naszą wiedzę specjalistyczną do tworzenia elastycznych rozwiązań, które wspierają czystszą przyszłość energetyczną. Pomimo wymagającego procesu rozwoju produktu, system został dostarczony przed terminem, co jest niezwykłym osiągnięciem firmy Merus Power. Odzwierciedla to również silne zaangażowanie wszystkich uczestników projektu" - mówi Lukas Gresnigt, dyrektor ds. międzynarodowych i członek zarządu Alpiq.

Bezpieczeństwo dostaw i cyberbezpieczeństwo jako część infrastruktury krytycznej

Akumulatorowe systemy magazynowania energii firmy Merus Power zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw, nawet w sytuacjach globalnego kryzysu, ponieważ firma działa w Europie, a cała produkcja odbywa się w Finlandii. Cyberbezpieczeństwo jest również istotną częścią każdego rozwiązania, ponieważ systemy magazynowania energii stanowią część infrastruktury krytycznej. Cała energoelektronika i oprogramowanie do podłączenia do sieci są w całości opracowywane przez firmę Merus Power.

Firma Merus Power jest obecnie uznawana za jednego z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie magazynowania energii w krajach skandynawskich. Projekt ten jest nie tylko sukcesem komercyjnym, ale także krokiem w kierunku nowej ery magazynowania energii, pokazującym, w jaki sposób systemy BESS mogą zwiększyć stabilność sieci i bezpieczeństwo dostaw, umożliwiając jednocześnie jeszcze większą integrację energii odnawialnej.

Merus Power w skrócie

Merus Power to firma technologiczna wspierająca zrównoważoną transformację energetyczną. Zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych rozwiązań elektrotechnicznych, takich jak systemy magazynowania energii i rozwiązania w zakresie jakości energii, a także usługi dostosowane do potrzeb sektora energii odnawialnej i przemysłu. Dzięki skalowalnej technologii ułatwia rozwój energii odnawialnej w sieciach elektroenergetycznych i poprawia efektywność energetyczną społeczeństwa. Firma jest krajowym specjalistą w dziedzinie innowacyjnej elektrotechniki i działa na globalnych i szybko rozwijających się rynkach. Kadra to uznani na arenie międzynarodowej eksperci w dziedzinie inżynierii. Sprzedaż netto w 2024 r. wyniosła 35,8 mln EUR, a symbol handlowy akcji tej spółki na rynku giełdowym Nasdaq First North Growth Market Finland to MERUS.

