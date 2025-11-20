Vigtig lancering fra Merus Power: Det første netdannelsesbaserede batterienergilagringssystem i Norden

YLÖJÄRVI, Finland, 20. november 2025 /PRNewswire/ -- Merus Power har taget det første netdannelsesbaserede (GFM) batterienergilagringssystem (BESS) i brug i Norden for sin schweiziske kunde, Alpiq. Det 30 MW / 36 MWh energilagringssystem, der er taget i brug i Valkeakoski, Finland, opfylder de krav, som Fingrid, Finlands transmissionssystemoperatør (TSO), stiller til store energilagringsanlæg, der danner net. Teknologiens funktionalitet er blevet verificeret og godkendt af Fingrid gennem simuleringer og krævende feltforsøg.

Grid-dannende BESS-løsninger er i stand til uafhængigt at understøtte elnettet under forstyrrelser og fejl. Merus Powers energilagring styrker nettets stabilitet og muliggør en mere problemfri integration af vedvarende energikilder i elsystemet.

Ny teknologi revolutionerer energilagringens rolle

I modsætning til traditionelle netfølgende effektelektronikløsninger kan det netdannende batterienergilagringssystem (BESS) fra Merus Power uafhængigt opretholde spænding og frekvens, forbedre nettets stivhed og understøtte elsystemet under forstyrrelser. Denne funktion gør det for eksempel muligt at oprette et net efter et strømsvigt og gør energilagringen til en aktiv faktor for nettets stabilitet.

Netdannelse betyder, at et energilagringssystem eller en anden strømkilde ikke blot følger et eksisterende net, men uafhængigt kan etablere og opretholde netspænding og -frekvens. Dette gør det muligt at fungere som fundament for nettets stabilitet, selv i fejlsituationer. Enheder, der fungerer med traditionel netfølgende styring, såsom vindmøller, kræver en tilstrækkelig mængde netdannende kapacitet for at fungere stabilt. Derfor spiller energilagringssystemer, der danner et netværk, en afgørende rolle for at muliggøre yderligere vækst inden for produktion af vedvarende energi.

Projektet har historisk betydning, da Fingrid først offentliggjorde sine første krav til netdannelsesfunktionalitet i energilagringsanlæg af type D og C i sommeren 2023. Merus Power udviklede teknologien med succes og bragte den i kommerciel brug på bare to år. Anlægget har bestået verifikationsprocessen, som omfatter både omfattende modelleringskrav og krævende feltforsøg, hvilket beviser dets pålidelighed og evne til at styrke nettets stabilitet.

"Vi er stolte af, at Merus Power er den første i Norden, der har taget et netdannelsesbatteri til energilagring i brug. Denne præstation vidner om den finske produktudviklings høje ekspertise og vores evne til at reagere hurtigt og pålideligt på de nye krav i forbindelse med den grønne omstilling. Forsyningssikkerhed og cybersikkerhed er også centrale værdier i vores drift, da energilagringssystemer er en del af kritisk infrastruktur. Dette projekt styrker vores position som en betydelig europæisk leverandør af energilagring og understøtter vores strategiske mål om at opbygge et mere bæredygtigt og sikkert energisystem," siger Kari Tuomala, administrerende direktør for Merus Power.

"Dette første netdannelsesenergilagringssystem, der er udviklet i Norden, er et vigtigt skridt mod et endnu renere og mere fleksibelt elsystem. Det er fantastisk at se nye teknologiske løsninger som denne blive introduceret i elsystemet for at sikre dets pålidelige drift og muliggøre væksten af vedvarende energi i elnettet. Fingrid arbejder tæt sammen med teknologiudviklere og ser åbent mod fremtiden," siger Asta Sihvonen-Punkka, administrerende direktør for Fingrid Oy.

Merus Power og Alpiq bag succesen

I dette projekt fungerede Merus Power som udvikler, leverandør og EPC-entreprenør (Engineering, Procurement og Construction) og overvågede hele processen fra tilladelser og design til fremstilling, levering og idriftsættelse. Merus Powers energilagringssystemer er baseret på teknologi, der er udviklet og produceret internt. Et stærkt fokus på netværksudvikling forbedrer vores løsninger yderligere og styrker vores position som teknologileder.

Projektet er bestilt af det schweiziske energiselskab Alpiq og er samtidig deres første netdannelsesenergilagringssystem. Projektet styrker Alpiqs position som leverandør af fleksible energiløsninger på det europæiske elmarked og understøtter væksten inden for vedvarende energi.

"Dette første netdannelsesenergilagringssystem er en vigtig milepæl for os og et glimrende eksempel på, hvordan samarbejde og innovation kan fremskynde den grønne omstilling. Hos Alpiq er vi stolte af at kunne bidrage med vores ekspertise til fleksible løsninger, der understøtter en renere energifremtid. På trods af den krævende produktudviklingsproces blev systemet leveret før tiden, hvilket er en bemærkelsesværdig præstation fra Merus Power. Det afspejler også det stærke engagement fra alle involverede," siger Lukas Gresnigt, chef for International og medlem af Alpiqs direktion.

Forsyningssikkerhed og cybersikkerhed som en del af kritisk infrastruktur

Merus Powers batterienergilagringssystemer sikrer en høj forsyningssikkerhed, selv i globale krisesituationer, da virksomheden opererer i Europa og al produktion finder sted i Finland. Cybersikkerhed er også en væsentlig del af enhver løsning, da energilagringssystemer er en del af kritisk infrastruktur. Al effektelektronik og software til netforbindelse er fuldt udviklet internt hos Merus Power.

Merus Power er i dag anerkendt som en af de førende leverandører af energilagring i Norden. Dette projekt er ikke kun en kommerciel succes, men også et skridt mod en ny æra inden for energilagring, der viser, hvordan BESS kan forbedre nettets stabilitet og forsyningssikkerheden og samtidig muliggøre en endnu større integration af vedvarende energi.

Merus Power i korte træk

Merus Power er et teknologifirma, der fremmer overgangen til bæredygtig energi. Vi designer og producerer innovative elektriske løsninger såsom energilagring og strømkvalitetsløsninger samt tjenester til vedvarende energi og industrien. Gennem vores skalerbare teknologi fremmer vi væksten af vedvarende energi i elnettene og forbedrer samfundets energieffektivitet. Vi er en indenlandsk specialist inden for innovativ elektroteknik og opererer på globale markeder med høj vækst. Vores personale repræsenterer internationalt anerkendt ingeniørekspertise. Vores nettoomsætning i 2024 var 35,8 millioner euro, og vores akties handelssymbol på Nasdaq First North Growth Market Finland er MERUS.

