Viktig lansering från Merus Power: Det första nätbildande batterilagringssystemet i Norden

YLÖJÄRVI, Finland, 20 november, 2025 /PRNewswire/ -- Merus Power har tagit i drift det första nätbildande (grid-forming, GFM) batterilagringssystemet (BESS) i de nordiska länderna för sin schweiziska kund Alpiq. Energilagringssystemet på 30 MW / 36 MWh, som togs i drift i Valkeakoski, Finland, uppfyller de krav som ställts av Fingrid, Finlands stamnätsoperatör (Transmission System Operator, TSO), för storskaliga nätbildande energilager. Teknikens funktionalitet har verifierats och godkänts av Fingrid genom simuleringar och krävande fälttester.

The first grid-forming BESS in the Nordics – delivered by Merus Power.

Nätbildande BESS-lösningar kan självständigt stödja elnätet vid störningar och fel­situationer. Merus Powers energilager stärker nätstabiliteten och möjliggör en smidigare integration av förnybara energikällor i elsystemet.

Ny teknik revolutionerar energilagringens roll

Till skillnad från traditionella nätföljande kraftelektroniklösningar kan det nätbildande batterilagringssystemet (BESS) som levererats av Merus Power självständigt upprätthålla spänning och frekvens, öka nätets styvhet samt stödja elsystemet vid störningar. Denna förmåga möjliggör exempelvis uppbyggnaden av ett nät efter ett totalavbrott och gör energilagret till en aktiv möjliggörare av nätstabilitet.

Nätbildande innebär att ett energilager eller en annan kraftkälla inte enbart följer ett befintligt nät, utan själv kan etablera och upprätthålla nätspänning och frekvens. Detta gör det möjligt att fungera som en grund för nätstabilitet även vid felsituationer. Enheter som arbetar med traditionell nätföljande styrning, såsom vindkraftverk, kräver en tillräcklig mängd nätbildande kapacitet för att fungera stabilt. Därför spelar nätbildande energilagringssystem en avgörande roll för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom förnybar elproduktion.

Projektet har historisk betydelse eftersom Fingrid publicerade sina första krav på nätbildande funktionalitet i typ D- och C-energilager först sommaren 2023. Merus Power lyckades utveckla tekniken och ta den i kommersiell drift på bara två år. Anläggningen har genomgått ett verifieringsförfarande som inkluderar både omfattande modelleringskrav och krävande fälttester, vilket visar dess tillförlitlighet och förmåga att stärka nätstabiliteten.

"Vi är stolta över att Merus Power som första aktör i Norden har tagit i drift ett nätbildande batterilagringssystem. Denna prestation visar den höga kompetensen inom finsk produktutveckling och vår förmåga att snabbt och tillförlitligt möta de nya kraven i den gröna omställningen. Försörjningstrygghet och cybersäkerhet är även centrala värden i vår verksamhet, eftersom energilagringssystem är en del av den kritiska infrastrukturen. Projektet stärker vår position som en betydande europeisk leverantör av energilagring och stöder vårt strategiska mål att bygga ett mer hållbart och säkert energisystem", sade Kari Tuomala, VD för Merus Power.

"Detta första nätbildande energilagringssystem som utvecklats i Norden är ett viktigt steg mot ett ännu renare och mer flexibelt elsystem. Det är fantastiskt att se nya tekniska lösningar som denna införas i elsystemet för att säkerställa driftsäkerhet och möjliggöra ökad andel förnybar energi i nätet. Fingrid samarbetar nära med teknikutvecklare och blickar öppet mot framtiden", sade Asta Sihvonen-Punkka, VD för Fingrid Oy.

Merus Power och Alpiq bakom framgången

I detta projekt fungerade Merus Power som utvecklare, leverantör och EPC-entreprenör (Engineering, Procurement and Construction) och ansvarade för hela processen, från tillstånd och konstruktion till tillverkning, leverans och driftsättning. Merus Powers energilagringssystem bygger på egenutvecklad och egentillverkad teknik. Ett starkt fokus på nätbildande utveckling förbättrar våra lösningar ytterligare och stärker vår position som teknikledare.

Projektet, som beställts av det schweiziska energibolaget Alpiq, är även deras första nätbildande energilagringssystem. Projektet stärker Alpiqs position som leverantör av flexibla energilösningar på den europeiska elmarknaden och stöder tillväxten av förnybar energi.

"Detta första nätbildande energilagringssystem är en viktig milstolpe för oss och ett utmärkt exempel på hur samarbete och innovation kan påskynda den gröna omställningen. På Alpiq är vi stolta över att bidra med vår expertis i flexibla lösningar som stöder en renare energiframtid. Trots en krävande produktutvecklingsprocess levererades systemet före tidsplan – en anmärkningsvärd prestation av Merus Power. Det återspeglar även det starka engagemang som alla inblandade har", sade Lukas Gresnigt, chef för International och medlem av Alpiqs koncernledning.

Försörjningstrygghet och cybersäkerhet som del av kritisk infrastruktur

Merus Powers batterilagringssystem säkerställer hög försörjningstrygghet även i globala krissituationer, eftersom företaget är verksamt i Europa och all tillverkning sker i Finland. Cybersäkerhet är även en integrerad del av varje lösning, då energilagringssystem utgör en del av den kritiska infrastrukturen. All kraftelektronik och nätanslutningsprogramvara utvecklas helt internt av Merus Power.

Merus Power erkänns idag som en av de ledande leverantörerna av energilagring i Norden. Detta projekt är inte bara en kommersiell framgång, utan även ett steg mot en ny era av energilagring – som visar hur BESS-teknik kan stärka nätstabilitet och försörjningstrygghet samtidigt som den möjliggör en ännu större integration av förnybar energi.

Merus Power i korthet

Merus Power är ett teknikföretag som driver den hållbara energiomställningen. Vi utvecklar och tillverkar innovativa eltekniska lösningar såsom energilagringssystem, elkvalitetslösningar och tjänster för behoven inom förnybar energi och industri. Genom vår skalbara teknik möjliggör vi tillväxten av förnybar energi i elnäten och förbättrar samhällets energieffektivitet. Vi är en inhemsk specialist inom innovativ elteknik och är verksamma på globala och snabbväxande marknader. Vår personal representerar internationellt erkänd ingenjörskompetens. Vår nettoomsättning år 2024 uppgick till 35,8 miljoner euro, och vår aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Finland under tickern MERUS.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2818527/Merus_Power_GFM_ESS.jpg

För mer information:

Kari Tuomala

VD

[email protected]

+358 20 735 4320

Jonna Kannosto

Marknadsförings- och kommunikationschef

[email protected]

+358 44 357 8320