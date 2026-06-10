A Afcons conquistou o emblemático Breakwater Project (Projeto de Quebra-mar) para o Porto de Vadhvan

MUMBAI, Índia, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Afcons Infrastructure Ltd tem o prazer de anunciar que recebeu hoje a Carta de Adjudicação da Vadhvan Port Project Limited (VPPL) para a construção de um quebra-mar de 10,14 km de comprimento no próximo porto de Vadhvan, em Maharashtra. O valor da adjudicação do projeto é de Rs. 5301 Crore. Este, quando concluído, será o segundo quebra-mar mais longo do mundo.

R-L: Mr. Gaurav Dayal, Chairman, VPPL; Mr. Kshitiz Bhasker, Director of Business Development, Afcons; Mr. Ravish Kumar Singh, Deputy Chairman, VPPL; Dr. G Vaidyanathan, Director Project, VPPL; Mr. Gautam Kumar Das, Director Finance, VPPL

O Sr. Krishnamurthy Subramanian, Presidente Executivo da Afcons Infrastructure Ltd, declarou: "Esta adjudicação é uma prova da experiência comprovada da Afcons na execução de projetos de infraestruturas marítimas complexas e de grande escala. O projeto do quebra-mar de Vadhvan será um facilitador estratégico para a ambição da Índia de se tornar um centro marítimo global."

O Sr. S Paramasivan, Diretor Administrativo da Afcons Infrastructure Ltd, declarou: "É um momento de imenso orgulho para nós garantir um dos projetos marítimos mais importantes do mundo. Este projeto mostra a crescente experiência da Índia na execução de infraestruturas complexas à escala global. Estamos confiantes de que a conclusão bem-sucedida deste projeto fortalecerá ainda mais a visão do nosso primeiro-ministro sobre Viksit Bharat."

Na Índia, a Afcons executou vários projetos marinhos de referência. Internacionalmente, a Afcons executou vários projetos marítimos complexos, incluindo o Bulk Jetty no Porto de Sohar, Omã, um dos portos mais profundos do mundo; o New Owendo International Port no Gabão, concluído num tempo recorde de 18 meses e reconhecido como o projeto portuário mais rápido da África Ocidental; e o Sulphur Jetty no Kuwait, uma instalação abrangente de ancoradouro EPC com cavaletes, equipamentos e obras estruturais.

É digno de nota que a Afcons Infrastructure Ltd foi reconhecida pela Engineering News-Record (Enr), dos EUA, como a 8ª maior empreiteira de instalações marítimas e portuárias do mundo.

Concebido como o maior porto público da Índia e um dos maiores portos de contentores do mundo, o Porto de Vadhvan terá uma capacidade de movimentação de 23,2 milhões de TEUs, posicionando a Índia de forma proeminente no mapa do comércio global.

Sobre a Afcons Infrastructure Ltd.

A Afcons Infrastructure Ltd é a principal empresa de engenharia e construção de infraestruturas do Grupo Shapoorji Pallonji. Tem um legado de mais de seis décadas, com um sólido historial de execução de inúmeros projetos de EPC tecnologicamente complexos, tanto na Índia como internacionalmente. A empresa está presente em 31 países do sul da Ásia, África, Oriente Médio e CEI. De acordo com a última pesquisa da Enr, a Afcons está classificada entre as 140 principais empreiteiras internacionais em todo o mundo; 12º em Pontes e 8º em Marítimos e Portos.