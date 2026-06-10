منح Afcons مشروع كاسرة الأمواج الهام بميناء "فادفان"

مومباي ، الهند ، 10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يسر شركة "آفكونس إنفراستراكتشر" ليمتد" (Afcons Infrastructure Ltd) أن تعلن أنها تلقت خطاب المنح اليوم من شركة "فادفان بورت بروجكت ليمتد" (Vadhvan Port Project Limited) "في بي بي إل" (VPPL) لبناء كاسرة أمواج بطول 10.14 كم في مشروع "ميناء فادفان" المقبل بولاية "ماهاراشترا". قيمة منح المشروع هي 5301 كرور روبية هندية. [الكرور = 10 مليون روبية هندية] عند اكتماله ، سيكون هذا المشروع ثاني أطول كاسرة أمواج في العالم.

R-L: Mr. Gaurav Dayal, Chairman, VPPL; Mr. Kshitiz Bhasker, Director of Business Development, Afcons; Mr. Ravish Kumar Singh, Deputy Chairman, VPPL; Dr. G Vaidyanathan, Director Project, VPPL; Mr. Gautam Kumar Das, Director Finance, VPPL

وقال السيد "كريشنامورثي سوبرامانيان"، الرئيس التنفيذي لشركة "آفكونس إنفراستراكتشر" ليمتد": "هذا المنح هو شهادة على خبرة "آفكونس" المثبتة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية المعقدة والواسعة النطاق. سيكون مشروع كاسرة أمواج "فادفان" محفزًا استراتيجيًا لطموح الهند لتصبح مركزًا بحريًا عالميًا."

قال السيد "إس باراماسيفان"، المدير الإداري لشركة "آفكونس إنفراستراكتشر" ليمتد": "إنها لحظة فخر هائل بالنسبة لنا أن نحصل على أحد المشاريع البحرية الهامة في العالم. يُظهر هذا المشروع الخبرة المتنامية للهند في تنفيذ البنية التحتية المعقدة على نطاق عالمي. نحن على ثقة من أن الإتمام الناجح لهذا المشروع سيزيد من تعزيز رؤية رئيس وزرائنا لهدف (الهند المتقدمة)."

في الهند ، قدمت "آفكونس" العديد من المشاريع البحرية الهامة. على الصعيد الدولي ، نفذت "آفكونس" العديد من المشاريع البحرية المعقدة ، بما في ذلك رصيف البضائع السائبة في ميناء صحار بسلطنة عمان ، أحد أعمق الموانئ في العالم ؛ ,ميناء "أويندو" (Owendo) الدولي الجديد في الجابون ، الذي اكتمل في وقت قياسي بلغ 18 شهرًا وتم الاعتراف به باعتباره أسرع مشروع ميناء مكتمل في غرب أفريقيا ؛ و"رصيف الكبريت" في الكويت ، وهو "مرفق رصيف بحري شامل بعقد للهندسة، والمشتريات، والإنشاءات" مع الجسور البحرية، والمعدات، والأعمال الهيكلية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "آفكونس إنفراستراكتشر" ليمتد" قد تم الاعتراف بها من قبل شركة "إنجنيرينج نيوز ريكورد" (Engineering News-Record) "إي إن آر" (ENR) ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، باعتبارها ثامن أكبر مقاول للمرافق البحرية والموانئ على مستوى العالم.

سيكون لدى ميناء "فادفان"، الذي يعتبر أكبر ميناء عام في الهند وأحد أكبر موانئ الحاويات في العالم ، قدرة على معالجة 23.2 مليون TEU "وحدة مكافئة لـ 20 قدمًا"، مما يضع الهند بشكل بارز على خريطة التجارة العالمية.

نبذة عن Afcons Infrastructure Ltd.

شركة "آفكونس إنفراستراكتشر" ليمتد" هي شركة رائدة في الإنشاءات وهندسة البنية التحتية تابعة لمجموعة "شابورجي بالونجي" (Shapoorji Pallonji). تمتلك الشركة إرثًا يمتد لأكثر من ستة عقود، وسجلاً حافلاً بتنفيذ العديد من مشاريع "الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات" المعقدة تقنيًا داخل الهند وعلى الصعيد الدولي. تمتلك الشركة بصمة في 31 دولة في جنوب آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ودول "رابطة الدول المستقلة". وفقًا لآخر مسح أجرته شركة "إي إن آر"، تم تصنيف "آفكونس" ضمن أفضل 140 مقاولاً دوليًا على مستوى العالم ؛ وفي المركز الثاني عشر في الجسور والرابع عشر في الأغراض البحرية والموانئ.