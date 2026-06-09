Afcons se voit attribuer un projet de brise-lames historique pour le port de Vadhvan

MUMBAI, Inde, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Afcons Infrastructure Ltd a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu aujourd'hui la lettre d'attribution de marché de Vadhvan Port Project Limited (VPPL) pour la construction d'un brise-lames de 10,14 km de long dans le futur port de Vadhvan dans l'État indien du Maharashtra. Le marché s'élève à 53,01 milliards de roupies. Une fois achevé, il s'agira du deuxième plus long brise-lames au monde.

R-L: Mr. Gaurav Dayal, Chairman, VPPL; Mr. Kshitiz Bhasker, Director of Business Development, Afcons; Mr. Ravish Kumar Singh, Deputy Chairman, VPPL; Dr. G Vaidyanathan, Director Project, VPPL; Mr. Gautam Kumar Das, Director Finance, VPPL

Krishnamurthy Subramanian, président exécutif d'Afcons Infrastructure Ltd, a déclaré : « Ce prix témoigne de l'expertise reconnue d'Afcons dans la réalisation de projets d'infrastructure maritime complexes et de grande envergure. Le projet de brise-lames de Vadhvan sera un levier stratégique qui permettra à l'Inde de concrétiser son ambition de devenir un centre maritime mondial ».

S. Paramasivan, directeur général d'Afcons Infrastructure Ltd, a déclaré : « C'est une immense fierté pour nous d'avoir obtenu l'un des projets maritimes les plus importants au monde. Ce projet illustre l'expertise croissante de l'Inde dans la réalisation d'infrastructures complexes à l'échelle mondiale. Nous sommes convaincus que la réussite de ce projet renforcera la vision de notre Premier ministre pour Viksit Bharat ».

En Inde, Afcons a été à l'origine de plusieurs projets maritimes importants. Au niveau international, Afcons a exécuté de nombreux projets maritimes complexes, notamment le terminal vraquier du port de Sohar, à Oman, l'un des ports les plus profonds au monde, le nouveau port international d'Owendo au Gabon, achevé en un temps record de 18 mois et reconnu comme le projet portuaire le plus rapidement achevé en Afrique de l'Ouest, et le terminal soufrier au Koweït, une installation d'amarrage EPC complète avec des ponts d'accès, des équipements et des travaux structurels.

Il convient de noter qu'Afcons Infrastructure Ltd a été reconnue par Engineering News-Record (ENR), États-Unis, comme le 8e plus grand entrepreneur spécialisé dans les installations maritimes et portuaires au monde.

Considéré comme le plus grand port public de l'Inde et l'un des plus grands ports à conteneurs au monde, le port de Vadhvan aura une capacité de manutention de 23,2 millions d'EVP, positionnant l'Inde en bonne place sur la scène du commerce mondial.

À propos d'Afcons Infrastructure Ltd.

Afcons Infrastructure Ltd est la société phare du groupe dans le secteur de l'ingénierie et de la construction d'infrastructures de Shapoorji Pallonji Group. Elle possède plus de 60 ans d'expérience et de solides antécédents dans l'exécution de nombreux projets EPC complexes sur le plan technique, tant en Inde qu'à l'étranger. L'entreprise est présente dans 31 pays d'Asie du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient et de la CEI. Selon la dernière enquête ENR, Afcons figure parmi les 140 premiers entrepreneurs internationaux au niveau mondial, se classant 12e dans le domaine des ponts et 8e dans le domaine maritime et portuaire.