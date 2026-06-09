Afcons se adjudica el emblemático proyecto del rompeolas del puerto de Vadhvan

BOMBAY, La India, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Afcons Infrastructure Ltd se complace en anunciar que en el día de hoy ha recibido la carta de adjudicación de Vadhvan Port Project Limited (VPPL) para la construcción de un rompeolas de 10,14 km de longitud en el futuro puerto de Vadhvan, situado en Maharashtra. El valor de la adjudicación del proyecto asciende a 5.301 millones de rupias. Una vez finalizado, se convertirá en el segundo rompeolas más largo del mundo.

R-L: Mr. Gaurav Dayal, Chairman, VPPL; Mr. Kshitiz Bhasker, Director of Business Development, Afcons; Mr. Ravish Kumar Singh, Deputy Chairman, VPPL; Dr. G Vaidyanathan, Director Project, VPPL; Mr. Gautam Kumar Das, Director Finance, VPPL

Krishnamurthy Subramanian, presidente ejecutivo de Afcons Infrastructure Ltd., declaró: «Este premio es una prueba de la experiencia demostrada de Afcons en lo que respecta a la ejecución de proyectos de infraestructura marítima complejos y de gran envergadura. El proyecto del rompeolas de Vadhvan será un factor estratégico clave para la ambición de la India de convertirse en un centro marítimo mundial».

S. Paramasivan, director general de Afcons Infrastructure Ltd., explicó: «Es un momento de inmenso orgullo para nosotros el hecho de haber conseguido uno de los proyectos marítimos más emblemáticos del mundo. Este proyecto demuestra la experiencia cada vez mayor de la India en la ejecución de infraestructuras complejas a escala global. Confiamos en que la finalización exitosa de este proyecto reforzará aún más la visión de nuestro primer ministro de una India próspera de Viksit Bharat».

En India, Afcons ha entregado varios proyectos marítimos emblemáticos. A nivel internacional, Afcons ha ejecutado varios proyectos marítimos complejos, entre ellos el muelle de carga a granel en el puerto de Sohar, Omán, uno de los puertos más profundos del mundo; el nuevo puerto internacional de Owendo en Gabón, completado en un tiempo récord de tan solo 18 meses y reconocido como el proyecto portuario completado más rápidamente en África Occidental; y el muelle de azufre en Kuwait, una instalación integral de atraque EPC con caballetes, equipos y obras estructurales.

Cabe destacar que Afcons Infrastructure Ltd ha recibido el reconocimiento por medio de Engineering News-Record (ENR), de Estados Unidos, como la octava mayor contratista de instalaciones marítimas y portuarias a nivel global.

Diseñado para ser el puerto público más grande de la India y uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo, el puerto de Vadhvan tendrá una capacidad de manejo de 23,2 millones de TEU, lo que posicionará a la India de manera destacada en el mapa del comercio mundial.

Acerca de Afcons Infrastructure Ltd.

Afcons Infrastructure Ltd. es la empresa insignia de ingeniería y construcción de infraestructuras del Grupo Shapoorji Pallonji. Con más de seis décadas de trayectoria, ha ejecutado numerosos proyectos EPC de alta complejidad tecnológica tanto en India como a nivel internacional. La compañía tiene presencia en 31 países del sur de Asia, África, Oriente Medio y CEI. Según la última encuesta de ENR, Afcons se encuentra entre las 140 principales contratistas internacionales a nivel mundial; ocupa el puesto 12 en puentes y el 8 en infraestructura marítima y portuaria.