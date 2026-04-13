A Hollyland prepara-se para apresentar novas inovações em imagem e áudio na NAB 2026

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hollyland, uma empresa global fornecedora de soluções profissionais de áudio e vídeo sem fios, prepara-se para apresentar uma gama completa dos seus sistemas de imagem e áudio na NAB 2026, que decorrerá de 19 a 22 de abril. No Stand C4310 no Las Vegas Convention Center, a Hollyland vai apresentar vários produtos a serem lançados em breve, criados para aumentar a eficiência da produção em transmissões televisivas, cinema, eventos ao vivo e criação de conteúdos.

Hollyland to Showcase New Imaging and Audio Innovations at NAB 2026

Um dos grandes destaques será a estreia dos novos sistemas de transmissão de vídeo sem fios. Com lançamento previsto para 18 de abril, o Pyro Ultra é feito para dar suporte a produções que exigem monitorização de alta resolução e colaboração entre equipas numerosas. A sua capacidade de enviar um sinal UHD 4K60 a partir de um único transmissor para um número ilimitado de recetores permite a equipas numerosas trabalharem com base em referências visuais consistentes. Para situações de controlo mais exigentes, o Modo de Focagem opcional de baixa latência reduz a latência para apenas 20 ms (até 1080p30), permitindo um controlo de focagem mais preciso e ágil. A tecnologia TWiFi exclusiva melhora a estabilidade da transmissão em ambientes sobrecarregados, enquanto a certificação DFS ajuda a garantir um funcionamento fiável em regiões com bandas de frequência regulamentadas. O suporte do sistema tanto para HDMI como para SDI facilita a integração em fluxos de trabalho híbridos, enquanto as funcionalidades UVC e RTMP permitem a transmissão direta sem necessidade de codificadores adicionais.

A marca também vai expandir a sua gama de produtos de comunicação com o lançamento do Solidcom SE 2, previsto para agosto. O sistema suporta até 11 utilizadores com uns auscultadores leves de 115 gramas, para conforto prolongado. A autonomia da bateria de 10 horas permite filmagens durante todo o dia, e os dois microfones com cancelamento de ruído ambiente garantem a clareza da voz em locais com muito barulho. Uma interface de áudio de 3,5 mm aumenta a flexibilidade para integração com mesas de mistura ou gravadores externos.

Quanto à captura de áudio, a Hollyland vai apresentar o MELO P1, o primeiro sistema de mistura de vozes "tudo-em-um" ultracompacto do setor, com lançamento previsto para junho. A sua arquitetura totalmente sem fios permite configurações de estúdio sem cabos, enquanto o cancelamento de ruído por IA e o processamento com qualidade de estúdio garantem vozes nítidas mesmo em salas sem tratamento acústico. Com uma vasta gama de predefinições para voz e um controlo intuitivo através da aplicação, o sistema simplifica o processamento de som para cantores, streamers em direto e criadores de conteúdo móvel.

A completar a gama temos a câmara PTZ Astra P1, com lançamento previsto para o final de abril. Concebida para produção remota com qualidade de transmissão televisiva, oferece imagem 4K a 60 fps, zoom ótico de 30×, rastreamento por IA, AE com deteção de rostos e compatibilidade com NDI®|HX3, com controlo PTZ opcional e uma garantia de cinco anos para uma utilização profissional a longo prazo.

Durante toda a NAB 2026, o stand da Hollyland vai receber apresentações diárias de criadores conceituados e profissionais do setor. Entre os oradores estão os criadores de renome Landon Bytheway e Dunna Did It, a equipa da Think Media (mais de 3 milhões de subscritores), o realizador de casamentos Matt Johnson, o realizador Alberto Seghezzi e a equipa do BattleBots.

Os visitantes podem ver as soluções da Hollyland a serem utilizadas em cenários de produção reais e descobrir como estas ferramentas ajudam os criadores a trabalhar de forma mais eficiente e a alcançar resultados com qualidade profissional. Um espetáculo de música ao vivo nos dias 20 e 21 de abril vai mostrar o MELO P1 em ação, enquanto jogos interativos com prémios estarão disponíveis durante todo o evento.

A Hollyland convida os visitantes a conhecerem as suas mais recentes tecnologias no stand C4310 durante a NAB 2026. Código do convite: NS6759.

Sobre a Hollyland

A Hollyland é um fornecedor líder de produtos sem fios, especializado em sistemas de intercomunicação sem fios, sistemas de transmissão de vídeo, monitores, microfones sem fios e câmaras para transmissão em direto. Desde 2013, a Hollyland tem prestado serviços a milhões de utilizadores em todo o mundo em vários setores, incluindo cinema, televisão, produção de vídeo, eventos ao vivo, exposições, teatros, locais de culto e criadores de conteúdo individuais. A empresa construiu uma rede de vendas que abrange cerca de 150 países e regiões, com o apoio de dezenas de escritórios locais em todo o mundo. Para mais informações, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, e Hollyland Instagram.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2953685/Hollyland_to_Showcase_New_Imaging_and_Audio_Innovations_at_NAB_2026.jpg

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