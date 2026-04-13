Hollyland presenterà al NAB 2026 innovazioni di audio e imaging

SHENZHEN, Cina, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fornitore globale di soluzioni audio e video wireless professionali, si sta preparando a presentare una gamma completa dei suoi sistemi di imaging e audio al NAB 2026, che si terrà dal 19 al 22 aprile. Allo stand C4310 del Las Vegas Convention Center, Hollyland presenterà diversi prodotti di prossima uscita concepiti per migliorare l'efficienza produttiva nei settori broadcasting, produzione cinematografica, eventi dal vivo e creazione di contenuti.

Hollyland to Showcase New Imaging and Audio Innovations at NAB 2026

Uno dei momenti clou sarà il debutto dei nuovi sistemi di trasmissione video wireless. Il Pyro Ultra, il cui lancio è previsto per il 18 aprile, è progettato per supportare produzioni che richiedono un monitoraggio ad alta risoluzione e la collaborazione di team numerosi. La sua capacità di inviare un segnale 4K60 UHD da un singolo trasmettitore a un numero illimitato di ricevitori consente a grandi troupe di lavorare con riferimenti visivi coerenti. Per scenari di controllo più impegnativi, la modalità Focus a bassa latenza opzionale riduce la latenza fino a 20 ms (a massimo 1080p30), per un controllo della messa a fuoco più preciso e reattivo. La tecnologia proprietaria TWiFi migliora la stabilità della trasmissione in ambienti congestionati, mentre la certificazione DFS contribuisce a garantire un funzionamento affidabile nelle regioni con bande di frequenza regolamentate. Il supporto del sistema per HDMI e SDI semplifica l'integrazione nei flussi di lavoro ibridi, mentre le funzionalità UVC e RTMP consentono lo streaming diretto senza encoder aggiuntivi.

Il marchio amplierà inoltre la sua gamma di comunicazione con l'imminente Solidcom SE 2, previsto per agosto. Il sistema supporta fino a 11 utenti ed è dotato di cuffie leggere da 115 grammi per garantire il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato. La durata della batteria di 10 ore consente riprese di un'intera giornata, mentre la cancellazione del rumore ambientale a doppio microfono preserva la chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi. Un'interfaccia audio da 3,5 mm aumenta la flessibilità di integrazione con mixer o registratori esterni.

Nell'ambito della registrazione audio, Hollyland presenterà in anteprima il MELO P1, il primo sistema di missaggio vocale all-in-one ultra-compatto del settore, la cui uscita è prevista per giugno. La sua architettura completamente wireless consente configurazioni da studio senza cavi, mentre la cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e l'elaborazione di livello professionale garantiscono voci nitide anche in ambienti non trattati acusticamente. Grazie a un'ampia gamma di preset vocali e a un controllo intuitivo tramite app, il sistema semplifica la modellazione del suono per cantanti, streamer e creatori di contenuti per dispositivi mobili.

La gamma è completata dalla telecamera PTZ Astra P1, prevista per fine aprile. Progettata per la produzione remota di livello broadcast, offre immagini 4K60, zoom ottico 30×, tracciamento AI, rilevamento facciale AE e supporto NDI®|HX3, con controllo PTZ opzionale e una garanzia di cinque anni per un utilizzo professionale a lungo termine.

Durante il NAB 2026, lo stand di Hollyland ospiterà presentazioni quotidiane tenute da creator di spicco e professionisti del settore. Tra i relatori figurano i rinomati creator Landon Bytheway e Dunna Did It, il team di Think Media (oltre 3 milioni di iscritti), il videomaker di matrimoni Matt Johnson, il regista Alberto Seghezzi e il team di BattleBots.

I visitatori potranno vedere le soluzioni di Hollyland in azione in contesti di produzione reali e scoprire come questi strumenti aiutano i creator a lavorare in modo più efficiente e a ottenere risultati di qualità professionale. Il 20 e 21 aprile si terrà uno spettacolo di musica dal vivo che vedrà protagonista il MELO P1 in diverse performance, mentre durante l'evento saranno disponibili giochi interattivi con premi in palio.

Hollyland invita i partecipanti a scoprire le sue ultime tecnologie presso lo stand C4310 al NAB 2026. Codice invito: NS6759.

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor, microfoni wireless e telecamere per lo streaming live. Dal 2013 Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori – tra cui produzione cinematografice, televisiva, video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creator di contenuti. Hollyland ha creato una rete di vendita che copre circa 150 paesi e regioni geografiche, con il supporto di decine di uffici operativi situati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

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