Hollyland présentera ses nouvelles innovations en matière d'imagerie et d'audio au NAB 2026

SHENZHEN, Chine, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fournisseur mondial de solutions audio et vidéo professionnelles sans fil, se prépare à présenter une gamme complète de ses systèmes d'imagerie et audio au NAB 2026 qui se tiendra du 19 au 22 avril. Au stand C4310 du Las Vegas Convention Center, Hollyland présentera plusieurs nouveaux produits conçus pour améliorer l'efficacité de la production dans les domaines de la diffusion, de la réalisation de films, des événements en direct et de la création de contenu.

Hollyland to Showcase New Imaging and Audio Innovations at NAB 2026

La présentation de nouveaux systèmes de transmission vidéo sans fil constituera un moment fort de l'événement. Prévu pour être lancé le 18 avril, le Pyro Ultra est conçu pour soutenir les productions nécessitant un contrôle haute résolution et une collaboration avec une grande équipe. Sa capacité à envoyer un signal UHD 4K60 à partir d'un seul émetteur vers un nombre illimité de récepteurs permet à de grandes équipes de travailler à partir de références visuelles cohérentes. Pour les scénarios de contrôle plus exigeants, un mode de mise au point à faible latence en option réduit la latence à seulement 20 ms (jusqu'à 1080p30), pour un contrôle de la mise au point plus précis et plus réactif. La technologie TWiFi exclusive améliore la stabilité de la transmission dans les environnements encombrés, tandis que la certification DFS permet de maintenir un fonctionnement fiable dans les régions où les bandes de fréquences sont réglementées. La prise en charge du système par HDMI et SDI simplifie l'intégration dans les flux de travail hybrides, tandis que les capacités UVC et RTMP permettent une diffusion directe sans encodeurs supplémentaires.

La marque élargira également sa gamme de produits de communication avec le Solidcom SE 2 à venir, attendu pour le mois d'août. Le système prend en charge jusqu'à 11 utilisateurs avec un casque léger de 115 grammes pour un confort de longue durée. L'autonomie de la batterie de 10 heures permet d'effectuer des prises de vue pendant toute une journée, et l'annulation du bruit ambiant à double microphone préserve la clarté de la voix dans les lieux bruyants. Une interface audio de 3,5 mm augmente la flexibilité pour l'intégration avec les tables de mixage ou les enregistreurs externes.

Dans le domaine de la capture audio, Hollyland présentera en avant-première le MELO P1, le premier système de mixage vocal tout-en-un ultra-compact de l'industrie, dont la sortie est prévue en juin. Son architecture entièrement sans fil permet des installations de studio sans câble, tandis que l'annulation des bruits IA et le traitement de qualité studio permettent d'obtenir des voix nettes, même dans les pièces non traitées. Grâce à des préréglages vocaux complets et à un contrôle intuitif basé sur une application, le système rationalise le façonnage du son pour les chanteurs, les diffuseurs en direct et les créateurs mobiles.

La caméra PTZ Astra P1, attendue fin avril, vient compléter la gamme. Conçue pour une production à distance de qualité professionnelle, elle offre des images 4K60, un zoom optique 30×, un suivi IA, une détection des visages AE et une prise en charge NDI®|HX3, avec un contrôle PTZ en option et une garantie de cinq ans pour un déploiement professionnel à long terme.

Tout au long du NAB 2026, le stand d'Hollyland accueillera chaque jour des présentations de créateurs et de professionnels de l'industrie de premier plan. Parmi les intervenants figurent les célèbres créateurs Landon Bytheway et Dunna Did It, l'équipe de Think Media (plus de 3 millions d'abonnés), le réalisateur de films de mariage Matt Johnson, le réalisateur Alberto Seghezzi et l'équipe de BattleBots.

Les visiteurs pourront voir les solutions de Hollyland utilisées dans des installations de production réelles et découvrir comment ces outils aident les créateurs à travailler plus efficacement et à obtenir des résultats de qualité professionnelle. Les 20 et 21 avril, un spectacle de musique en direct mettra en scène le MELO P1 dans des scénarios de performance, tandis que des jeux interactifs seront disponibles tout au long de l'événement.

Hollyland invite les visiteurs à découvrir ses dernières technologies au stand C4310 lors du NAB 2026. Code d'invitation : NS6759.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. La société a mis en place un réseau de vente couvrant environ 150 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook et Hollyland Instagram.

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