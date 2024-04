A Hyosung TNC investe mil milhões de dólares no futuro negócio "Bio"

A Hyosung TNC vai estabelecer uma nova fábrica de 50.000 toneladas de Bio-BDO (butanodiol) no Vietname, com planos para expandir as futuras fábricas para uma produção anual de 200.000 toneladas

(butanodiol) no Vietname, com planos para expandir as futuras fábricas para uma produção anual de 200.000 toneladas Substituição de matérias-primas fósseis por matérias-primas provenientes da cana-de-açúcar, entrando no mercado das bio matérias-primas

Aplicações em vários setores industriais, incluindo têxteis (PTMG, uma matéria-prima para spandex), plásticos de engenharia e plásticos biodegradáveis, etc.

Após a sua conclusão, será o primeiro sistema de produção totalmente integrado de bio-spandex do mundo "da matéria-prima à fibra"

As futuras fábricas serão alimentadas por Geno, líder de materiais e tecnologias sustentáveis sediado nos EUA, desbloqueando ainda mais a implantação da sua tecnologia GENO BDO™ à escala

A tecnologia comprovada da Geno permite à Hyosung TNC acelerar o seu projeto e desbloquear a produção e venda de Bio-BDO com uma capacidade anual de 50.000 toneladas no primeiro semestre de 2026.

Um mercado em rápida mudança com foco na fibra sustentável - respondendo proativamente com uma proposta de valor diferenciada de sustentabilidade superior

O Presidente Hyun-Joon Cho afirma: "A atividade biológica tornar-se-á um pilar fundamental da Hyosung nos próximos 100 anos. Reforçaremos a nossa presença no mercado mundial com base em biomateriais sustentáveis".

SEOUL, Coreia do Sul, 1 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hyun-Joon Cho, presidente da Hyosung, anuncia um grande investimento no negócio biológico, embarcando em futuros novos empreendimentos comerciais.

A Hyosung TNC vai investir mil milhões de dólares no Vietname, estabelecendo uma fábrica de Bio-BDO de 200.000 toneladas por ano

Introduction of Hyosung TNC’s regen Bio (Bio-BDO) Left: Tran Hong Ha, Vice Prime Minister of Vietnam / Right: Sang-Woon Lee, Vice Chairman/COO of Hyosung

A 30 de março, a Hyosung TNC recebeu a aprovação de investimento para o "Projeto Hyosung BDO" do Governo Provincial de Ba Ria-Vung Tau na "Declaração de Visão da Província de Ba Ria-Vung Tau e Cerimónia de Aprovação de Investimento" realizada no Parque Industrial Phu My 2 no sul do Vietname.

A Hyosung TNC planeia responder proactivamente à reorganização do mercado global de materiais em torno de produtos sustentáveis, investindo mil milhões de dólares para estabelecer uma fábrica de produção múltipla de Bio-BDO s capaz de produzir 200.000 toneladas por ano.

O BDO (butanodiol) é um produto químico utilizado como matéria-prima para o PTMG, que é utilizado para fabricar fibras de spandex. Para além da fibra de spandex (PTMG), as aplicações do BDO expandiram-se para incluir plásticos de engenharia, embalagens biodegradáveis, solas de calçado, compostos industriais e muitas outras indústrias.

O Bio-BDO é fabricado através da fermentação de açúcares derivados da cana-de-açúcar, substituindo em 100% as matérias-primas fósseis tradicionais, como o carvão. Prevê-se que venha a atrair uma atenção significativa no mercado dos materiais sustentáveis.

A tecnologia comprovada da Geno permite à Hyosung TNC acelerar o seu projeto e desbloquear a produção e venda de Bio-BDO com uma capacidade anual de 50.000 toneladas no primeiro semestre de 2026.

Da matéria-prima à fibra, a Hyosung TNC estabelece o primeiro sistema de produção totalmente integrado do mundo para Bio-Spandex

Com este investimento, a Hyosung TNC assegurou a maior fábrica de bio-spandex do Vietname. Nomeadamente, é a primeira empresa do mundo a estabelecer um sistema de produção verticalmente integrado de bio-spandex, desde a matéria-prima até à fibra.

A Hyosung TNC produzirá Bio-BDO na sua fábrica no sul da província de Ba Ria-Vung Tau, fabricará PTMG numa fábrica próxima em Dong Nai, no sul da cidade de Ho Chi Minh, e utilizará tudo isto para produzir em massa regen™ BIO spandex na fábrica de Dong Nai Spandex.

O sistema de produção integrado para bio-spandex está otimizado para clientes no mercado global de têxteis sustentáveis, incluindo marcas e retalhistas na Ásia, Europa e Estados Unidos. Este sistema aumenta a eficiência da produção através de um fornecimento estável de matérias-primas e permite respostas rápidas às necessidades do mercado, acelerando as operações do sistema de produção. Além disso, assegura a competitividade dos custos através da redução dos custos de transporte e alivia o impacto ambiental ao poupar o combustível utilizado no transporte.

Desenvolvida pela Geno, The Sustainable Source™ e a tecnologia GENO ™ BDO™ , aceleram a Transição de Materiais em parceria com a tecnologia já comprovada em escala comercial da Geno

A Hyosung TNC formou recentemente uma parceria tecnológica com a Geno, um líder norte-americano de materiais e tecnologias sustentáveis, através da qual obteve licenças para a tecnologia GENO™ BDO.

A Geno é um líder em biotecnologia da Transição de Materiais e a sua tecnologia permite uma maior resiliência, desempenho e impacto na sustentabilidade da cadeia de fornecimento para muitas das maiores marcas e fornecedores do mundo. Há mais de duas décadas que a Geno tem vindo a desenvolver tecnologias que permitem a produção de materiais sustentáveis derivados de matérias-primas vegetais ou de resíduos, em vez de combustíveis fósseis. Já comercializaram alternativas sustentáveis aos ingredientes e materiais habitualmente utilizados em vários setores, incluindo beleza, vestuário, automóvel e cuidados domésticos, incluindo lululemon , Unilever, Kao e L'Oréal.

A tecnologia Geno BDO™ começou a ser comercializada em 2016. Desde então, a Geno tem continuado a expandir a sua tecnologia nos mercados da UE, dos EUA e, atualmente, da Ásia. Esta tecnologia de processo totalmente comprovada e transformadora oferece uma estimativa de 90% de prevenção de carbono (que é a ordem de grandeza de evitar 10 toneladas/Co2 por cada 1 tonelada de Co2) e uma economia competitiva em comparação com o BDO convencional à base de carvão no mercado. A nível mundial, são produzidas anualmente mais de 2,5 milhões de toneladas de BDO. Se todo o BDO fosse produzido utilizando a tecnologia Geno™ BDO, seriam evitadas mais de 14 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa por ano, o equivalente a retirar 3 milhões de carros da estrada.

A Hyosung TNC prevê contribuir para a expansão do mercado da biotecnologia branca, transformando as principais matérias-primas da indústria química em alternativas sustentáveis com base no seu negócio Bio-BDO.

Reconhecendo a sustentabilidade do regen™ BIO spandex, a Hyosung TNC garantiu a certificação internacional ISCC+, um sistema global de certificação de sustentabilidade e carbono, em 2023. Em 2022, obteve também a certificação SGS, que comprova que fabricava bio-spandex utilizando parcialmente matérias-primas renováveis para substituir ingredientes derivados do petróleo.

Presidente Hyun-Joon Cho: "Visamos o mercado global com biomateriais sustentáveis"

Hyun-Joon Cho, presidente da Hyosung , afirmou: "O negócio biológico, que transforma matérias-primas fósseis convencionais em matérias-primas ecológicas, tornar-se-á um pilar fundamental da Hyosung nos próximos 100 anos. Iremos melhorar o estatuto de marca premium da Hyosung, reforçando a nossa penetração no mercado global sustentável com base no nosso sistema de produção consistente de Bio-BDO e Bio Spandex".

Desde o final da década de 2000, o Presidente Cho tem vindo a acompanhar de perto a rápida reorganização do mercado têxtil global, especialmente na Europa e nas Américas, em direção a produtos sustentáveis e tem orientado consistentemente a Hyosung TNC para responder de forma ágil.

À medida que os regulamentos ambientais, incluindo os impostos sobre o carbono, se tornam mais rigorosos nos mercados globais em áreas como a Europa e as Américas, o mercado têxtil e da moda está a evoluir e a sobrevivência sem produtos sustentáveis certificados está a tornar-se praticamente impossível.

À medida que o valor do consumo de produtos sustentáveis aumenta, especialmente entre os Millennials e os GenZers, os esforços de marketing das empresas químicas para promover uma imagem de marca sustentável estão a expandir-se significativamente. Para o conseguir, a empresa planeia liderar o mercado sustentável, continuando a colaborar com os principais clientes globais e marcas químicas para introduzir produtos funcionais e sustentáveis que utilizem Bio-BDO.

A Hyosung TNC pretende aumentar as vendas de têxteis sustentáveis para mais de 20% até 2030

O regen™ BIO foi reconhecido como um produto inovador que está a mudar a tendência da indústria têxtil e da moda sustentável ao utilizar recursos naturais como matérias-primas, minimizando o consumo de recursos e a poluição ambiental.

A partir deste ano, o mercado global de têxteis e moda sustentáveis está avaliado em cerca de 23 mil milhões de dólares, com uma taxa média de crescimento anual superior a 12,5%. Prevê-se que cresça cerca de 75 mil milhões de dólares até 2030, incluindo as atividades a montante e a jusante. A Hyosung TNC planeia aumentar o volume de vendas de spandex sustentável, que atualmente representa 4% do total das suas vendas de spandex, para cerca de 20% até 2030, mais do que quintuplicando a partir de agora.

Sobre a Hyosung TNC

A Hyosung TNC é um fornecedor completo de soluções têxteis sustentáveis que produz produtos de classe mundial, proporcionando inovação contínua à indústria têxtil. A Hyosung TNC é o maior fabricante mundial de spandex, fornecendo a mais vasta gama de ofertas de fibras elásticas apoiadas por uma tecnologia e qualidade excecionais sob as suas marcas CREORA® Spandex e regen™ . As especialidades de nylon e poliéster da Hyosung fornecem soluções de fibra funcionais e sustentáveis que são essenciais para o dinâmico mercado têxtil atual. A Hyosung orgulha-se de ser membro de nível de parceiro da Textile Exchange e membro da Ocean Protection. Visite o nosso blogue em blog.hyosungtnc.com para obter as últimas atualizações de tendências, eventos e produtos. A Hyosung TNC também pode ser encontrada no Instagram @hyosung_textiles e no LinkedIn em Hyosung Performance Textiles.

Sobre a Geno

A Geno (Genomatica, Inc.) está a aproveitar a biologia para refazer os produtos do dia a dia e acelerar a transição para materiais sustentáveis. Em resposta à crise climática urgente, a Geno está a desenvolver e a aumentar a escala de materiais sustentáveis derivados de matérias-primas à base de plantas ou de resíduos, em vez de combustíveis fósseis. A tecnologia da Geno, desenvolvida ao longo dos últimos 20 anos, comercializa e dimensiona atualmente alternativas sustentáveis aos ingredientes e materiais habitualmente utilizados em várias indústrias, incluindo a da beleza, vestuário, automóvel, cuidados domésticos e pessoais, embalagens, bebidas e alimentos funcionais. A Geno está a estabelecer parcerias com marcas líderes a nível mundial, incluindo lululemon , Unilever, Kao e L'Oréal.

Para saber mais, visite genomatica.com.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2375773/Introduction_of_Hyosung_TNC_s_regen_Bio__Bio_BDO.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375772/HYOSUNG_17.jpg