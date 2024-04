Hyosung TNC przeznacza 1 miliard dolarów na przyszłą działalność sektora bio

Spółka Hyosung TNC zamierza otworzyć w Wietnamie nową fabrykę Bio-BDO (butanodiolu) o wydajności produkcji na poziomie 50 tys. ton, z planami rozbudowy przyszłych zakładów do rocznej efektywności 200 tys. ton.

Zastosowania w różnych sektorach przemysłu, w tym w tekstyliach (PTMG, surowiec do produkcji spandeksu), tworzywach konstrukcyjnych i biodegradowalnych tworzywach sztucznych itp.

Z chwilą ukończenia będzie to pierwszy na świecie w pełni zintegrowany system produkcji biospandeksu „od surowca do włókna".

Projektowane zakłady będą wspierane przez Geno, amerykańskiego lidera w dziedzinie zrównoważonych materiałów i technologii, co pozwoli na dalsze wdrażanie technologii GENO BDO™ na szeroką skalę.

Potwierdzona technologia Geno daje Hyosung TNC możliwość szybkiej realizacji projektu i odblokowuje produkcję i sprzedaż Bio-BDO o rocznej wydajności 50 tys. ton w pierwszej połowie 2026 roku.

Dynamicznie zmieniający się rynek koncentrujący się na zrównoważonych włóknach - proaktywne reagowanie dzięki zróżnicowanej i zrównoważonej propozycji wartości.

Prezes Hyun-Joon Cho oświadczył: „Działalność w segmencie bio stanie się głównym filarem Hyosung na następne 100 lat. Zamierzamy skonsolidować naszą obecność na światowym rynku w oparciu o zrównoważone biomateriały".

Hyosung TNC dokona inwestycji o wartości 1 miliarda dolarów w Wietnamie, otwierając fabrykę Bio-BDO o wydajności 200 tys. ton rocznie

Introduction of Hyosung TNC’s regen Bio (Bio-BDO) Left: Tran Hong Ha, Vice Prime Minister of Vietnam / Right: Sang-Woon Lee, Vice Chairman/COO of Hyosung

W dniu 30 marca spółka Hyosung TNC otrzymała zgodę na inwestycję w „Projekt Hyosung BDO" od rządu prowincji Ba Ria-Vung Tau, co miało miejsce podczas „Deklaracji Wizji Prowincji Ba Ria-Vung Tau i Ceremonii Zatwierdzenia Inwestycji", która odbyła się w Parku Przemysłowym Phu My 2 w południowym Wietnamie.

Hyosung TNC planuje aktywnie reagować na reorganizację międzynarodowego rynku materiałów w kierunku zrównoważonych produktów, inwestując 1 miliard dolarów w stworzenie szeregu zakładów produkcyjnych Bio-BDO zdolnych do produkcji 200 tys. ton rocznie.

BDO (butanodiol) to substancja chemiczna wykorzystywana jako surowiec do produkcji PTMG, z którego wytwarza się włókno spandeks. Poza włóknem spandeks (PTMG), zastosowania BDO rozszerzyły się o tworzywa konstrukcyjne, opakowania biodegradowalne, podeszwy obuwia, związki przemysłowe i produkty wielu innych sektorów.

Bio-BDO jest wytwarzany poprzez fermentację cukrów pochodzących z trzciny cukrowej, zastępując w 100% tradycyjne surowce kopalne, takie jak węgiel. Oczekuje się, że zwróci on znaczną uwagę na rynku zrównoważonych materiałów.

Od surowca do włókna - Hyosung TNC opracowuje pierwszy na świecie w pełni zintegrowany system produkcji biospandeksu

Za sprawą tej inwestycji spółka Hyosung TNC otworzyła największą fabrykę biospandeksu w Wietnamie. Co ważne, jest to pierwszy na świecie pionowo zintegrowany system produkcji tego materiału od surowca po włókno.

Hyosung TNC zajmie się produkcją Bio-BDO w swojej fabryce w południowej prowincji Ba Ria-Vung Tau, produkcją PTMG w pobliskiej fabryce w Dong Nai, na południe od Ho Chi Minh City, a następnie wykorzysta je do masowej produkcji spandeksu regen™ BIO w zakładach produkcyjnych Dong Nai Spandex.

Zintegrowany system produkcji biospandeksu to rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem klientów na ogólnoświatowym rynku zrównoważonych tekstyliów, w tym marek i sprzedawców detalicznych w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. System ten zwiększa wydajność produkcji poprzez zapewnienie stabilnych dostaw surowców i pozwala na natychmiastowe reagowanie na potrzeby rynku poprzez przyspieszenie operacji systemu produkcyjnego. Jednocześnie zapewnia konkurencyjność kosztową dzięki obniżeniu wydatków transportowych oraz łagodzi negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez oszczędność paliwa wykorzystywanego do transportu.

Wspierany przez Geno, The Sustainable Source ™ i technologię GENO ™ BDO ™, przyczynia się do przyspieszenia transformacji materiałowej we współpracy z już sprawdzoną technologią Geno na skalę komercyjną

Spółka Hyosung TNC niedawno zainicjowała współpracę technologiczną z Geno, amerykańskim liderem w dziedzinie zrównoważonych materiałów i technologii, w ramach której przejęła licencje na technologię GENO™ BDO.

Spółka Geno specjalizuje się w biotechnologii, a jej nowoczesne rozwiązania umożliwiają zwiększenie odporności łańcucha dostaw, wydajności i wpływu na zrównoważony rozwój wielu największych światowych marek i dostawców. Na przestrzeni ponad dwóch dekad spółka Geno rozwijała i skalowała swoje zaplecze techniczne, aby umożliwić produkcję zrównoważonych materiałów pochodzących z surowców roślinnych lub odpadowych zamiast paliw kopalnych. Do tej spółka skomercjalizowała zrównoważone alternatywy dla powszechnie stosowanych składników i materiałów w kilku branżach, w tym kosmetycznej, odzieżowej, motoryzacyjnej, chemii gospodarczej, na czele z produktami lululemon, Unilever, Kao czy L'Oréal.

Technologia Geno BDO™ doczekała się komercjalizacji w 2016 roku. Z czasem zaczęto wprowadzać ją na rynki UE, USA, a teraz także Azji. Szacuje się, że ta w pełni sprawdzona i transformacyjna technologia procesowa zapewnia 90-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla (co stanowi rząd wielkości uniknięcia 10 ton/CO2 na każdą 1 tonę CO2) i pozwala na konkurencyjność ekonomiczną w porównaniu z konwencjonalną technologią BDO opartą na węglu. Na całym świecie produkuje się ponad 2,5 miliona ton BDO rocznie. Zastosowanie technologii Geno™ BDO do produkcji wszystkich BDO pozwoliłoby uniknąć emisji ponad 14 milionów ton gazów cieplarnianych rocznie, co odpowiada wycofaniu z ruchu 3 milionów samochodów.

Hyosung TNC prognozuje swój wkład w ekspansję rynku białych biotechnologii poprzez przekształcanie kluczowych surowców w przemyśle chemicznym w zrównoważone alternatywy w oparciu o swoją działalność Bio-BDO.

Dostrzegając zrównoważony charakter spandeksu regen™ BIO, spółka Hyosung TNC uzyskała w 2023 r. międzynarodowy certyfikat ISCC+, stanowiący międzynarodowy system certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla. W 2022 r. otrzymała również zaświadczenie SGS potwierdzające, że wyprodukowała biospandeks częściowo przy użyciu surowców odnawialnych w celu zastąpienia składników ropopochodnych.

Prezes Hyun-Joon Cho: „Celowanie w światowy rynek przy użyciu zrównoważonych biomateriałów"

Hyun-Joon Cho, prezes spółki Hyosung, podkreślił: „Działalność w branży bio, która przekształca konwencjonalne surowce kopalne w surowce przyjazne dla środowiska, z pewnością stanie się głównym filarem spółki Hyosung przez następne 100 lat. Zamierzamy podnieść status marki premium Hyosung poprzez wzmocnienie naszej międzynarodowej zrównoważonej penetracji rynku w oparciu o stabilny system produkcji Bio-BDO i biospandeksu".

Od końca 2000 roku prezes Cho uważnie monitoruje dynamiczne przekształcenia na globalnym rynku tekstylnym, zwłaszcza w Europie i obu Amerykach, w kierunku zrównoważonych produktów i konsekwentnie nakierowuje Hyosung TNC na reagowanie w sposób elastyczny.

Rozporządzenie środowiskowe, w tym podatki od emisji dwutlenku węgla, stają się coraz bardziej rygorystyczne na światowych rynkach w Europie i obu Amerykach. Z tego powodu rynek tekstyliów i mody ewoluuje, a przetrwanie bez certyfikowanych zrównoważonych produktów staje się praktycznie niemożliwe.

Przy rosnącej wartości konsumpcji zrównoważonych produktów, szczególnie wśród pokolenia milenialsów i GenZ, działania marketingowe poszczególnych spółek chemicznych mające na celu promowanie wizerunku zrównoważonej marki znacznie się intensyfikują. Osiągnięcie tego celu wymaga od spółki objęcia pozycji lidera na rynku zrównoważonych produktów poprzez kontynuowanie współpracy z najważniejszymi globalnymi klientami i markami chemicznymi w celu wprowadzenia funkcjonalnych, zrównoważonych produktów wykorzystujących Bio-BDO.

Hyosung TNC planuje zwiększyć sprzedaż zrównoważonych tekstyliów do ponad 20% do 2030 r.

regen™ BIO uznano za innowacyjny produkt, który zmienia trend w zrównoważonym przemyśle modowym i tekstylnym, wykorzystując zasoby naturalne jako surowce, minimalizując zużycie zasobów i zanieczyszczenie środowiska.

Szacuje się, że w tym roku wartość ogólnoświatowego rynku zrównoważonych tekstyliów i mody osiągnie poziom około 23 miliardów dolarów, przy średniej rocznej stopie wzrostu przekraczającej 12,5%. Oczekuje się, że do 2030 r. jego wartość wzrośnie o około 75 mld USD, wliczając w to działalność na rynku wyższego i niższego szczebla. Spółka Hyosung TNC zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży ekologicznego spandeksu, który obecnie stanowi 4% całkowitej sprzedaży spandeksu, do około 20% do 2030 r., czyli ponadpięciokrotnie więcej niż obecnie.

Hyosung TNC

Hyosung TNC to kompleksowy dostawca zrównoważonych rozwiązań tekstylnych, wytwarzający światowej klasy produkty oraz oferujący nieprzerwaną innowacyjność w przemyśle tekstylnym. Przedsiębiorstwo jest największym na świecie producentem spandeksu wytwarzającym najszerszą gamę włókien rozciągliwych wspieranych wyjątkową technologią i jakością pod markami CREORA® Spandex i regen™. Specjalistyczny nylon i poliester Hyosung gwarantują funkcjonalność i zrównoważone rozwiązania w zakresie włókien, które mają kluczowe znaczenie dla dzisiejszego dynamicznego rynku tekstylnego. Marka jest członkiem organizacji Textile Exchange na szczeblu partnerskim oraz należy do programu Ochrony Oceanów. Wszystkie najnowsze informacje o trendach, wydarzeniach i produktach dostępne są na korporacyjnym blogu pod adresem blog.hyosungtnc.com . Hyosung TNC można również znaleźć na Instagramie @hyosung_textiles oraz na LinkedIn pod nazwą Hyosung Performance Textiles.

Geno

Spółka Geno (Genomatica, Inc.) wykorzystuje biologię do przetwarzania produktów codziennego użytku i przyspieszania transformacji zrównoważonych materiałów. W odpowiedzi na poważny kryzys klimatyczny Geno opracowuje i skaluje zrównoważone materiały pochodzące z surowców roślinnych lub odpadowych zamiast paliw kopalnych. Technologia spółki, rozwijana przez ostatnie 20 lat, pozwala obecnie komercjalizować i skalować zrównoważone alternatywy dla powszechnie stosowanych składników i materiałów używanych w różnych branżach, w tym kosmetycznej, odzieżowej, motoryzacyjnej, domowej i higieny osobistej, opakowań oraz żywności funkcjonalnej i napojów. Obecnie spółka współpracuje z wiodącymi światowymi markami, takimi jak lululemon, Unilever, Kao oraz L'Oréal.

Więcej informacji można znaleźć na stronie genomatica.com.

