Hyosung TNC инвестирует 1 млрд долларов в будущий биобизнес

Hyosung TNC создаст новый завод по производству бутандиола из биосырья (БДО) мощностью 50 000 тонн во Вьетнаме с планами расширения будущих заводов до годового производства 200 000 тонн

(БДО) мощностью 50 000 тонн во Вьетнаме с планами расширения будущих заводов до годового производства 200 000 тонн Замена ископаемого сырья на сырье из сахарного тростника и выход на рынок биосырья

Применение в различных отраслях промышленности, включая текстиль (ПТМЭГ, сырье для спандекса), инженерные и биоразлагаемые пластмассы и т. д.

По завершении это будет первая в мире полностью интегрированная система производства спандекса из биосырья «от сырья до волокна»

Будущие заводы будут оснащены компанией Geno, американским лидером в области экологичных материалов и технологий, что позволит дополнительно увеличить масштаб внедрения технологии GENO BDO™

Проверенная технология Geno позволит компании Hyosung TNC быстро реализовать свой проект и приступить к производству и продаже БДО из биосырья (Bio-BDO) в годовом объеме 50 000 тонн в первой половине 2026 года.

Быстро меняющийся рынок с акцентом на экологичное волокно заранее реагирует на коммерчески привлекательное и исключительно экологичное предложение

Председатель Хюн-Джун Чо ( Hyun-Joon Cho ) заявляет: «Биобизнес станет основой Hyosung на следующие 100 лет. Мы будем укреплять наше присутствие на мировом рынке на основе экологичных биоматериалов».

СЕУЛ, Южная Корея, 1 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Хюн-Джун Чо, председатель Hyosung, объявляет о крупных инвестициях в биобизнес для создания новых предприятий будущего.

Hyosung TNC инвестирует во Вьетнаме 1 миллиард долларов в завод по производству бутандиола из биосырья мощностью 200 000 тонн в год

Introduction of Hyosung TNC’s regen Bio (Bio-BDO) Left: Tran Hong Ha, Vice Prime Minister of Vietnam / Right: Sang-Woon Lee, Vice Chairman/COO of Hyosung

30 марта компания Hyosung TNC получила одобрение инвестиций в «проект Hyosung по производству БДО» от правительства провинции на церемонии заявления о будущем провинции Ба Риа-Вунгтау и одобрения инвестиций, которая прошла в промышленном парке Фу Ми 2 на юге Вьетнама.

Hyosung TNC планирует активно реагировать на переориентацию мирового рынка материалов на экологичную продукцию, инвестируя 1 млрд долларов США в создание нескольких предприятий по производству бутандиола из биосырья, способных производить 200 000 тонн продукции в год.

Бутандиол (БДО) — это химическое вещество, используемое в качестве сырья для производства вещества ПТМЭГ, которое используется для изготовления спандексного волокна. Помимо волокна спандекса (ПТМЭГ), применение БДО расширилось и включает в себя инженерные пластмассы, биоразлагаемую упаковку, подошвы для обуви, соединения промышленного назначения и многие другие отрасли.

БДО из биосырья производится путем ферментации сахаров, полученных из сахарного тростника, тем самым заменяя традиционное ископаемое сырье, например уголь, на 100 %. Ожидается, что эта технология привлечет значительное внимание на рынке экологичных материалов.

Проверенная технология Geno позволит компании Hyosung TNC быстро реализовать свой проект и приступить к производству и продаже БДО из биосырья (Bio-BDO) в годовом объеме 50 000 тонн в первой половине 2026 года.

От сырья до волокна, Hyosung TNC создает первую в мире полностью интегрированную систему производства спандекса из биосырья

Благодаря этим инвестициям Hyosung TNC построит крупнейший завод по производству спандекса из биосырья во Вьетнаме. Примечательно, что компания первой в мире организовала вертикально интегрированную систему производства спандекса из биосырья — от сырья до волокна.

Компания Hyosung TNC будет производить БДО из биосырья на своем заводе в южной провинции Ба Риа-Вунгтау, будет производить ПТМЭГ на близлежащем заводе в Донг-Нае, на юге города Хошимин, а затем использовать его для массового производства спандекса Regen™ BIO на заводе Dong Nai Spandex.

Интегрированная система производства спандекса из биосырья оптимизирована для клиентов на мировом рынке экологичного текстиля, включая бренды и ритейлеров в Азии, Европе и США. Эта система повышает эффективность производства за счет стабильных поставок сырья и позволяет быстро реагировать на потребности рынка, ускоряя работу производственной системы. Кроме того, это обеспечивает конкурентоспособную себестоимость за счет снижения транспортных расходов и смягчает воздействие на окружающую среду за счет экономии топлива, используемого для транспортировки.

Применение проверенных в коммерческом масштабе технологий The Sustainable Source™ и GENO™ BDO™ компании Geno ускоряет переход на экологичные материалы

Недавно компания Hyosung TNC договорилась о технологическом сотрудничестве с компанией Geno, лидером в области экологичных материалов и технологий в США, в результате чего получила лицензии на технологию GENO™ BDO.

Geno является лидером в области применения биотехнологий для перехода на экологичные материалы, и ее технология обеспечивает большую надежность, эффективность и экологичность цепочки поставок многих крупнейших мировых брендов и поставщиков. Уже более двух десятилетий компания Geno масштабирует технологию, чтобы обеспечить производство экологичных материалов из растительного сырья или отходов взамен ископаемого топлива. Компанией уже были коммерциализировано применение экологичных альтернатив широко используемым ингредиентам и материалам в нескольких отраслях, включая производство косметики, одежды, средств для ухода за домом, автомобилестроение, в том числе брендов Lululemon , Unilever, Kao и L'Oréal.

Технология Geno BDO™ была коммерциализирована в 2016 году. С тех пор компания Geno продолжает масштабировать свои технологии на рынках ЕС, США, а теперь и Азии. Эта полностью проверенная и трансформирующая производство технология обеспечивает снижение выбросов углерода приблизительно на 90 % (что составляет снижение на порядка 10 тонн CO2 на каждую 1 тонну CO2) и вполне способна конкурировать на рынке по экономическим показателям с БДО из угля. Ежегодно в мире производится более 2,5 миллионов тонн БДО. Если бы все производство БДО осуществлялось с использованием технологии Geno™ BDO, можно было бы избежать выброса более 14 миллионов тонн парниковых газов в год, что эквивалентно удалению 3 миллионов автомобилей с дорог.

Hyosung TNC планирует внести свой вклад в расширение рынка белых биотехнологий путем замены ключевого сырья химической промышленности на экологичные альтернативы благодаря своему производству БДО из биосырья.

Признавая экологичность спандекса Regen™ BIO, в 2023 году компания Hyosung TNC прошла международную сертификацию по схеме ISCC+, являющейся глобальной системой сертификации экологичности и выбросов углерода. В 2022 году компания также получила сертификат SGS, подтверждающий, что она производит спандекс из биосырья, частично используя возобновляемое сырье для замены ингредиентов на основе нефти.

Председатель Хюн-Джун Чо: «Мы ориентируемся на глобальный рынок устойчивых биоматериалов»

Хюн-Джун Чо, председатель Hyosung , заявил: «Биобизнес, обеспечивающий переход с традиционного ископаемого сырья на безопасное для экологии, станет основой Hyosung на следующие 100 лет. Мы повысим статус премиального бренда Hyosung, укрепив наше глобальное проникновение на рынок экологичных материалов, опираясь на нашу последовательную систему производства БДО и спандекса из биосырья».

С конца 2000-х годов председатель Чо внимательно следил за быстрой реорганизацией мирового рынка текстиля, особенно в Европе и Америке, заключающейся в переходе на экологичные продукты, и готовил компанию Hyosung TNC к гибкому реагированию.

По мере ужесточения экологических норм, включая налоги на выбросы углерода, на глобальных рынках Европы и Америки рынки текстиля и моды меняются, и выживание без сертифицированной экологичной продукции становится практически невозможным.

По мере роста потребительской ценности экологичной продукции, особенно для миллениалов и поколения Z, маркетинговые усилия химических компаний по формированию экологичного имиджа бренда значительно расширяются. Для достижения этой цели компания планирует стать лидером рынка экологичных материалов, продолжая сотрудничать с крупными мировыми клиентами и химическими брендами для распространения функциональных, экологичных продуктов на основе использования БДО из биосырья.

К 2030 году Hyosung TNC увеличит долю продаж экологичного текстиля до более 20 %

Спандекс regen™ BIO был признан инновационным продуктом, который меняет тенденцию в отрасли экологичного текстиля и моды благодаря использованию природных ресурсов в качестве сырья для минимизации потребления ресурсов и загрязнения окружающей среды.

В этом году глобальный рынок экологичного текстиля и моды оценивается примерно в 23 млрд долларов при средних годовых темпах роста более 12,5 %. Ожидается, что к 2030 году этот рынок вырастет примерно до 75 млрд долларов, включая производство сырья и переработку. К 2030 году компания Hyosung TNC планирует увеличить объем продаж экологичного спандекса, на который в настоящее время приходится 4 % от общего объема продаж спандекса, примерно до 20 %, т. е. более чем в пять раз.

О компании Hyosung TNC

Компания Hyosung TNC является поставщиком комплексных экологичных текстильных решений, производящим продукцию мирового класса, непрерывно внедряя инновации в текстильной промышленности. Hyosung TNC — крупнейший в мире производитель спандекса, поставляющий самый широкий ассортимент изделий из растягивающихся волокон, опираясь на исключительные технологии и качество брендов CREORA ® Spandex и Regen™. Специализированные нейлон и полиэстер Hyosung служат функциональными и экологичными волоконными решениями, которые необходимы современному динамичному рынку текстиля. Компания Hyosung гордится тем, что является партнером текстильной биржи и участником инициативы по защите Мирового океана. Узнавайте о новых тенденциях, событиях и изменениях продукции из нашего блога blog.hyosungtnc.com. Информацию о Hyosung TNC также можно найти в Instagram на странице @hyosung_textiles и в LinkedIn на странице Hyosung Performance Textiles.

О компании Geno

Компания Geno (Genomatica, Inc.) использует биологию для изменения производства товаров повседневного применения и ускорения перехода на экологичные материалы. В ответ на требующий неотложных мер климатический кризис компания Geno разрабатывает и масштабирует производство экологичных материалов из растительного или вторичного сырья взамен ископаемого топлива. Технология Geno, созданная за последние 20 лет, теперь находит коммерческое применение и позволяет масштабировать производство экологичных альтернатив широко используемым ингредиентам и материалам в нескольких отраслях, включая автомобилестроение, производство косметики, одежды, товаров для дома и личной гигиены, упаковки и функциональных продуктов питания и напитков. Geno сотрудничает с ведущими мировыми брендами, включая Lululemon , Unilever, Kao и L'Oréal.

Подробнее см. на веб-сайте genomatica.com.

видео - https://mma.prnewswire.com/media/2375773/Introduction_of_Hyosung_TNC_s_regen_Bio__Bio_BDO.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2375772/HYOSUNG_17.jpg